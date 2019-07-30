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薛承泰／總統府與洋菸的距離？

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▲筆者認為衡諸古今中外，一位領導者心中是否有百姓，就看「用人」與「用錢」。（圖／總統府提供）

●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

台妹出得去，洋菸進得來，誰在發大財？這幾天上萬條走私菸經由立委黃國昌揭露，驚爆全台，案情發展直指國安單位、總統府與華航。數量雖是桃園機場歷年查緝私菸之冠，估算可得利金額不過數百萬元，然令人驚訝的是，國安單位濫用公權力，甚至總統府還派車運私菸！一個正常國家豈能容許這樣的情事發生？

就算是國安與特勤人員為了占小便宜，趁總統出訪之便進行免稅團購，總要有人負責聯繫、登錄、購買、儲存、運送，貨到後還需發貨與收錢。想想看，他們拿的是民脂民膏，所做的事卻是圖利自己，破壞國家安全，讓小英的「自由民主永續」之旅，變成了「自由走私」之國際笑柄。

也許私菸僅是冰山一角，更多「掏空」與「營私」只是未爆發。君不見，民進黨上台後極力在政府各級單位、國營事業及銀行金融體系安插重要位置，就是為了鞏固權力，而權力能得以鞏固，莫非就是暗許透過「家國裙帶」來進行不良勾當？

衡諸古今中外，一位領導者心中是否有百姓，就看「用人」與「用錢」。今天的台灣就是最好寫照，當前中央高官當中，有多少人是一人得道，雞犬跟著升天？這個「道」字改為「盜」字，或許更貼切！

還記得嗎？蔡政府剛上台於106年1月即修改「長照服務法」，增加了兩項財源，其中將菸品應徵稅額由每千支（每公斤）徵收590元調增至1590元所增加之稅課收入。民進黨為了執行長照2.0，鑒於「稅收制」財源有限而新增「菸捐」，並將課稅額度提高為原來的2.7倍；激勵了私菸的氾濫，反而減少了稅收。政府才宣示加強查緝，沒想到高層自己帶頭，真是諷刺！

長照2.0為了擴大照顧，經費增至每年三百億，是馬政府最後一年的5倍多，這三年下來，服務數量增加有限，約為馬政府時期的1.5倍，家庭照顧悲劇有增無減；不禁要問，錢用到哪裡去了？這是否假借「擴大照顧」來增加預算，當中會不會有民意代表或團體參與瓜分呢？每當政府提出「德政」時，反令人擔心，是否又在創造掏空與營私的空間？

一樣的道理，蔡政府所推動的「年改」，在最近憲法法庭中辯論，不斷強調是為了「世代正義」 又是一項「德政」。其實世代正義並無法解決，卻創造更多「新的不正義」！如果蔡政府有心改善世代不正義，當高雄市債台高築時，何不阻止當時的市長借貸？若有意舒緩退撫基金的財務危機，何以還創造浮於人事的黑機關，增加大量的公（政）務人員？至於強行通過的八千八百億「前瞻計畫」，花大錢購買武器，還須傷腦筋找地方存放與維修…在那當下何以不談世代正義與債留子孫？

此外，近年來累計超徵數千億的稅，這筆錢會用到哪去？其實政府可以維護「世代正義」之名，挹注各個可能破產的基金，並依法落實政府負有的最後支付責任，不是很好嗎？

當學術界沒骨氣，司法界沒是非，政治界沒誠信，這個國家的未來是什麼？近日暴雨連連，網路正傳著「高雄淹完、台北淹、台北淹完、總統府菸」，高雄台北的水，很快退了，總統府的菸才開始點呢！

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●本文獲作者授權，原刊自《聯合報》，請勿任意轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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台灣大學教授，前政務委員。

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