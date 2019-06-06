李沃牆／三十年後的六四　中國經濟的危機與轉機

▲中國大陸於1979年展開「對內改革，對外開放」的策略，經過多年的改革，終於見到果實。（示意圖／CFP）



●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅」。震驚全球的「六四天安門」事件，倏忽間已過30年，當年的事事非非，廣場的風雲人物，如今仍為大家街談巷議。如今，江山依舊，人事已非。1989年的中國大陸正歷經改革開放第10年，但陸經濟卻由過熱進入了低谷；在此事件後，私營經濟也遭遇寒流。宏觀經濟政策從抑制過熱轉向了啟動經濟，世界上少數國家對中國經濟的封鎖和改革的停滯，徒使其經濟發展出現了停滯；但其後數十年的突破性發性卻是相當驚人。有論者謂，倘若中國政府當初在「六四」問題上沒有採取「斷然行動」，中國大陸便會失去往後近20多年經濟快速增長的機遇，其實並無合理論證。今日，美中陷入難以迴避的「修昔底德陷阱，（Thucydides's Trap）」，實與中國大陸過去30年來一飛沖天的經濟成長表現不無關係。令人好奇及憂心的是，中國大陸經濟成長為何被譽為舉世奇蹟？又當前的危機是否能化為轉機？

三十年改革成長 被譽為舉世奇蹟

中國大陸在1979年改革開放前實施共產主義，結果是經濟落後，民不聊生，名副其實的「共慘」。而台灣於1970至1980年間代致力於推動「十大建設」，不僅經濟快速起飛，累積豐碩的外匯存底，人民安居樂業，也創下舉世聞名的「經濟奇蹟」。有論者道，這是實施三民主義的偉大成果。不過，中國大陸於1979年展開「對內改革，對外開放」的策略（一般稱為改革開放）；接著在深圳、珠海、汕頭及廈門設立經濟特區；對外則逐步引進外資、推動產業升級及創造就業；同時又持續實施「五年計劃」，經過多年的改革，終於見到果實。

據統計，從改革開放至2012年，大陸人均所得由225美元增加至6,000美元，在此階段，經濟一直是處於二位數的高速成長。2010年，GDP更一舉超德趕日，躍居為全球最大的出口國及第二大經濟體；2013年的進出口總值達4.16兆美元，硬擠下美國，成為全球最大貿易國。2014年的外匯儲備累積高達4兆美元，令全球各國望塵莫及。尤有進者，大陸自2009年開始推動人民幣國際化，至今已有相當的成效。

包括，2016年10月1日正式納入國際貨幣基金會（IMF）的特別提款權（SDR）一籃子中，權重僅次美元及歐元，高於日圓及英鎊。截至2019年2月止，人民幣在國際支付貨幣中的份額為1.85%，為全球第五大支付貨幣，僅次於美元、歐元、英鎊及日元。人民幣清算安排覆蓋25個國家和地區，遍佈東南亞、歐洲、美洲、大洋洲和非洲；合格境外機構投資者（QFII）累計投資額達到1014.46億美元，人民幣合格境外機構投資者（RQFII），累計投資額達到6,604.72億人民幣。至今已與38個國家央行簽署換匯協議，總金額超過人民幣3.3兆元；此外，2018年初才上線的人民幣原油期貨，交易量已佔全球原油交易量的12%，排名第三。再者，全球已有60多個國家和地區將人民幣納入外匯儲備。除此，自2013年10月啟動上海自貿區後，又於2015年初成立天津、福建及廣東三大自貿區；2017年4月1日，遼寧自貿區、浙江自貿區、河南自貿區、湖北自貿區、重慶自貿區、

四川自貿區、陝西自貿區相繼揭牌成立。而且，「一帶一路」大戰略及「十三五」刻正如火如荼進行。尤有進著，在美中貿易戰（科技戰）如火如荼之際，中國大陸工信部將發放5G商用牌照，此舉宣告大陸正式進入5G商用元年，也意謂5G在全球已取得領先優勢地位。義大利經濟學家羅密歐·奧蘭迪曾表示：「縱觀全球經濟發展史，再沒有任何一個國家的任何一種嘗試能與中國改革開放的成就比肩」，亦不無道理。

貿易戰劍拔弩張 面臨危機與轉機

隨著中國大陸一步步挑戰美國習以為常的優勢，哈佛大學著名學者艾利森（Graham Allison）早就指出：「回顧過去500年紀錄，發現16起崛起強權破壞統治強權的例子，有12起是以戰爭告終，只有4起沒有。這對於21世紀最重要地緣政治競賽，實在不是個讓人安心的數字」。

持平而論，美中二強若終須一戰，無異是二國的危機，也是全世界的危機。近日，國民黨總統初選候選人鴻海董事長郭台銘就語重心長地提出警告：世界經濟將會在數月，甚至數周內產生急劇變化，不只影響到製造業、工業，更影響股價、匯率、中小企業，很多企業的生存，甚至影響到將來的消費經濟，政府應注意美中貿易大戰的影響；若老百姓沒有看到這次會比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，將造成經濟崩潰」。觀諸中國大陸近日對美展開反擊，除了6月1日開始針對美國600億美元進口商品分別加徵10%、20%或25%的關稅外；商務部又公告將建立不可靠實體清單制度，將一些對中國企業封鎖或斷供的企業，列入清單。

接著又進一步發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書。嚴厲批評美國挑起經貿摩擦，損及兩國和全球利益；而且出爾反爾、不講誠信。準此以觀，貿易戰劍拔弩張，隨時有擦槍走火可能。大陸國務委員兼國防部長魏鳳和近日在新加坡的會議時就美中貿易戰表示：「中國大陸民眾現在熱傳的九個字就是，談，可以。打，奉陪。欺，妄想」。那麼，中國大陸有沒有條件和美國一較長短，答案絕對是有的。

然而，揆諸中國歷史，常是「逢八有災、逢九必亂、逢豬必變」；對照今日中國大陸的處境，去年遭遇川普發動的貿易戰，此時此刻也面臨政治及經濟結構改革的深層問題；在內外交迫下，能否化危機中化為轉機，其實也關係著台灣未來的前途。

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