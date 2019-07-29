陳一新／「私菸門」下的蔡英文選情

●陳一新／現任中國文化大學政治學系講座教授、曾任淡江大學美國研究所教授與所長。為美國紐約哥倫比亞大學政治學博士。曾任立委。 在美中兩強之間，主張台灣應與兩邊維持良好關係，以充分發揮槓桿作用，收左右逢源之效，且台海兩岸應在「九二共識」的共同政治基礎上，推動和平發展關係。

「私菸門」並未因蔡英文總統為「超買」一詞道歉而停止往上燃燒。相反地，這件醜聞案將會對她的國內施政、立法行動、對外政策及選情造成深遠的影響。

作為一位法律人，蔡英文竟然連「超買」與「走私」都分不清，終為識者所笑，不僅引發國人許多諷刺性的聯想，而且在國際也成為世界級笑柄。蔡英文總算「很爭氣」，在她任內不讓前總統陳水扁專美於前，爆發了「私菸門」，得能與「子彈門」前後輝映。

在國內施政上，「私菸門」所顯示的不但是她的領導統御出了問題，而且總統府內上下其手，就是將她蒙在鼓裡，涉案者不知凡幾，頂缸者卻是未涉案、無辜的國安局官員。總統府秘書長陳菊，負責府內大小事宜，典守者實難辭其咎，還能繼續裝睡？

「私菸門」所顯示的特勤人員貪汙腐化只是冰山的一角，隱藏在「前瞻政策」、「新南向政策」、「年金改革政策」、「國防採購」及其他政府各部門預算下大量金錢進出的貪汙腐化難道還會少得了？蔡英文這次出訪就爆發國際級的「私菸門」，人民又如何對她的國內各項施政產生信心？

在立法行動方面，「私菸門」醜聞的爆發不僅讓國內民眾對總統府自己竟然「知法犯法」。而質疑她這次出訪前「國安五法」修法的正當性，更懷疑她推動「中共代理人」的立法是要將台灣置於她個人獨裁之下。

早在去年「九合一選舉」前，蔡政府就透過所掌握的國家機器，箝制媒體的言論自由，不讓媒體報導不利執政黨的新聞。儘管如此，執政黨在九合一選舉仍然慘敗。蔡政府以立法院的優勢席次強行通過「國安五法」的修法，進一步限制兩岸交流。在「私菸門」醜聞爆發之前，蔡英文親自宣示要進一步完成「中共代理人」的立法，不僅完成「鎖國」的最後一塊拼圖，並擴大「抹紅」的範圍，顯示「綠色恐佈」比起「白色恐佈」更為恐怖。

不過，由於「私菸門」醜聞的爆發，蔡英文恐怕就很難理直氣壯地執行她的「國安五法」或推動「中共代理人」的立法。在「私菸門」醜聞愈滾愈大的今天，強度關山通過「中共代理人」的立法只會讓她背負「麥卡錫」主義與反智獨裁者的惡名，讓「民主進步黨」蒙羞，成為不折不扣、貨真價實的「民主退步黨」。

▲筆者認為「子彈門」與「私菸門」是民進黨陳水扁與蔡英文兩朝政府的歷史烙印。（組合圖／記者張一中、林敬旻攝）

此外，「私菸門」醜聞的爆發也會影響美國對她的支持。從「美國在台協會」台北處長酈英傑公開呼籲蔡英文政府可依倚賴美國這個「聯盟」; 美國國防部助理薛瑞福公開表示，美國想讓台灣成為「外國軍事銷售」的安全合作夥伴，稱呼台灣為「國家」，不惜挑戰中國大陸的敏感神經; 一直到最近亞太副助卿費德瑋毫不諱言地展現美方對我國總統候選人的偏好，在在顯示川普政府對蔡英文連任的支持將圖窮匕現。

然而，「私菸門」醜聞的爆發必然讓美國投鼠忌器。作為民主國家老大哥的美國，「私菸門」醜聞愈滾愈大的此時此刻，卻去支持一個在國內是「麥卡錫」主義獨裁女暴君，在國際上是「私菸門」醜聞案的主角，的確不太適宜，也影響美國在國際社會的聲譽。即使美國仍想力挺「唯美是從」的蔡英文，恐怕也得等「私菸門」告一段落再說。

最後，「私菸門」醜聞的爆發無疑也會對蔡英文的選情造成很大的衝擊。這次總統府上上下下、特勤中心與華航「內神通外鬼」爆發私菸門，就是涉案者認為，雖然蔡英文過去半年從北京與香港分別撿到「一國兩制的台灣方案」與「反送中條例」兩把槍而拉抬了聲勢，但是要想連任卻絕非易事。因此，他們決定在蔡英文最後半年任期內「幹一票大的」。總統府與特勤中心對蔡英文的選情最為了解，連他們都對她尋求連任沒有信心，可見一般。

「子彈門」與「私菸門」是民進黨陳水扁與蔡英文兩朝政府的歷史烙印，彰顯只要民進黨執政，不是貪汙腐化，就是非法取得政權，若是再讓民進黨透過奧步執政四年，國家將不知會被他們淘空到什麼地步？

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