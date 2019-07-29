馬凱／國人切莫輕忽的「庶民經濟」

▲筆者認為庶民經濟看起來卑之無甚高論，其實內涵深且廣，千萬不可等閒視之！ 。（圖／記者洪正達攝）

●馬凱／社會企業公約基金會創辦人，經濟評論家，《經濟日報》前總主筆，中華經濟研究院前研究員。

一場原本藍營十拿九穩可以重執政權的選戰，被半路殺出的臺灣首富攪亂一池春水，在同夥兄弟間掀起你死我活的慘烈鬥爭。我們不禁為這個已被不稱職的領導者作賤30多年、可能因此又翻身無望的台灣，而深蹙眉頭。

1124韓國瑜能橫空出世，在綠色執政20多年的高雄市，從毫無機會到捲起無人能敵的狂潮，激盪全台，他高喊的口號，「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，確實起了極大的作用；而這也正是他能夠打動人心的根本關鍵。

但何以如此簡單通俗的一句話，就能發出翻天覆地的巨力？因為它背後藏著一個根本的道理，卻無人聞問。其所以蘊涵著無比巨力，乃因它一語道破今天大多數臺灣子民，尤其是長期處在社會的最底層，而且看來永難翻身的那一大群與奢華享受絕緣、距明星學區遙遠，卻每日為養家活口、為子女的成長與生涯而胼手胝足、拼鬥掙扎的那以千萬計的我們的同胞，那一大群永不敢奢想成為權貴、富豪、社會精英的無數庶民內心的苦楚辛酸、那最卑微的希望：「讓大家多掙點錢、過上一點好日子吧！」

這一群庶民如此眾多、期望又如此殷切，正反映著一個殘酷的事實：臺灣的子民30多年來從充滿希望的樂土，墜入無法翻身的地獄，而且眼前看不到一線光明的曙光。所以一句發大財就立刻引起強大的共鳴、掀起壯闊的波濤、遏抑不住要歡呼踴躍的激動。

這究竟是誰為為之？孰令致之？30多年之間，到底發生了什麼大事？這就跟專家、名嘴鄙夷不屑的「客廳即工廠」大有交涉了。1960年代的臺灣，飽受戰火摧殘，百廢待興，除了政府官員與少數得天獨厚的地主之外，幾乎所有的人都是一窮二白的庶民。就在此艱困時刻，幾位經濟學家建言進行第一次經濟自由化，引進國外夕陽産業的機具設備及原材料，利用大量廉價勞力發展加工出口業，帶動經濟一飛沖天，開啟了輝煌的30年。

真正的功臣並不是富商巨賈、財團，而是勤儉上進的無數庶民。因為加工出口業，正如專家所瞧不起的聖誕燈組裝，都是小型而技術層級低的生產模式，並不仰賴昂貴又有大規模經濟的設備；所以幾乎全是家庭型的中小企業，老闆帶著幾個夥伴孜孜矻矻工作，彼此同甘共苦，收入也相去無幾；而且多半在住家附近甚至就在院子客廳裏開起工來，所謂「客廳即工廠」，就指的是這麼一回事。由於整個經濟高速成長，大家的收入又差不多，所得分配愈趨平均，因而所有的庶民都能共用其利，人人的前途都充滿光明。

但30年前，一切都改變了；不止是改變而已，是完全背道而馳。導火線是，台灣內外環境遽變，加工出口業快速外移殆盡；絕大多數賴以為生的庶民們頓失依恃，不知要何去何從。而主政者30年間亦皆懵然無知，自以為是地胡亂衝撞；在盲目追隨時髦流行的跟風行動下，不再顧念庶民發展，全力推動資本與技術密集度高的所謂科技產業，並對大資本家的聚斂及財團的擴張毫不在意乃至姑息縱容。

▲高雄市長韓國瑜在6月中的新竹造勢時再次強調發展「庶民經濟」重要性。（圖／ETtoday攝影中心攝）

由於彼等原本就有強大的規模經濟，或者善藉其官商關係壟斷取利；因而市場即逐步被多用資本及技術人才，而雇用少量基層勞動力的大企業、大財團所宰制。飽受排擠的中小企業及服務業所能分得的資源本已不多，更受到政府百般歧視與打壓，率多淪為經濟的弱勢者；然而這又正是眾多庶民的生計所依。所得分配亦隨此趨勢而日益懸殊；於是在經濟成長牛步化的同時，成長的果實又向少數人集中，眾多的庶民乃成為被犧牲的芻狗。

回顧這一頁殘酷的歷史，方能深切領會何以韓國瑜會高談1960年代的庶民經濟；也更了然那些專家、名嘴恥笑「客廳即工廠」、鄙夷手工組裝聖誕燈之無知與可笑；也才能體會那一大群庶民聽到「發大財」時心頭的激動與渴望。

深懍於此，我們也方才知道發展庶民經濟的真正意涵與做法。那就是，要讓深陷底層、久矣不抱希望的千萬台灣子民可以昂頭挺胸、勇往直前，追求本應擁有的公平機會。具體而言，就是要反其道而行：首先，完全摒棄長年獨惠科技產業與金融業的歧視政策，讓傅統産業、服務業尤其是大量中小企業能夠同沾雨露。但為了扭轉數十年所造成的偏差，更要大力扶持以同樣資金投入可創造較多就業機會的產業；讓更多庶民可以得到報酬更優的工作機會。

其次，由於中小企業雇用最多基層勞力，也是絕大多數庶民生計之所依，因此要以更大力度助其提高競爭力，以國家力量協助其發展擴張。與此同時，全盤導正目前不利於偏鄉及窮家子弟，又徹底摧毀技職體系的教育制度，讓下一代的技術能力及知識水準全面提升，對於中小企業與一般庶民未來的發展都大有助益。

再次，多年來台灣的租稅負擔率全球最低，但所得稅在稅收中所占的比重則明顯偏高，顯示租稅輕加於資産擁有者，而對仰賴勞心勞力所得者則需索過度；這又對庶民造成最不公平的傷害。要庶民得到起碼的公道，必須課徵房地產稅等資產持有稅，比照先進國家，在適度的豁免之下累進課徵；同時合理降低個人所得稅，減輕一般庶民的負擔。

最後，真要解除眾多的庶民30年來噩夢一般的際遇，根本之道就是重新恢復台灣經濟的活力，找到足以讓台灣再度振翅高飛的策略。因為只有經濟再度快速成長，在平均的分配之下，庶民的生活才能獲得改善。眼前最方便的策略，就是全面鬆綁、大力推動自由化，讓台灣成為自由島。

庶民經濟看起來卑之無甚高論，其實內涵深且廣，千萬不可等閒視之！

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