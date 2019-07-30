ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

洪仲清／一個人最需要負責的對象是「自己」

雲論

▲我們幫助孩子的時候，要常常跟孩子確認，孩子要的到底是什麼？（圖／CFP）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

有一種觀念比較細，連大人就算知道，也不一定做得到，叫做「態度」。

我們常說，重點在過程，而不是結果。因為不如意事，十之八九，不能單就結果來否定整個過程的努力，這讓人喪氣。

有的朋友提到過，他們的父母就是結果論者，一直要孩子拿出結果，卻不追究過程。譬如說，嫌孩子拿回家的錢不夠多，或者成就不夠高，讓父母沒面子，卻不一定反躬自省，自己在孩子成長的過程，父母也沒真的多栽培什麼。

常要求孩子要完成父母未竟的夢想，只會批評否定，又吝於協助探索孩子自己的興趣，怕孩子有不同於父母預期的追求。像是某位朋友為了要達成父母的期待，用數年的青春歲月報考公職，已經成年的孩子很掙扎，也很迷茫，明明自己的夢想不在此，真的考上了，又會有多少心力投入於工作呢？

這樣的教養，常給孩子的是挫敗，而非自信，更讓孩子難對自己負責！

坊間探討「態度」的時候，常會提到一種經典的態度，叫做「不放棄」。「不放棄」常跟很多美德擺在一起，像是毅力、恆心。然而，走錯了方向，再怎麼努力，也很可能越走越遠。

所以我們幫助孩子的時候，要常常跟孩子確認，孩子要的到底是什麼？孩子要的，跟社會要的，還有父母要的，有什麼不同？

一個人最需要負責的對象，就是自己。而自己的內在能量，常要靠自己發掘。我們都知道，一個人去做自己覺得有意義的事，態度會最積極，也最能克服困難，堅持不懈。

因此，一個很重要的態度，就是不斷回到自己的內心，重新確認自己跟目標之間的關係。很多時候，我們所追求的目標並非發自內心，而是為了滿足他人期望，這一點要常去釐清。

磨練態度的最佳時機，常是在逆境。

一個人在順境的時候，很容易因為環境的正向回饋，而迷失在成功的光芒裡。因為別人的讚美，很可能會蓋過我們內在微弱的聲音。然後，我們就會為了不斷得到他人眼中的成功，而忘卻了初衷本心，直到跌了一大跤之後，我們才會清醒。

（不過，有些人是很幸運的，終其一生以過去他人難跨越的成功為基礎，所以能不斷前進，沒什麼像樣的跌倒。雖然偶爾夜深人靜的時候，會感到隱隱然的空虛。）

大部分的人，在逆境的時候，會自動化地不斷自我懷疑。在這個時候，正好是反覆演練接納與肯定自己的絕佳機會。這時候大人的支持就很重要，孩子如果把這種態度學起來，那真是受用一生的禮物。

在逆境的時候，我們的注意力會很自然地放在負面的地方，大人這時候要記得，拿出孩子的成功經驗，增加孩子的信心。大腦的傾向，會設定高遠的目標，來挫折自己，這時父母可以先幫助孩子把目標設定為短期、中期、長期目標，以短期目標為著眼點。

孩子內在有動力，又有合適的方法，能越來越接近自己的內心，有充分的自知之明，這時設定的目標才有意義。所以，目標是可以不斷修正的，因為我們對自己的認識不斷地變化，不是訂了一個目標之後，幾十年的精力從此要被限定在一個狹窄的範圍。

有了適當的態度，確立了目標，那就能培養更細膩的部分，像是良好的習慣。很多偉人的自律、自我管理，其實是在逆境或低潮的時候，慢慢成形。

以我熟悉的寫作領域為例，村上春樹持續30多年的習慣，就是寫作、運動、讀書、聽音樂，然後早睡早起。不管心情好、心情不好，或者有靈感、沒靈感，就算早年未成名，還有多年來呼聲很高，卻一直沒得到諾貝爾文學獎，他依然如此。

自律、自我管理，持之以恆，本身就能使人平靜。規律、專注在當下，這時順逆已經不是重點，順境也好，逆境也好，過日子的方式，其實差不了多少。

過程本身，就成了我們要的結果。過程本身，就是我們每日在過的日子，我們立足於當下，享受此刻，投入現況。

所以說，這種態度，即便大人知道，也不一定做得到。親子之間，常是一起相伴著練習，不斷貼近自己，超越大腦的自我挫敗傾向，建立當下此刻自律的生活，看見自己的努力，不好高騖遠，知道順逆只是一時，我們把握操之在己的部分即可。

所謂負責任的態度，不過就是一種生活方式的選擇與培養而已！

熱門推薦》

►養出不負責任的孩子會影響他一生

►原諒你，給你下次傷害她的機會？

►看更多【洪仲清】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿


投稿
申訴
關鍵字: 雲論 洪仲清 雲論洪仲清 親子 孩子 父母 教育 負責 責任 自律 育兒 成就感
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【看電影長知識】左撇子／《超人特攻隊2》就是這部短..
洪仲清／一個人最需要負責的對象是「自己」
雁默／有美軍駐防的韓國照樣煙硝四起　那台灣呢？
錢世傑／如何成為財經界的頂尖高手？
薛承泰／台妹出得去洋菸進得來　誰在發大財？

推薦閱讀

林原／韓國瑜真是國民黨最合適總統候選人嗎？

馬凱／國人切莫輕忽「庶民經濟」

【國民黨全代會】鈕則勳／藍軍勝選路仍漫長

薛承泰／台妹出得去洋菸進得來　誰在發大財？

【汪喵冷知識】公貓永遠長不大　母貓就是恰北北？

尤里安／淺論島礁跑道作需想定與限制

【看電影長知識】左撇子／《超人特攻隊2》就是這部短..

陳貴龍／有線電視分組付費牛步　MOD自由選能打破潛..

評／小英經濟「三冠王」　才是2020連任最大的本錢

私菸案：官場迎逢拍馬諉過護短現形記

相關文章

錢世傑／如何成為財經界的頂尖高手？

錢世傑／如何成為財經界的頂尖高手？

投資理財、追求獲利的這條路，非常艱辛坎坷，很多臉書、Line的朋友看到財經資訊，往往覺得詰屈聱牙。

錢世傑 3小時前

35歲還有門禁「21時踏進家」！他喊渴望自由　網：小心變老媽寶

35歲還有門禁「21時踏進家」！他喊渴望自由　網：小心變老媽寶

薛承泰／台妹出得去洋菸進得來　誰在發大財？

薛承泰／台妹出得去洋菸進得來　誰在發大財？

林騰鷂／政黨三輪替　反讓民主更淪落

林騰鷂／政黨三輪替　反讓民主更淪落

毒癮夫妻生11子「最小僅2週大」　全家窮翻…炒飯配鹽、沒奶粉

毒癮夫妻生11子「最小僅2週大」　全家窮翻…炒飯配鹽、沒奶粉

讀者迴響

行動法庭

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

韓國瑜真是國民黨最合適總統候選..

韓國瑜真是國民黨最合適總統候選..

國人切莫輕忽「庶民經濟」

藍軍勝選路仍漫長

台妹出得去洋菸進得來　誰在發大..

【汪喵冷知識】公貓永遠長不大　..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面