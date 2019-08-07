Uber 兼差是「庶民經濟」還是「宿命經濟」？

▲有 Uber 這種零工式經濟，讓需要外快的人有機會可以兼差。（圖／路透）

●鱸魚／資深矽谷工程師

矽谷不常看到老人，因為很少有人選擇在這麼昂貴的地方退休。矽谷只適合作戰。一般我們矽谷人的生活圈也大多限於東西兩岸，對於美國西部內陸的城市其實並不很了解。

在矽谷搭 Uber，看到的多半是外來移民的年輕駕駛，而且多是兼副業。在矽谷光靠開 Uber 維生會很艱難。我同事也有週末兼差開 Uber 的。

有一次搭同事的車出去吃飯，看到後窗貼了 Uber 的貼紙，才不小心得知他這個從來不告訴別人的小秘密。想到周末其他同事都帶著家人出遊，他卻得開車拾起另一份工作，當下的感覺是對他格外尊敬，也慶幸有 Uber 這種零工式經濟，讓需要外快的人有機會可以兼差。

我曾慶幸有 Uber 零工式經濟

以前沒有 Uber 的時代，有些人私營機場接送。他們最大的挑戰就是每進出一趟機場都要冒一次被抓的風險。舊金山機場警察對白牌車抓得很嚴，只要看到乘客是坐在後座，就會攔下來盤查，跟駕駛查驗營業證。被抓一次要罰好幾百。這些警察常常穿便衣，讓人防不勝防。

所以在客人上車的時候，駕駛常常會暗示請客人坐前座，這樣機場警察就會把他們當作是一般的接送朋友。如果是送機，他們會要求上車先付費，如果是接機，就要求下車付費──這樣可以避免在機場人贓俱獲。這些人為了生活費，每一塊錢都賺得提心吊膽。當時感覺是非常同情這樣的處境。

現在 Uber 完全解除了這種困境。所以我對 Uber 的看法一直是，他們對庶民經濟做了創新的貢獻。

另外就消費者的角度來看，Uber 比計程車便宜了一半，而且任何時候、任何地方都立刻可以叫到車。他們提供給消費者優質又廉價的另類選擇。所以我一直跟大部分消費者一樣，非常支持 Uber。

直到不久前去猶他州出差，搭了三趟 Uber，真正接觸了美國內陸為生活掙扎的庶民，我才開始有不同的想法。

▲與其說計程車是一個該被淘汰的產業，不如說這根本是一場不公平的競爭。（免費圖庫／pixabay）

三個祖父級駕駛

跟矽谷最大的不同，也最令我詫異的是，三趟 Uber 駕駛都是70多歳的袓父。他們是不應該再出來工作的，但在車上，我聽到了三個美國西部真實的庶民小故事。

我的目的地是鹽湖城50公里外的沙漠，不管誰接了這張單，回程必定是空車。回來的時候，不管是誰接了那張單，也必定是空車去接我。

隔代撫養的祖父

從機場一上車，看到是個白髮蒼蒼的老司機，當時覺得有點欣慰，以為他只是出來打發時間，藉此跟社會保持連繫而已。這也算是 Uber 的一件小功德，讓年長者打發時間又可以賺一些外快。只是看到他的車裡很雜亂，還有吃了一半的餐點，看來他三餐似乎都是在車裡解決。所以我很快就改變了想法。

這顯然是他的長期工作室，他不是出來打發時間的。

談話之間我得知原來他早已退休，可是家裡發生變故，突然要接收兩個小孫子，而且還得再養他們十年。面對這個突如其來的經濟負擔，他只好選擇開 Uber。他每天要開十多小時的車。錢不好賺，但總比沒有好。他對 Uber 有一種又感激又埋怨的情懷。感激的是他能夠在這個年紀還有出來打工的機會，埋怨的是有被 Uber 的廉價綁架的感覺。

我很好奇他家裡發生了什麼樣的變故。當然我沒有問──就像他對我下車的地點感到好奇而沒有過問一樣。

我是去資料中心。那裡是一片沙漠，方圓幾公里內都沒有其他建築物。大門口沒有任何標示， 四周圍了兩人高的鐵欄杆。入口的地方有防撞樁，外面有好幾部攝影機。進出唯一的方式就是下車按鈴對螢幕說話，裡面才派人出來接。

局外人可能會以為那是外星人基地。

踏出車子的時候，他略帶好奇地看著我──他心裡想的也許是這到底是什麼地方；我也好奇地看著他，心裡想的是他家裡到底發生了什麼變故。

他的故事我沒聽完。我只希望他能夠一直開 Uber，直到把孫子們養大。為了稍微彌補他可能得空車開回鹽湖城，事後我補了他五塊錢小費。

攜槍自衛的祖父

我必須當天回矽谷，談完事就得回鹽湖城。出了資料中心，走到鐵門外叫了Uber，最近的也要17分鐘後才能抵達。我很詫異，在那種地方居然也叫得到 Uber，可見他們無所不在。而遠在十幾公里以外的他，竟也願意開過來接這張單，莫非全美國到處都有人等待這樣的外快機會？

其實我已經做好最壞打算，如果叫不到車，就只好麻煩同事開車送我到最近的小鎮，再從那兒叫車。

第二個駕駛也退休很久了，兒孫們都住在德州。他因為老婆需要長照，只有午休和晚上老婆睡覺以後，才能出來開車。

這一路他都在抱怨醫療保險。他每個月自己掏腰包給太太買藥的錢近千元。知道我來自矽谷，他又抱怨矽谷人來猶他州炒房，過去幾年房租漲了近三成。為了醫藥費、為了漲不停的房租，他還得再出來工作。他也說 Uber 工資太低，但是為了彈性工作的自由，他選擇不抱怨。

美國老人健保很糟，很多救命的藥可以隨藥商漫天要價，而且健保不給付。他們沒有什麼存款，親友之間也沒有通財之義。在這個社會，孩子高中畢業後父母就不再撫養，，有些甚至要他們搬出去。同樣地，父母老了孩子也不回來。這一來一往竟然就這麼扯平了。這是個一切都得靠自己的國家。

因為常開晚班，他曾經被醉漢毆打過，也被人用螺絲起子捅過。所以後來他考了隨身配槍的執照，現在車上隨時都放著槍，連彈匣都裝上了。這樣的老人為了工作還得攜槍自衛，這在別的國家是無法想像的生存方式。

這個年紀了，白天照顧太太晚上還要出來開車⋯⋯光這兩樣已經夠折騰人了，現在還得帶槍。我很好奇太太是為了什麼原因需要長照。當然我沒有問。我只希望他永遠用不上那把槍。一旦用了，不管是贏是輸，都是他輸。

開小卡車打零工的祖父

最後一趟是從市中心去機場，這次來的竟是一輛小卡車。他本來是建築工，因為長期沒有案子所以出來開車。他打算不久就搬到矽谷，去跟當服務生的女兒同住，將來在那兒開 Uber。想必他是不想給女兒帶來經濟負擔。

當時下大雨，15 分鐘的路走了 35 分鐘。那一趟車資是美金 $9.6，Uber 扣三成，再扣除油錢、折舊、維修和保險，我估計他實際到手的連四塊錢都不到。35 分鐘賺四塊錢，這是最低工資的一半。下車時他遞了名片給我，說他會修房子。我注意到他的手在微微顫抖。我說也許有機會用得上他的服務。

搬到矽谷後，他這個年紀打零工或開 Uber 會更辛苦。矽谷有太多新移民在零工市場比耐勞，也比價低。他也許不知道在舊金山有25%的 Uber 駕駛睡在車上。

這些人負擔不起矽谷昂貴的房租，只能住在偏遠的城市。由於距離遙遠堵車又嚴重，所以他們每週有好幾個晚上睡車上。電視新聞報導過，很多 Uber 駕駛後車箱都放著寢具。其實不只是矽谷，美國的主要城市都有 Uber 駕駛睡在車裡的情況。矽谷只是比較嚴重而已。

矽谷競爭更激烈，而且都是年輕人。當然我沒有告訴他這些。我只希望他對在矽谷的未來充滿期望。

下面是美國廣播公司報導丹佛市 Uber 駕駛晚上睡在車上的新聞 ：

是「庶民經濟」還是「宿命經濟」？

「你不做有別人要做；錢再少也比沒有好」

這三位駕駛都說 Uber 把價錢壓得太低，所以必須以長工時換取收入。這種零工經濟靠的就是全民皆兵，誰都可以來做，所以他們永遠不缺人。這些駕駛自己也知道本來就是彈性零工，這把年紀也不可能做別的，所以價再低他們都會做，彷彿自己也理虧似的。我感受到的是「你不做有別人要做；錢再少也比沒有好」的宿命氛圍。他們沒有不做的選擇。

在矽谷不常聽到這樣的抱怨，也許是因為那裡多半是兼差賺外快，而且年紀輕，開 Uber 不是唯一的選項。

這些弱勢老人心態上這樣認命，我可以理解，但是我無法理解 Uber 為什麼可以利用弱者的認命來持續打造自己的王國。

有時候想想，不知道 Uber 帶給這些人的是機會，還是學會認命。

不久前舊金山的 Uber駕駛才走上街頭，在 Uber 總部門口抗議酬勞太低，無法在舊金山生存。

其中一個標語寫的是：Uber CEO : 年薪 4500 萬美元 vs. Uber 駕駛 : 每小時 9 美元！

另外還有標語寫著：你住豪宅，我們睡車上

兩年前一位 Uber 駕駛和當時的 CEO，為了低價剝削的問題在車內發生爭吵。這一段短片在網路上曾造成轟動。事後CEO還為此道歉。

冒牌的便宜

舊金山的法定最低工資是每小時15元，但是舊金山 Uber 駕駛平均時薪只有9元，而且沒有健保休假和福利。因為他們是零工而非員工，所以不受勞工法約束。紐約計程車駕駛，每小時是15 元，而且享有健保、休假及所有該有的福利。

在這樣不公平的基礎下，計程車業要如何與 Uber 競爭 ？

與其說計程車是一個該被淘汰的產業，不如說這根本是一場不公平的競爭。

所以 Uber 的便宜又大碗，不就是砸投資人的錢所建構出來的假像？身為消費者的我們，身為一切追求高科技的我們，總傾向認為只要對消費者有利就是對的，只要創新就是好的。

可是一旦離開這個角色，從那些成就便宜又大碗背後認命的角色來看，Uber 的好，竟然讓我覺得有些歉疚。我也很想繼續享受，做個一切都對我有利的消費者，可是一旦知道了他們的小故事，我就很難再心安理得地接受這種「冒牌的便宜」。

▲Uber 的如意算盤是先搶市場先機，再搭建數據。（圖／記者李毓康攝）

Uber 還能撐多久 ?

今年第一季，Uber 虧了10億美元。這頭虧損，另一頭又把價格壓到最低。所以這種令消費者鼓掌叫好的廉價模式根本就不可行。但是他們仍以市場一半的價格，幾乎把傳統計程車產業剷除。現在敵人消滅，市場也拿到了，那下一步呢？一季虧損10億美元的大洞要如何填補？

是回歸到市場價格？好意思嗎？還是再壓低駕駛所得？那邊已經走上街頭了，還壓得下去嗎？

Uber 敢肆無忌憚地虧損，是因為賺錢根本不是他們的目的。他們看中的是下一階段的自駕車（自動駕駛），現在只是過渡時期。未來要走入自駕領域，最重要的就是 AI 背後無所不在的資料。現在全球 3百萬的 Uber 駕駛也就順理成章，成了收集資料的工具。只是這些人遲早都會成為被汰換掉的零件。

Uber 的如意算盤是先搶市場先機，再搭建數據。如果是商品的話，Uber 的作為就叫做「以低價傾銷掠奪市場」，聯邦公平交易委員會應該是要調查的，但是我從來沒有聽過這樣的輿論。

▲未來要走入自駕領域，最重要的就是 AI 背後無所不在的資料。（圖／取自Pixabay）

我們都聽說過一個偉大的理論：企業存在唯一目的就是利潤。現在這個理論竟然也無法自圓其說了。不管下一輪的新理論是什麼，我確信庶民繼續會是輸家。

真實庶民的宿命

回到那三個祖父級駕駛⋯⋯要說這種年紀應該在家裡含飴弄孫，似乎太過陳腐，但至少他們不應該再為維持基本生活而工作。

美國人均所得是台灣的2.6倍，可是我完全看不出這個數字帶給他們比台灣老人多一點點的幸福。好萊塢的深宅大院不是美國，這才是。

人均所得只是一個國家的門面數字，庶民數字是每月的生活費。一個比爾蓋茲在帳面上可以挽救100萬個窮人，也可以讓這些人永遠不必出來打零工──那就叫做「人均所得」。不管再富的國家，底層庶民都是一樣艱辛。

在富有國家底層的生活，心理上只會更苦更認命。因為那個動人的人均所得，只有可能讓你更憐憫自己而已。

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●本文獲作者授權，轉載自方格子《異類矽谷》。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。