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雁默／有美軍駐防的韓國照樣煙硝四起　那台灣呢？

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▲日本對韓國發動的貿易科技戰有多重的戰術考量，它針對的不只是韓國，還有中、俄、朝與美國。（圖／路透社）

●雁默／自由撰稿人

從大阪G20至今一個月，韓國面臨了突如其來的外部衝擊，東北亞的擂台參與者日、美、中、俄、朝、韓各自升高了緊張態勢，東海幾乎可說瞬間成為東亞火藥庫。對台灣而言，韓國不只是一個貿易與科技的競爭者，它還是一面鏡子，映照出美國在東亞勢力衰退中的盟友焦慮，以及美國自身的戰略矛盾，與國際現實。

基於歷史矛盾與現實需要，日本對韓國發動的貿易科技戰有著多重的戰術考量，它針對的不只是韓國，還有中、俄、朝與美國。拋開以修憲為目標的國內選舉需要不談，日本在區域政治裡的焦慮，主要在於自身的存在感下降。

在朝核問題上被邊緣化，日本看到的是，韓國不斷加重自己在此國際熱點上的份量，以及美國提升韓國在美日韓同盟上的地位。美國在韓國部署既針對朝鮮，也針對中俄的薩德導彈，日本雖基於區域利益表明支持，但韓國戰略地位的提升，也是讓日本感受自身存在感下降的主因。

因此，藉由韓國以二戰歷史問題糾纏日本為契機，安倍對韓國不採螺旋式升高緊張的傳統方式回應，而採直接痛擊韓國命門的方式攻擊，從某種角度看，是將「朝鮮問題」轉移至「韓國問題」，一次拉高自身在區域內存在感的手段。韓國對此殺招，措手不及，半導體命根遭日本強攻而無招架能力，韓國除了向美國求助之外，其餘謀求國際干涉的舉措均無實效。

對在薩德問題上與中國修好的文在寅而言，降低美國對韓國的控制是較為合理的戰略選擇，因為緩和的朝鮮半島，才有利韓國的經濟發展，而鑰匙在中國手裏。因此韓國對於美國圍堵中國的印太戰略「邀約」，始終採取模糊迴避態度。但是，隨著中美關係迅速趨於高度緊張，美國再加強了對韓國的拉力，安倍也順勢向川普靠攏，即便這個商人總統拿著高額的帳單，要求日本給付。

美國帳單對安倍而言，可不見得是壞事，因為經過精算，如果花這筆錢可以讓日本重回東北亞戰略重心，不但能壓制在政經層面雙崛起的韓國，還能增加對中國，甚至俄羅斯的博弈籌碼。川普在G20前的訪日行中，強調了美日軍事上的親密關係，文在寅看在眼裡，也有恐遭邊緣化的疑慮。

於是，在美國軟硬兼施下，文在寅終於在G20中宣布，「將推進新南方政策和印度太平洋戰略的協調合作」，也就是在印太戰略上向美國表示了妥協，叵料，日本在G20一結束就對韓國展開致命打擊。顯然，日本發動對韓貿易戰前，已經與美國有了默契，加大壓力，聯手逼迫韓國「歸隊」於圍堵中國的陣營，使得韓國向美國的求助被冷處理。

▲▼日韓,日本,南韓,國旗,日韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

對日本而言，一箭雙鵰，對韓國而言，卻是四面楚歌，因為一方面不得不向美國求助，另一方面，親美步伐一旦加大，中俄朝的壓力又會直撲而來。果然，中俄展開在獨島（日本稱竹島）的聯合巡航，韓國戰機開砲示警，宣稱在該島有主權的日本也加入了這場空中派對，並指責韓國侵入「竹島」。四方亂鬥方酣，朝鮮隨後也再次試射導彈上了擂台，據聞，朝鮮將不出席8月2日在曼谷舉行的東盟區域論壇（ARF），與美國國務親蓬珮奧的會談告吹，讓朝核問題再度陷入迷霧。

而此敏感時刻，也正好是美國國安顧問波頓訪問韓國的時間點，韓國正期望波頓協助解決日韓爭端。最有意思的是，波頓對日韓齟齬沒什麼興趣，而是要求韓國「分攤美韓防禦費用」給付「安保帳單」，以及「派兵至霍爾木滋海峽」加入美國的伊朗戰場。

美國，根本不甩韓國焦慮，只想藉機套利。

對美國而言，文在寅政府是一個有反美色彩的東北亞政權。有鑒於薩德導彈系統對韓國的經濟傷害，文在寅此前角逐總統的競選主軸之一，就是弱化「美國控制」，「要做一個能向美國說不」的總統。

對於G20以前吵鬧甚久的日韓爭端，在歐巴馬任內也不是沒有試著居中協調，但始終不得要領。川普在「安保同盟」內的日韓齟齬不感興趣，只想結清帳單，而這份帳單，被日本當作解決外交困境的槓桿，不但阻礙文在寅的半島統一夢，也間接協助美國印太戰略的陣容保持完整，以確保中日外交關係的平衡感。

在美日韓與中俄朝對抗的兩邊，韓國是目前全球「選邊站」壓力最大的國家，文在寅該怎麼辦？

在韓國內部，長期有著親美與反美兩種聲音，襯在這聲音後的低音就是「反朝」與「親朝」，每當遇到「中國制裁」或「美國制裁」的關節，這兩種聲音就會相互對撞，而也只有經濟考量能平衡這兩端的聲量。

▲一位南韓大學生在日本企業總部門口抗議日本實施的貿易制裁。（圖／達志影像／美聯社）

作為「中間小反美」的政府，文在寅現下承受著國內親美派的強烈指責，遭抨擊眼光只放在兩韓統一，而忽略了美日韓安保的戰略重要性，使得韓國遭到孤立。事實上，韓國現下的孤立狀態，也不能忽略其「疑似親美」的態度，亦為重要原因。換言之，東食不能，西宿亦不能矣。

作為美國的東亞小老弟，日本展現了對韓國經濟的可能殺傷力，但文在寅的支持選民恐怕不能忍受對美日妥協的軟弱態度，而其對親美派最有利的反擊，就是「中國制裁」。美日兩國的民族性有一共同點，就是吃硬不吃軟，韓國人對此想必非常清楚，一旦在這次的戰役裡妥協，美日勢必軟土深掘，完全搗滅文在寅的統一夢，與朝鮮半島的經濟融合大業。

文在寅之所以執著於統一，乃因韓國未來的發展有賴於朝鮮半島的整合。須知，東北亞區域不像東南亞有許多國家可玩合縱連橫，或形成如歐盟般的巨型經濟體，因此，若遭孤立就是真正的孤懸。美日不樂見朝鮮半島統一，也是因為統一的韓國將更難控制，所以他們看待兩韓，一如看待兩岸，分，則有利於美日，合則不利。

也就是說，即便韓國與台灣看似是美國陣營裡的一份子，但永遠不被信任，因為在他們眼裡，民族文化上韓國人就是朝鮮人，台灣人就是中國人。

這個時間點對文在寅政府而言，有些動彈不得，因為韓國正面臨即將到來的2020大選。對美日妥協是否會氣跑支持者，不妥協又是否會嚇跑經濟選民？不過可以確定的是，無論對美日或對中俄朝，表現軟弱必輸，因此對執政黨而言也未必不能化危機為轉機，索性將矛頭完全針對日本，表現毀滅式反擊的姿態，以情緒動員選民支持。尤其，民間的反日情緒已經燃起火苗，文在寅藉此回頭壓制親美派的投降主張，也說不定能突破困局，反正伸頭是一刀，縮頭也是一刀。菲律賓的杜特蒂就是這麼做的。

韓國現下的煙硝四起，以台灣的角度視之有很多的觀察點，最值得注意的是，傳統外交手段是否還有效。外交官式的小國思維就是「處處不得罪」，但這種舊思維難以應付新形勢 —— 美國單邊主義與中美兩極對撞可能觸發的「新冷戰」。此背景極度壓縮兩面討好的外交折衝空間，「東食西宿」的成本較以往更為高昂，未來想與兩邊保持「等距」的難度極高，即便維持一時的風平浪靜也難以持久。

如果連有美軍駐防的韓國都煙硝四起　台灣呢？

轉頭看台灣。台灣的處境非常特別，特別之處並不在於經濟高度依賴大陸，安全高度依賴美國，畢竟許多國家也是如此，如「五眼聯盟」裡的澳洲與紐西蘭。特別之處在於，台灣與美國陣營裡的要角全無邦交，一旦成為火藥庫，沒有任何非邦交國家有義務協助台灣維持現狀，畢竟這些要角在國際上一致承認台灣是中國的一部份。

因此即便兩岸發生軍事衝突，這些國家都不會出兵援助台灣，而會向中國大陸討好處，索要高額「封口費」。

韓國是美國亞洲戰略要角，有美國駐軍，並且與美國陣營成員皆有邦交與綿密的貿易關係，但薩德歷史告訴我們，一旦韓國多賣一點自主性給美國，就要面對難以承受的經濟重創，美國與其盟國不但不會幫助韓國維持經濟現狀，還可能會落井下石，「安保帳單」也猶如無底洞。

因此，你若對安全問題十分在意應該了解，兩岸關係的重要性還大於台美關係，畢竟連有美國駐軍的韓國都無法「抗中」，而美國的保證也相當不穩定，一切端視華盛頓的當下利益為何，並不是做了馬前卒就永保安康。且重點是，美國連安全保證都沒給台灣。

兩岸溝通管道很多，選擇做與不做而已，靠美國還不如靠自己。至於溝通前提，所謂「一中」基礎有人不愛，但中華民國憲法清清楚楚，兩岸本來就是「一中」，現在還是，不承認只能修改憲法，但美國不準。

只有不甩美國才可能打破「一中」。因此既親美又排斥「一中」，本身就是矛盾。韓國亦然，既親美又想統一，亦是矛盾。

不能統一的問題根源在美國，不能獨立也是。

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