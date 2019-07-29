【國民黨全代會】鈕則勳／藍軍勝選路仍漫長

●鈕則勳／中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任

國民黨全代會正式提名標榜「射出穿雲箭，要讓青天白日重見」的高雄市長韓國瑜參選總統；而韓在致詞中不僅狠批民進黨，也訴求團結及呼籲民眾做出神聖抉擇。然即便韓的致詞義正詞嚴、鏗鏘有力，都無法掩蓋藍軍在通往2020勝選的路上其實是崎嶇難行的。

首先，國民黨凝聚力弱，要避免分裂、強化團結就是當下最大難題，郭台銘則是最大變數。以國民黨及韓的觀點看，郭若脫黨參選便是破壞團結，所以不斷訴諸溫情及人脈攻勢，希望郭能拋開嫌隙，相忍為黨；但從郭的立場看，他認為初選未盡公平，已然吃了悶虧，要他在無法跨過心中有怨氣的那檻來力挺韓，實在虐心。況且柯文哲似乎有意無意地向郭釋出善意，黨內也有退出初選且嗆聲名字會在選舉公報上的公道伯，郭其實仍有選項；國民黨若一直以團結為名想逼郭就範，而找不出另外解套方法來顧及郭的顏面，分裂在所難免。

其次，藍軍議題主導能力弱，曾經的強項「兩岸」與「經濟」牌，已受限於蔡英文所建構的「仇陸」氛圍，而無用武之地；畢竟蔡以「辣台妹」之姿，不斷在兩岸互動上設路障，動輒向對岸嗆聲以呼應其「守護台灣主權」的主軸，雖不道德，但卻擄獲多數年輕選民，致使藍軍兩岸及經濟牌無法發揮功能，只能限縮在傳統「九二共識」框架中，玩不出新意。簽和平協議、賣水果去大陸、強化經貿互動、沒力挺香港反送中，全都被抹紅為賣台；至此，藍軍在兩岸政策上已成「漸凍人」。而韓「庶民經濟」、「發大財」又被汙名化的當下，藍軍除無力辯護外，也只能被民進黨釘死在這框架中而無力跳脫，拱手讓出議題主導權。

再者，攻防戰力弱更是令人吃驚。「私菸案」其實根本是天賜良機給藍軍，當小英及其所屬不斷出包失分的當下，也幾乎全無看到國民黨中央、立院黨團或韓陣營有效率及節奏感的整體作戰；有的只是韓國瑜過場式的批評小英，或是立院黨團零星且無戰略宏觀的記者會，戰力幾乎不及爆料者的十分之一。有監督力道僅止於此的在野黨，小英以公器鬥爭之當然不會手軟，對「私菸案」的處置當然也是高高舉起、輕輕落下。

此外，韓本身專業能力及團隊被質疑太弱；以前者來說，面對議會質詢，韓許多議題的回應被質疑不專業，又無有效補強，負面印象形成，導致年輕及中間選票流失嚴重，要和小英搶年輕票源，已失先機。至於後者，韓似乎也看到問題，故不斷補強其國政顧問團成員，希望能扳回一城；但若如他所言其中充斥著退休大使、部長、副部長等傳統國民黨執政時期的人馬，恐怕仍無法讓中間選民覺得驚豔。

最後，訴求高雄市民，其參選的正當性論述太弱或根本沒有，也是韓得面臨的風險；畢竟民調多顯示，五成以上高雄市民不支持他參選總統，而韓似乎也避談此敏感且會讓他難堪的議題。但只閃躲或鴕鳥並不能遏止民進黨對其「落跑市長」的攻堅，況且不針對此最大罩門防堵，恐怕連好不容易攻下的高雄又再度失守，成為傾覆選情的最大變數。

藍軍這「五弱」若無法有效控制或補強，就算綠軍執政再差，藍也未必能班師回朝。

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