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【汪喵冷知識】毛孩打哈欠　不一定是想睡？

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▲貓狗想睡時也打哈欠，但更多時候，哈欠代表其他原因喔！（圖／作者汪喵星球提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

●汪喵星球／寵物專家，專營網站及粉絲團

人類在疲勞時腦部容易缺氧，這時候身體會反射性的「打哈欠」大吸一口氣來增加血液中的含氧量，因此我們多把「哈欠」與「想睡」做直接連結。

貓貓狗狗想睡時也會打哈欠，但更多時候，哈欠代表其他原因喔！

▲有時毛孩跟我們一樣，需要一個哈欠來提振精神。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

毛孩為什麼打哈欠？

想睡覺的哈欠

睡前坐臥在床鋪或早起伸懶腰時的哈欠，多是因為腦部缺氧的反射行為，毛孩跟我們一樣，需要一個哈欠來提振精神。

不自在的哈欠

貓貓狗狗在緊張、焦慮時，會做出一些特定的動作，如：撇頭、轉圈甚至打哈欠，來消除自己的不安。例如：看獸醫時不斷哈欠、搭長途車暈車也哈欠、被陌生人抱起也不斷發欠，都可能表示：「我現在不太舒服…」

示好的哈欠

初次遇見新朋友，難免需要一段相互觀察的對峙期，如果此時有一方打個哈欠，表示自己的無害與友善，通常另一方也會很快地緩解警戒喔！

無聊的哈欠

大概是跟人類差不多的心情，沒事做時，就會腦袋空空，接著身體都會鬆懈下來、懶洋洋的。如果看毛孩閒來無事打著哈欠卻沒有想睡的樣子，可能是太無聊了，需要奴才陪。

每個行為都是語言

毛孩不會說話更不可能寫字留言給你，他們只能透過行為，來傳達心中的想法與感受。

雖然許多行為在研究中都還有質疑與討論空間，但多了解總是好的，能幫助我們更完整的照護毛孩、成為更棒的毛拔麻喲！

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●本圖文獲作者授權，轉載自「汪喵星球」網站，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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