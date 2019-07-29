吳淡如／破壞浪漫的枕邊語

▲男人最不喜歡聽到的話，還是他想要靠近她時，她冷冰冰的說：「我很累，你知不知道？」（圖／PAKUTAS）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

夫妻生活越來越不浪漫的原因，常是因為太熟的緣故。

兩個人太熟了，就會有很多共同認識的人、必須商量討論的事。現代人都忙，這些事常常留到床上來講，看起來是很好的溝通機會，不過，確實也破壞了興致。

「情人上床前，誰會討論這些瑣碎的事？越激情的時候，上床前的話說得越少。根本來不及說話。」

說得有道理。

夫妻上床後，常把床上當會議室，通常都會有一方把今天發生的事交代一下，然後才打算做別的事情。而某些話一說完之後，必然打斷好不容易燃起的熱情。

這一些破壞浪漫的枕邊語如：

孩子的求學狀況，在學校又發生什麼事。女人覺得丈夫有責任要關心，於是變成每日例行的上床報告。

或「你媽今天又打電話來」之類的事情。這些牽扯到雙方家族的事，只要有了任何新的發展，大家都會認為另一半有義務知道。有時用詞不當，批評到了對方親族，還會惹得另一方不高興。不但澆熄浪漫，還會因而打起冷戰。

有時，床上報告也會變成財務報告。「這個月的水電費好貴噢，不知道為什麼，比上個月多一千元…」「今天ＸＸ百貨週年慶，我買了一個包包，打二折，才三千多元…」

財務報告本身没什麼錯，但也是毁滅遐想的最佳武器。

有的女人並不說出她真正想要的，當先生快要進入夢鄉時，聽到的不是她的需求，而是她的抱怨，如：

「你都不聽我說話！」「你怎麼每天都累成這個樣子？」

有時她們在床上像一個徵信社派來的專業職員：「那通電話是誰打來的？」「你剛收到的那個簡訊是誰發的？」「…你姐剛打來跟你說什麼？」

男人一逢逼問，都有一種寒毛直豎的懼怕感。

或者，把床上當成進諫的最佳場所：「你不要老是跟老張在一起，我看他這個人不太老實。」「別再玩股票了，你要搞得我們傾家蕩產才甘願嗎？」

多數女人都有一個習慣，她們不喜歡馬上變成「動作派」，上床前一定要先講講話，讓她有一點情緒，不過，男人除了在熱戀時會說一些挑逗的話之外，常常會講了不順耳的話，適得其反，讓女人心裡一片涼。

當然，統計起來，男人最不喜歡聽到的話，還是他想要靠近她時，她冷冰冰的說：「我很累，你知不知道？」

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●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。