私菸案：官場迎逢拍馬諉過護短現形記

▲立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

文／宣媛 大學助理教授



私菸的事情看起來是馬政府時代有人挖了個通路，本來是服務高官出訪時，為符合購菸程序給個方便，就算換了執政者，對華航來說已是個慣例，甚至可能很多高管都不知道有這個秘密通路，只要符合在合理的購菸數量內，也就不會有事。



給個方便、變成隨便、下單無上限、貪心鑄大錯

如此便宜行事的方便，一旦下單無上限，這個瑕疵被有心人發現後就失控了。

最大有問題的應該是國安局，想必這已是局內相關總統出訪人員間公開的秘密。經手買超量免稅菸的人、包庇屬下幹這個事的主管，都有絕對責任。



誰開了方便之門？問訊把脈基本方向，竟無人警醒！

第二該檢討的是當初開這個方便門的人。當時的華航是誰對接府方、誰指示給這個方便、誰同意違反通關規定不用設上限，是錯誤的根源，也有責任。如果是華航自己要拍馬屁，那歸責華航；如果府方當時是誰有下達指令要這麼做，也該找出來。

▼檢調偵辦國安局特勤私菸案，發現國安局特勤少校吳宗憲雖不抽菸，卻獨買3500條菸，占總數量的1/3。（圖／記者劉昌送攝）





姑息慣例、視而不見、默許因循、才是罪魁禍首！

第三個該檢討的才是現在的華航，有這樣的超乎常情的出貨量，經手人不能推到慣例或符合公司規定就沒事了，絕對該呈上反應，若呈上之後主管默許同意，僅依公司慣例而未警覺是個嚴重問題的話，這在是非對錯的基本判斷上是大大不及格，也正是現在華航角色上最該負責的人。



護短救美，不惜犧牲前任，自保官位？



然而卻有人極力保護這些高管不要曝光，可謂之欲蓋彌彰。

這件事以管理層級上原不至於到謝世謙董事長，但因為屬於公司重大公關危機，謝世謙有責任指揮處理好，可惜搞不清楚狀況弄得一團亂。一開始敷衍護短，後來在交通部要求下，居然把前董事長何煖軒搬出來矮化為專案負責人？！



不知道謝世謙是假裝不懂華航董事長的高度還是真不懂？是搞不清楚出訪團的結構和角色還是故意遮掩？或根本看不懂此案的關鍵在哪裡還是英雄救美？總之是跟交通部胡亂作答以保官位．



寧讓前董座受委屈 諉過前朝迎逢當局昭然若揭

以上種種都枉費何煖軒董事長在華航時對謝世謙的提攜照顧，辜負了何董在離開華航的告別信中，無私的公開稱他如兄弟般的良苦用心，這是對繼任者的真心支持與愛護！謝世謙上台表現至今，可說是不斷傷害何董三年來苦心經營所提昇的華航形象！如果謝世謙還有良心、懂得反省的話，深夜想通了應該會感到萬分的羞愧吧。



雖說人不為己 天誅地滅，但身在官場更應該堅持做正確的事，而非做對自己有利的事。奉迎拍馬、爭功諉過都是官場的最大的陋習，但望這次司法單位能嚴懲徹辦，以此為鑑，杜絕此風！

▼華航董事長謝世謙。（圖／記者湯興漢攝）

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