ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

葉丙成／高中教育的目的是？

雲論

 

 ▲高中教育的目的是？（資料照／記者林敬旻攝）

●作者／葉丙成。

日前華視採訪，問我學測放榜新聞會有什麼問題？當時我從另一個角度來說明為何這樣的新聞，會對台灣的高中教育有很大的傷害。

我先說個例子。前陣子過年，年輕人過年回老家的時候，最痛恨親戚們問自己還有堂兄弟姊妹們：「你現在做什麼工作？薪水多少？」

你的工作可能是在哪個基金會工作幫助弱勢的孩子；你的工作可能是在出版社工作，出版你最喜歡的領域書籍；你的工作可能是在當社工師在輔導需要幫助的人；你的工作可能是在當護士，照顧需要你的病人。

這些工作都是非常有意義的工作，但很多親戚不懂。當你說出了你的工作多有意義，他們沒被打動。但當你報出了你的薪水時，他們開始騷動了！一位阿北不屑地說：「蛤，一個月才X萬喔？比我兒子少好多。你這樣不行啦，要換好一點的工作啦！」

你明明在做很有意義的工作，結果這些不懂的人，卻是用薪水高低來衡量你的工作、說你的工作不好。你會不會覺得很幹？超幹的！

為什麼這些親戚總是用薪水來衡量工作的好壞？因為工作的「意義性」無法比較。當他們得到「薪水」這每個工作都有的量化數據時，「薪水」變成了親戚們唯一可以「比較」年輕人工作好不好的「唯一指標」。

如果說在你們家，爸媽認為要得到親戚的肯定是很重要的事，你可能就得被迫去找薪水更高的工作。即使那些工作你覺得很沒有意義，但也不得不去做。

好，我們回過頭來看高中。我們先問一個問題：請問大家認為，高中教育的目的是什麼？

如果你認同高中教育的目的是讓學生能考上大學就好。那...可以先跳過我這篇文章不要看了。

如果你認同高中教育的目的，不應該只是讓學生能考上大學就好，而是應該還要給學生好的教育，幫他們培養考試以外的能力、讓他們有成為未來好公民的各種素養（科技、公民、媒體、etc.）。那我們來看報榜新聞會造成什麼樣的問題？

一個辦學很用心、做很多有意義的教學設計、幫孩子建立能力的好高中。他們做了許多好的教學，但社會上大部分的家長對教育不是那麼了解也不在乎。家長只想知道，哪一家是「比較好」的學校，他們才知道要把孩子送去哪唸書。他們需要一個可以比較的「共同指標」。

而每當學測成績發布後，各校大肆報導滿級分人數、考上第一志願科系人數之類的新聞。「滿級分人數」跟「第一志願人數」，就如同前面過年回家例子的「薪水」一樣，變成家長心目中比較學校好壞的唯二指標。

這對用心辦學的高中會造成什麼樣的衝擊？不管多用心辦學，家長還是用「滿級分人數」跟「第一志願人數」來衡量是不是「比較好」的學校。

當少子化、每個學校都擔心學校生源不足的時候，你覺得學校有多少餘裕能好好的用心花時間去設計給學生好的教育，幫他們培養考試以外的能力、讓他們有成為未來好公民的各種素養？

在少子化的時代，學校要能夠活下來才是最重要的。如何在大部分家長衡量學校好壞的「共同指標」下表現得好，變成高中最在乎的。學校都活不下來了，還在乎搞什麼好教學、搞什麼有意義的教學？

報榜新聞之惡，不在於學生是否被強迫受訪。而是在於經過鋪天蓋地的報導，「滿級分人數」跟「第一志願人數」變成了台灣大部分家長唯二用來衡量學校好壞的共同指標。

用心辦學的高中，無法得到應有的肯定。
擔心生存的高中，把「滿級分人數」跟「第一志願人數」變成學校教學的重要指標。

到頭來，高中都沒辦法安心的去做好的教學（好的教學不等同考大學一定考得好）。高中教育的目的，繼續被認為就只是讓學生能考上大學就好了。

考上大學就好，這真的是你我心目中的高中教育的目的？

高中必須要有自覺，唯有一起從這樣的桎梏脫離，讓自己不再被唯二指標綁架，才有機會讓好老師們放心去做心目中的好教學。台灣的社會也才有機會開始思考，除了這兩個指標，我們是否有別的方式來衡量一個學校的好壞？

這才是台灣教育邁向未來改變的開始。

後記：

我也敦請台大以及其他台灣排名在前面的幾所國立大學，請在四月多大學放榜時，不要再發布哪所高中考上貴大學多少人的新聞。

大學們，請不要再讓這樣的「惡」繼續殘害高中教育。

熱門推薦》
►為什麼館長玩《還願》玩到哭？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者，轉載自臉書。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 葉丙成 雲論葉丙成 高中榜單
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
葉丙成／高中教育的目的是？
馬凱／雲開日出　將在何年？
【同婚專法】廖元豪／我們可以成家，卻不能扶養孩子？
黃竣民／亞太地區的潛艦競賽，台灣未來還會缺席嗎？
劉康民／放下228紀念日的仇恨

推薦閱讀

黃竣民／亞太地區的潛艦競賽，台灣未來還會缺席嗎？

為什麼館長玩《還願》玩到哭？

葉丙成／高中教育的目的是？

馬凱／雲開日出　將在何年？

黃竣民／引進M1A2主力戰車只有動力問題？

宋兆文／對敵機「一擊必殺」的弓三飛彈

宋兆文／出動「光華六號」打共軍？　海軍才沒那麼傻

張誠／長程多管火箭彈　台海保衛戰第一擊

【同婚專法】廖元豪／我們可以成家，卻不能扶養孩子？

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

相關文章

馬凱／雲開日出　將在何年？

馬凱／雲開日出　將在何年？

當中國快速崛起為全球第二大經濟強權，並挾其經濟紅利積極整軍經武威脅美國霸主地位之日始，美國即處心積慮多方防備。

馬凱 22小時前

【同婚專法】廖元豪／我們可以成家，卻不能扶養孩子？

【同婚專法】廖元豪／我們可以成家，卻不能扶養孩子？

許添財／台灣經濟該如何危機化轉機？

許添財／台灣經濟該如何危機化轉機？

陳國祥／想從「小毛澤東」變「朝鮮鄧小平」...金正恩盼川普成全

陳國祥／想從「小毛澤東」變「朝鮮鄧小平」...金正恩盼川普成全

邱智淵／傾聽民意才是蔡英文勝選關鍵

邱智淵／傾聽民意才是蔡英文勝選關鍵

讀者迴響

行動法庭

我們去台灣結婚吧！亞洲首個同婚合法國家｜ET行動法庭 第1集

我們去台灣結婚吧！亞洲首個同婚合法國家｜ET行動法庭 第1集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

亞太地區的潛艦競賽，台灣未來還..

亞太地區的潛艦競賽，台灣未來還..

為什麼館長玩《還願》玩到哭？

高中教育的目的是？

雲開日出　將在何年？

引進M1A2主力戰車只有動力問..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面