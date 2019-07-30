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【看電影長知識】左撇子／《超人特攻隊2》就是這部短片的延長版

雲論

▲《小傑的攻擊》（Jack-Jack Attack），是《超人特工隊》的番外篇。（圖／翻攝自美網《imdb》）

●左撇子／專業影評人，經營《左撇子的電影博物館》部落格與臉書粉絲專頁

皮克斯的原創短片跟動畫電影一樣擄獲人心，有些是劃時代的技術新突破，有些是經典動畫的前身，這些短片跟皮克斯是密不可分的。

我愛短片的原因是，有許多想法只能以短片的形式呈現，那樣才完美。變成長片反而顯得沒必要。而且，一直很值得去做。─皮克斯創辦人 John Lasseter-

所以趁這次機會，左撇子把1、2、3的短片幫大家複習，並且解釋每部短片的歷史，以及技術上的突破。這篇是第1集的第三篇。看上篇

小傑的攻擊

短片簡介

《小傑的攻擊》（Jack-Jack Attack），2005年皮克斯的動畫作品，附在《超人特工隊》的DVD公布，是《超人特工隊》的番外篇。

故事是保母凱莉幫忙帶小傑，結果他發現她這次帶的小孩不太對勁啊…

短評分析

很難得不是放預告片，而且有官方正版的完整片段！

這是難得，迪士尼自己就提供出來的小短片，因為這不只是《超人特攻隊》的番外篇，也幾乎就是《超人特攻隊2》的主軸！只是換成了爸爸親自帶小傑。

幾乎就是把這小短篇拉長，變成一部長片。

只是你能看到更多的小傑72變。

題外話，《超人特攻隊》番外篇的時間軸與《超人特攻隊》相同，保母在打電話的時候，就是電影本身主角們接電話的時候，是有串在一起的。

然後開場與結尾，類似MIB的設定，在《超人特攻隊2》也有出現。

附帶一提，在台灣更廣被知道的，是台語配音版的《小傑的攻擊》…

可能比原版的更紅。

而且配得更好笑啊！ 推薦要看。

許願池

短片簡介

《許願池》（One Man Band），左撇子個人最愛的一部！

故事就是在一個許願池前，有一個「一人樂隊」（One Man Band）在表演，沒什麼生意、沒什麼人潮，終於有一位可愛的小男孩走到了許願池前。

一人樂隊當然就奮力地表演，希望獲得小男孩手上的那枚金幣。

想不到，小男孩投下金幣之前，竟然有另一位「一人樂隊」登場表演…

畫面細膩、風格有趣，加上劇情的轉折引人入勝，這會是左撇子強烈推薦先看的皮克斯小短片。

入圍2016年奧斯卡最佳動畫短片。

短評分析

會推薦的原因，首先當然是他的美術風格相當引人注目。

兩種截然不同的「一人樂隊」，各自有各自的獨特樂器，在兩人對決的過程，還有不斷進化、誇張的手法誕生，吸引人一看再看。

但是，劇情的轉折竟然不是在「一人樂隊」上，而是一旁看的小男孩身上，讓人覺得新鮮有趣，好奇故事的發展如何。

小男孩的表情也是蠻多變的，都能做表情包了，相當可愛逗趣。

強烈推薦大家一定要看。

拖線遇上鬼火

短片簡介

《拖線遇上鬼火》（Mater and the Ghostlight），為了《汽車總動員》的DVD版製作的短片番外篇。

故事以拖線到處惡作劇作為開頭，做了幾個有趣的小惡作劇，最後連麥坤也被他嚇到。拖線嘲笑麥坤說 ：

「你就像看見鬼火一樣！」

這句話，讓在場的所有車都寂靜了下來。

警長此時警告他不要嘲笑鬼火，並且跟大家重提了鬼火的故事…，講完，大家就一轟而散，剩下怕得發抖的拖線。

接下來就是拖線遇上鬼火的故事了。

 

短評分析

《汽車總動員》的番外篇，讓甘草人物拖線更被看見。其中一段高速慢動作的片段，致敬了《汽車總動員》原本麥坤的高速轉彎動作。

特別提醒，這個番外篇是有片尾彩蛋的！

警長在最後提到的Banshee有出場，但是呆萌的拖線完全認不出來他，留下傻眼的Banshee。

漂浮

短片簡介

《漂浮》（Lifted）（香港：外星仔搞乜鬼、中國大陸：綁架課），2006年皮克斯的作品，是《料理鼠王》的前導短片，並入圍當年奧斯卡最佳動畫短片。

故事開頭就是一個UFO來到了一個小木屋上方，準備綁架睡覺中的人類。

奇怪的是，過程似乎不像是我們以為科幻片演的那樣，似乎有點不順利。

原來，這是菜鳥外星人正在進行的一場考試…

 

短評分析

曾經有幾年很流行「就是那個光！就是那個光！」，以及類似Ｘ檔案這樣的外星人、神秘力量等等的科幻作品。

這部《漂浮》相當有趣可愛，打破了以往我們認為科幻片的神秘感，原來外星人也是有菜鳥的，綁架人也是要通過考試的。

最有趣的地方，是短片把我們在「考駕照」時的恐懼感都拍了出來，相當地能感同身受啊。

彩蛋的部分，主角非常像《料理鼠王》的主角（當然不是老鼠那位），以及床底下有我們介紹過的《小錫人》玩具。

總算把皮克斯短片精選輯的「第一集」講完啦！接下來可以寫第二集 Vol.2 了。

我們要花幾個月把這皮克斯小短片都介紹完。

如果喜歡這個系列，請不吝鼓勵與分享，讓左撇子有動力繼續努力。如有興趣者，可繼續閱讀：皮克斯小短片精選輯總整理 （含線上看資源、介紹與重點短評）



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