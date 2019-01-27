愛爬山不是你的錯...其實是殘存的遠古基因作祟

▲比基尼登山客。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）

●作者／林吉米。

你有看過蜘蛛結網嗎？ 從頭到尾看過蜘蛛結一張完整的網的人其實並不很多，因為那太花時間了，但若你看過，那是一個既療癒又驚喜的過程。從小小一根細絲開始，到一張完整漂亮的捕食工具。而大家可曾想過，為何蜘蛛能結出這樣整齊而漂亮的網呢？ 從1億5千萬年前白堊紀的琥珀中，科學家就發現了蜘蛛網的存在，而蜘蛛學習織網是一個跨越無數蜘蛛世代的學習，而老師是大自然。

蜘蛛學結網

這可以由3億年前的某一隻蛛型綱遠古祖先說起，牠無意間分泌了一點點黏液，更無意間沾染了另外一隻更小生物，而溫飽了數個晚上，在其他遠古蜘蛛同儕餓死的同時，這遠古蜘蛛祖先卻活到終老的這個小小勝利開始。接著幾千萬年間，無數的巧合，讓這小小黏液，變化成一條細絲、變化成多條細絲、再變化成網狀結構，經過了1億年，數不盡的蜘蛛都餓死了，無數的巧合卻讓一些不小心作對事情而更有機會存活下來的的蜘蛛世代們，在大自然的教導下，無比緩慢，但一點一點學會了織網的能力，織出一張殘酷又美麗，而目的只是為了讓自己更有機會活下去的蜘蛛網，或許這個過程花了整整2億年，而這大自然教出來的織網能力就存放在蜘蛛的本能行為裡，存放在蜘蛛的每一個細胞中都有的，雖然最微小但最重要的生物基因中，只要有這基因存在，小蜘蛛一生出來就會織網了，不須任何教導。

回到遠古3萬年前的尼安德塔人的某一個聚落，部落中最強壯的他，在初雪入冬的第一個晚上，居然幸運的扛回了一頭大鹿。晚上烤火慶祝的同時，他發現部落裡另外2個年輕人仍沒回來，或許明天年輕人就會回來了吧。但其實他不知道的是，那2個年輕人因為判斷錯誤來不及趕回來，這個晚上就凍死在草原上了。他更不知道的是，他的強壯是來自於70萬年前他那個成功的祖先在荒野中獵補犀牛，還有5萬年前他的另一個祖先在山林原野間成功狩獵長毛象，是無數這些成功的累積才讓今天的他有著身體的強壯與生活的溫飽，而那些無法適應荒野山林，無法捕食溫飽的同儕，都在幾千萬年間的小小耗磨下一一消失了，而失敗者的基因是不會往後代傳的，他們的基因最終都消失了。

隔天一早強壯的他走出洞穴望著初雪的森林大地沉思良久，他思索著度過冬天的準備也差不多了，只是需要再多一點幸運就好了，然後他轉身走回有著溫暖營火的洞穴。而這個冬天之後，其實只有最適應荒野山林的他與另外2家存活，整個部落死了超過9成的人。

我們的「基因」不會忘

回到1923年的現代，馬洛里說出「山就在那裡」這句名言的時候，其實他不知道他是錯的。而真正的答案是「為何爬山？因為我們的基因就在那裡」。尼安德塔人滅絕了，但是他們與智人共同的人類後代主宰著世界，我們頭腦理智會忘掉荒野與山林，但是我們的基因不會忘記，不會忘記那些我們遠古祖先在數億年的大自然篩選下，留在我們身上的最強壯、最凶悍、最適應荒野的那些基因。那些基因不是在我們身上而已，他們是在山野裡養成的，是我們最原始的本能，是勝利與愉悅的結合，雖然我們大腦可能已經遺忘，但就像蜘蛛一樣，只要基因存在，就不會忘記織網，這些基因不時驅策我們去超越與挑戰，驅策我們變得更強壯更適應，這些基因在夜間的遠方對我們呼喊著自然原野與山林的美好。所以山對人類，至少對某些人類，才會有這些致命的吸引力，愛爬山不是你的錯，永遠要知道這是尼安德塔人殘存在你身上的遠古基因作祟。

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