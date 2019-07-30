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錢世傑／如何成為財經界的頂尖高手？

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▲有了一定數量的數據為基礎，未來想要分析自己的理財缺失，至少有數據可以參考。（圖／123rf）

●錢世傑Dr. J／低調的法律及投資研究者

十年了，你還在原地停留踏步嗎？

A：「教授，我怎麼被群組剔除了？」
B：「很久沒有分享、回應的群友，我定時會先移除，否則單方面吸收資訊，對於積極分享資訊者也不公平。」
A：「可是你們聊天的內容專有名詞太多，實在說不上話…」
B：「已經加入群組一年有餘，代表你這一年的成長極少，難道十年後還是在原地踏步嗎？」

投資理財、追求獲利的這條路，非常艱辛坎坷，很多臉書、Line的朋友看到財經資訊，往往覺得詰屈聱牙，譬如說「國際金融-土耳其央行大舉降息425個基點」，此一新聞標題中出現了「降息」、「基點」等專有名詞，往往兩手一攤、腦袋放空，不知道如何是好。

找答案並不難，上網Google一下即可；然而就算搞懂了，進一步又要了解降息的原因是什麼？土耳其原本高達24%的利率，這一次要降為19.75% ，代表經濟情況轉好了嗎？還是利率太高不利於經濟長期發展，不得不降息呢？

▲俄羅斯利率走勢。（圖／錢世傑提供）

如上圖，俄羅斯也曾在2014年底因為經濟狀況不佳、資金外逃，導致股市暴跌、匯率驟貶，不得不以高利率來吸引資金停泊，隨著經濟情勢穩定，利率才逐步下調。同樣地，土耳其目前也許是類似經濟情況開始好轉，於是選擇利率下調的策略。

雖然大多數的朋友沒有投資土耳其，但類似的經濟數據可能發生在我們投資的標的上，這些都是平常就要找機會練習的基本功。只是我們人類這顆大腦，小小的一顆，為了避免耗能過度，原始設定是喜愛慵懶的日子，而我們必須要克服人腦的這個缺點。

突破關卡與舒適圈

舒適圈，很適合套用在投資理財學習的情境，人們總是會優先解決拿手的問題，對於自己不熟悉的問題，太燒腦而容易擱置。譬如說早期爸爸媽媽在記帳時都會拿出一本手帳本，固然養成了記帳的習慣，但這種手寫的帳本卻無法進行數據分析。

現在市面上有許多記帳軟體，也有好用的EXCEL可以幫忙分析、繪圖，但到了真要改變記帳方式時，想到要學習EXCEL函數就頭大，最後還是繼續停留在手寫的時代，當然無法利用資料來分析自己的財務狀況。

如果願意花上3天的時間，利用EXCEL寫下日記帳、分類帳的工作表，不知道怎麼寫，就到處找答案，高手到處有，問題總能解決；經過一年兩年，有了一定數量的數據為基礎，未來想要分析自己的理財缺失，至少有數據可以參考。我自己設計的記帳資料，也是歷經了十年的修正，才能建立一個區間夠大、數據夠細密的資料，並從中發現許多問題點，例如：

1. 存款未能因為收入愈高而增加，主要原因是支出也愈來愈大，想要存錢必須要靠業外收入與投資 。

2. 隨著資產成長，光靠薪資與業外收入，會使得ROE與ROA表現不如以往，必須強化「投資」收益才能改善數據表現。

想要改變自己的現況，就要集中資源、突破關卡。如上面所舉的例子，不懂利率與匯率，就去書店、圖書館、上網把相關書籍與資料瀏覽過一遍，再實際上分析各國調整利率、匯率對於經濟情勢的影響，讓自己在這個議題上能有所突破；只要一突破成功，更上一層樓後，人生看到的風景又是不同。

經濟很差的土耳其，股市表現也很差嗎？

投資理財的書籍通常很艱澀，可以先從一些有趣的問題來當作一場解謎遊戲的開端，建立興趣與熱情是成功的第一步；如同小孩子喜歡玩線上遊戲，關卡的難度對他們就不是困難題。來舉一個有趣燒腦的問題，匯率貶值，利率又爆增，經濟這麼差的土耳其，股市長期表現如何？

很多人第一印象是跌到谷底，但讓我們看一下，如下圖

 

▲土耳其股市走勢圖。（圖／錢世傑提供）

經濟差，不是股市應該變差嗎？

土耳其的經濟不佳，包括GDP成長率多次負成長、失業率逐年惡化，通膨甚至於來到25% ，但股市依舊在10萬點的高點處盤旋，甚至於曾經來到12萬點，相對於2009年初的二萬多點，現在的指數大約是五倍之多；如果以台股來對比的話，2009年大約4,500點，現在大約10,800點，也不過才兩倍多，難道台灣經濟不如土耳其嗎？這就是一個解謎遊戲的開端，如果想要找出答案，自然就會努力尋找相關資料。

頂尖高手的具備要素

人是好奇的動物，透過異常有趣的結果，讓自己願意去尋找答案，找到了答案並整理成有系統的資料，就是自己最寶貴的資產。讓我們來歸納一下，想要成為頂尖高手，必須具備下列幾個要素：

1. 突破現有的知識框架與技術瓶頸。

2. 不斷地從實務案例中驗證自己的知識與推論。

3. 不斷從分享知識的過程中來結構化自己的知識體系。

祝福大家吃盡苦頭、享受人生成功的甘甜。

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