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林騰鷂／政黨三輪替　反讓民主更淪落

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▲近日爆出的特勤走私案，是否會影響蔡英文競選總統連任的選情？（圖／總統府提供）

●林騰鷂／東海大學法律學系退休教授

對特勤私菸弊案，蔡總統先以「長期累積的陋習」推給前朝，後以「超買」取代走私，加以硬拗。直到私菸風暴延燒七天後，蔡總統才改口非超買，並對此「涉嫌違法私菸案件」，表示歉意。這種有錯先不認，濫用總統職權，誤導司法偵辦方向之作為，凸顯政黨三輪替後，民主的淪落！

美國學者杭廷頓認為，檢驗一個國家民主是否鞏固的指標，是經歷兩次政黨輪替。我國藍、綠兩個相互競爭政黨，在輸掉選舉後，接連三次都能把政權和平轉移給對方，而非用暴力或軍事革命的方式，來移轉政權，似已達到杭廷頓所說的民主鞏固指標。然而，因為憲政體制的不良，民主非但沒有鞏固，卻正日益破毀中！

民國八十二年啟動了局部民主真諦的國會議員定期改選，但在不良選舉、罷免與公投法制下，人民只有在選舉那一天能當主人，而在總統、立委、地方公職人員任期中，則只能形同奴隸般的勞動與繳稅，不能實質有效的監督與課責官員及民意代表！

這是因為現行憲法及憲法增修條文規定，總統選出後，不必向立法院負責，但卻可隨意任免最高行政機關、最大統治權力之行政院長；而在黨國體制之運作下，也可隨意任免部長、駐外大使、行政法人、國營事業及公設財團法人、社團法人之董事長等，完全不須要經過立法院之聽證與同意。這種比美國總統還要大的職權，是今日憲政最主要之亂源！

在這樣的憲政運作框架下，總統的有權無責已遞延為行政院長、部會首長的有權無責，再遞延為行政法人、國營事業、公設財團法人、社團法人之有「權」無責及有「錢」無責！因為只要總統留任行政院長、部會首長，行政法人、國營事業及公設財團法人、社團法人之首長，在藍綠對立、黨國體制運作下，立院都無法有效制衡這些政府部門及其附隨組織的胡作非為！

第三次政黨輪替以來，全面執政的蔡總統，明知憲政結構不良而不思改革，卻以占便宜心態，有權無責的在三年內任免三個行政院長，以及部會、行政法人、國營事業等首長，並不斷破壞文官體制，大量酬庸親私人員。而在賴清德為九合一敗選辭去閣揆後，隨即任命蘇貞昌、陳其邁、林佳龍等組成敗選者內閣，在中央掌大權，監督地方自治事務，形同地方敗選、失去民意的人，轉為獲得民意勝選者之中央長官，嚴重背離憲政倫理與民主政治精神！更有甚者，是讓黨性堅強、也在去年底地方選舉敗選的李進勇，轉進中央，黨化中選會，這種敗壞政治倫理的心態與作為，正使台灣憲政民主更加淪落，蔡總統也將因此遭受民眾唾棄，並難逃歷史譴責！

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憲政已淪為不負責任制

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