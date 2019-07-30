林原／韓國瑜真是國民黨最合適總統候選人嗎？

▲國民黨總統候選人韓國瑜28日出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

●林原／博士，旅加學者，自由作家，目前主要研究方向之一為兩岸關係問題，已經在新加坡、台灣、香港、美國、加拿大等地報刊網站發表多篇評論文章。

國民黨總統初選，韓國瑜獲勝，並且他已在7月28日全代會上被正式通過提名為該黨總統候選人。韓國瑜的勝利並不出人意外—選前他民調就領先同黨其他參選人。然而，這次初選並非毫無爭議。初選辦法其實對郭台銘並不很有利（比如未納入手機民調等），因此他或其團隊成員若抱怨國民黨初選不公並非毫無道理。而韓國瑜方面則初選當大選打，初選階段就對其支持者在多地進行大規模動員—這是國民黨內其他候選人未做到的，而真正的庶民候選人（因缺乏財力等原因）其實也很難做到這點。韓國瑜可謂勝者有其道，然而，他真是國民黨最合適的總統候選人嗎？

韓國瑜雖然民調較高，又「引領」韓流，但問題在於，他個人歷史中存在一些「未爆彈」—有的前段時間被特定名嘴引爆過，有的目前乃至以後仍會被綠營引爆，包括他與夫人李佳芬的違建豪華農舍問題以及李佳芬與其弟成立建設公司建多套五車位豪華別墅問題。真正的庶民應該是沒有能力搞這種豪華違建的。對於這些事情，韓國瑜以及國民黨都應迅速做出回應。

不知何人指點的「高招」，讓韓國瑜將自己定位為「庶民總統」。問題是庶民韓國瑜夫婦不僅住豪華別墅，還建維多利亞雙語學校這種貴族學校（而不是庶民學校）。去年11月就有人指出，維多利亞學校是雲嘉南收費最貴的學校—這種收費或將真正的庶民拒之校門外。還要指出的是，韓國瑜夫婦以每坪每月約8元的低租金租用土地辦學，這也不是庶民所能做到的。其實，辦貴族學校不是不能參選總統，但還是不要渲染自己是庶民了—不是庶民也能在選舉中獲勝，而被對手抓住不是庶民的「把柄」就對選舉不很有利了。

韓國瑜參選總統而不辭高雄市長，有其特定理由，也有先例（不過像他那樣剛上任市長不久就參選總統的，以往臺灣還沒有過）。然而，在他以後競選過程中，高雄市政可能也會被對手拿出來檢驗，而這會給就任市長時間較短的韓國瑜的參選之路增添一些變數—另外，還需考慮到高雄曾是綠營大本營，而綠營爭取罷免韓國瑜的行動仍會持續。

另一方面，就郭台銘而言，他在國民黨總統初選中以較大差距落敗。但這位首富如果真出線，不排除也有「未爆彈」被綠營引爆的可能—畢竟他還從未接受過選舉檢驗。數年前美國川普在參選總統時，也曾被其競爭對手引爆一些「未爆彈」，但他最終驚險過關—而郭台銘（以及韓國瑜）是否也能如此，就很難說了，畢竟臺灣情況與美國差異很大。

其實，國民黨的「安全牌」首推朱立倫—他經歷過多次選舉考驗，應該不存在「未爆彈」了。他是國民黨的正統候選人，而不是「非典型候選人」—他也公開自稱「正常倫」。如果國民黨推他出來與蔡英文競選，估計本年的選舉大致會呈現勢均力敵的態勢。然而就前段時間看，朱立倫的民調明顯落後于韓、郭二人，於是他未能在初選出線。其實，民調會不斷變化，這在蔡英文身上就表現得非常明顯。現在蔡英文的民調與半年前相比，已經有較大不同。假設朱立倫得以在國民黨內出線，其民調應會進一步提升，國民黨獲勝的機會也是存在的。

去年11月國民黨在地方選舉中大勝，本以為它能乘勝追擊，在2020再告大捷。然而，經過半年多初選的紛擾，目前它獲勝的前景反而不那麼明朗了。反觀民進黨上下，已經在相當程度上恢復對蔡英文的信心。國民黨應該吸取的教訓還有很多。

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