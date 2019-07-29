蕭徐行／香港持續動亂　將成中國最大危機

▲走向暴力化的極端行為，正在嚴重的撕裂香港社會的和諧與互信。（圖／路透）

●蕭徐行／獨立評論人

香港政府現在最重要的是趕快邀請朝野人士召開香港版的「國是會議」，並提出逐步普選的落實方案，尋求社會共識以解香港動亂之源，否則事情越拖下去，不僅是毀掉了香港這個東方之珠，也會成為中國自天安門事件以來的最大危機。

香港示威運動愈演愈烈，原來只是港民VS香港政府的對抗衝突，因為在元朗爆出的「白衣人」暴力事件，這種走向暴力化的極端行為，正在嚴重的撕裂香港社會的和諧與互信，戕害香港過往的安定與繁榮，加上香港政府自衝突以來的毫無作為，讓修例事件成為1989年以來，中國國家安全的最大挑戰。

香港人反中的情緒就像夏日午後的強降暴雨一洩千里。一個多月來，抗議示威的港人不減反增，而且街頭抗爭越來越暴力化，流血案例越來越多，這發生在國際主要金融經濟中心之一的香港，任何的對抗不僅是會嚴重毀損香港在國際經濟的穩定面，造成國際動盪，進而反噬香港，拖垮香港的進步與繁榮。

其實，香港現在最重要的還是趕快召集朝野人士，共同舉行「國是會議」，尋求社會共識以解決逐步分裂瓦解的社會和諧，重新凝聚社會的共識。很遺憾地，港府至今不能察覺香港民眾對於強國在生活上日日逼近的擔憂與不滿，加速與民坦誠溝通，爭取民意支持，導致事件越演越烈，香港這樣完全呈現了無政府狀態，不僅讓正反兩方的人民自相殘殺，更把特區政府的公信力與權威感完全毀滅。

▲一個多月來，抗議示威的港人不減反增，而且街頭抗爭越來越暴力化，流血案例越來越多。（圖／路透）

這也是中國改革開放以來，繼天安門事件後，中國最大的政治危機，尤其發生在民智已開，又為國際人文薈萃的香港，加上自媒體氾濫的時代，中國處理起來必然棘手，由於香港政府束手無策，讓中國想介入與否陷入兩難，加上中國正與美國展開貿易戰，如果因為直接介入香港示威運動打壞了國際形象與阻礙了國際宣傳，如果盟國因為這樣對於中美貿易戰袖手旁觀，中國將左支右絀，甚至造成中國內部的政治鬥爭。

現在香港的衝突，確實已成為了中國的燙手山芋。莫說武力鎮壓將讓中國與世界為敵，更成為世界各國抨擊與制裁的對象，若是採取中央政府直接介入，很自然的會讓中央政府成為民主人士抗爭的標的，要求即刻普選會成為重要訴求，這個問題立即會成為中國兩難的問題，答應了普選，落實自治，是否會讓香港離中國更為遙遠，萬一新疆、西藏甚至蒙古也要求比照辦理，那怎麼辦；然而，不答應普選只是更坐實了中國反民主的國際形象，贏不了香港人的心，也是把台灣更推移與中國的距離。若是放任不管，這樣持續的衝突不僅會毀了香港經濟，進而影響到中國的整體發展。這更是考驗習近平政治能力之危急之秋，處理得好才可稍稍彌補中美貿易戰中不斷受挫之局，如果處理不佳又加上中美貿易戰之責，習近平的權力將大受掣肘，成為早夭的習大帝。

更傷的是，一國兩制早為台灣多數民眾反對，如今台灣人民更將瞪大眼睛看習近平怎麼處理這個政治危機，如果香港問題處置不當也會再度鼓舞疆獨、藏獨的活動，這樣的局勢，處處考驗著習近平，也成為中國改革開放以來最大的國家安全危機。

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