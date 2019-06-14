【香港反送中】阿果／這樣的香港，怕我們「再愛不下去」

●阿果／香港明報星期日生活《果欄》作者

早些日子，母校學長草擬反對《逃犯條例》聯署聲明，我奉命編輯文字。聲明首句句式早已想好：「我們是一群＿＿香港的校友……」但底線上面應填什麼動詞？我費煞思量。「捍衛香港」似乎過於偉大；「立足香港」太袖手旁觀；「愛護香港」？抱歉，只聯想到傅振中等人的嘴臉。

然後到這星期，讀到旺角某服裝店6月9日罷市聲明，其中一句寫着：「今次罷市的決定，只是用自己認為合適的方法，去表達對香港的愛」，我的淚腺有微妙反應。周五深夜，再聽見903 DJ Colin由《下落不明》、《挾持》播到《假使世界原來不像你預期》，並借用大氣電波，溫柔呼籲：「最終結果係點，可能不是最重要，但起碼在被人強暴之前，都要站出來表明立場。」我的眼眶徹底濕潤。

此時此刻，在「香港」前面，我和許多人只想填一個字：愛。

愛，在香港是一種長期被遏抑的感覺。主流社會一直教我們，示愛最好含蓄，切忌大鳴大放。很多人認定，與其將這份感覺宣之於口，學外國人對摯愛說聲「我愛你」，倒不如將愛意深藏心底，再以身體力行回應——每天汗流浹背為家人煮豐富大餐，關鍵時刻如母親節、情人節、清明節，就送按摩椅、朱古力、百合花。

平日藏心底 危難見真情

處理人際關係如是，香港人對自己身處地方的感覺，亦少開口言明。多年來我們愛香港，從不依賴「港歌」、「港旗」、國民教育等見於其他地區的「示愛媒介」，反之靠平民自發盤點港式生活點滴（例如大啖菠蘿油），翻閱大眾媒介、流行文化炮製的「愛港」文本（《獅子山下》、《同舟共濟》），攜手把無形的感覺，化成看得見的光影、唱得出的歌詞。

▲香港反送中集結百萬民眾上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

香港人平日將這份愛深藏抽屜，往往每到危難關頭，才翻箱倒篋，掏心掏肺。例如六四後、九七前，許冠傑在紅館揮淚細訴別離心事，萬人一同疾呼「我愛香港」；例如零三七一，五十萬人抵住高溫，擠入維園，誓要將禍港殃民的掃把頭、老懵董推倒下台；又如2014年雨傘運動，我在金鐘、旺角佔領區不知聽過多少平民在肉麻吶喊：「我真係好鍾意香港！（我真是好喜歡香港！）」

當然，唱反調是我的一生嗜好，每次聽見別人說「愛」，總不忘（在心裏）發問：其實你真正愛的是什麼？同樣地，對於香港人愛香港的內容，我也時常感到好奇。眾所周知，這份積累多年的愛，一直成分複雜。香港人有時將它與「愛國」混為一談，認定愛屋及烏是不變真理，因此愛香港，一定要愛中國（例子見1989年的百萬人大遊行、頭廿幾年的六四晚會）；有些時候，「愛香港」和殖民主義糾纏不清，於是今天我們仍在恥笑陳偉霆的爛英語，於是最近看見肥彭現身反送中，有人如見至親（並在報導下面留言「佢好似老咗好多（他好像老了很多）」）。

這份愛真正指向的

當我們說「愛香港」時，我們其實在說什麼？盤點過去幾次香港人在危難關頭「示愛」的經歷，我想這份愛真正指向的，其實不是菠蘿油、舊公屋、信和中心這類集體回憶、港式icon，而是一件更寶貴的東西——自由。

坊間一直有種說法：芸芸核心價值之中，香港人重視自由，遠多於民主。回想過去幾十年的「港式示愛」時刻，確實如此——九七前我們怕解放軍入城，怕「一國兩制」和「馬照跑舞照跳」只是大話，更怕以後再不能罵大陸、悼六四；零三七一，我們怕廿三條將如利刃架頸，更怕鬧惡人、講閒話、寫文章這類平民自由，將在「國家安全」這「大義」下被踐踏粉碎；2012年反國教，我們怕下一代被國民教育洗腦，思想和淚腺從此不能自由生長；雨傘運動期間，我們結集佔領，表面上是爭取民主普選、公民提名，但亦出於對「一國兩制白皮書」限制香港自由的恐懼。毫無疑問，香港人最用力疾呼「我愛香港」的時候，往往就是我們怕香港自由毁於一旦的時刻。

▲香港反送中遊行。（圖／達志影像／美聯社）



為何珍惜自由？我認識的香港人，都不是什麼珍禽異獸。我們讀書，我們工作，我們在烈日下流汗，不過源於一個平實而卑微的希望——可以在這片土地上好好生活。何謂「好好」？當然最好有大屋住，有美酒佳餚，有生活享受。不過就算沒有，也可以——底線是我們（和下一代）都能保持思想自由、說話自由、活動自由。

正因如此，修訂《逃犯條例》令我徹徹底底心寒。這個星期，我認真讀過大律師公會就修例編寫的「簡易指南」（即「懶人包」），也仔細翻聽林鄭、李家超、鄭若驊之前無數次就議題解畫。兩者併合，疑慮沒消除半分，甚至令我愈來愈懷疑修例動機。坦白說，我只是一個很平常的香港人，但我切實相信，今次修例的條文危害我讀書、寫字、說話、好好生活的自由；它近月的推銷方式，更違反了我一直相信真理愈辯愈明的做人原則。

怕再愛不下去

今天我和廣大市民一樣「行得正企得正」（註一），擺明不是逃犯；但修例一旦通過，龍門一旦飄移，誰會「被逃犯」都說不定；今天我仍肯定我愛香港，但未來那個失去自由的變質香港，我真的害怕愛不下去。

所以我只想上街，「用自己認為合適的方法，去表達對香港的愛」。誠如李立峯教授所分析，烈日當空上街遊行或許浪費腳力，損害聲帶，灼傷肌膚，而且政府九成九置若罔聞，從工具理性來看，擺明不划算。但從價值理性的角度，「起碼在被人強暴之前，都要站出來表明立場」，為了自由，為了表態，我們應該在所不惜。

危害自由的底線已至。說到底，我們只是一群愛香港的人。



註一：俗語，有「行得正坐得端」、「身正不怕影子斜」之意。喻人只要為人正直，處事光明磊落，則沒有什麼好怕的。

熱門文章》

►由「反送中」看回歸後的港式哀愁

►看更多【李沃牆】專欄

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●本文獲作者授權，轉載自臉書。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。