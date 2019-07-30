洪仲清／一個人最需要負責的對象是「自己」

▲我們幫助孩子的時候，要常常跟孩子確認，孩子要的到底是什麼？（圖／CFP）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

有一種觀念比較細，連大人就算知道，也不一定做得到，叫做「態度」。

我們常說，重點在過程，而不是結果。因為不如意事，十之八九，不能單就結果來否定整個過程的努力，這讓人喪氣。

有的朋友提到過，他們的父母就是結果論者，一直要孩子拿出結果，卻不追究過程。譬如說，嫌孩子拿回家的錢不夠多，或者成就不夠高，讓父母沒面子，卻不一定反躬自省，自己在孩子成長的過程，父母也沒真的多栽培什麼。

常要求孩子要完成父母未竟的夢想，只會批評否定，又吝於協助探索孩子自己的興趣，怕孩子有不同於父母預期的追求。像是某位朋友為了要達成父母的期待，用數年的青春歲月報考公職，已經成年的孩子很掙扎，也很迷茫，明明自己的夢想不在此，真的考上了，又會有多少心力投入於工作呢？

這樣的教養，常給孩子的是挫敗，而非自信，更讓孩子難對自己負責！

坊間探討「態度」的時候，常會提到一種經典的態度，叫做「不放棄」。「不放棄」常跟很多美德擺在一起，像是毅力、恆心。然而，走錯了方向，再怎麼努力，也很可能越走越遠。

所以我們幫助孩子的時候，要常常跟孩子確認，孩子要的到底是什麼？孩子要的，跟社會要的，還有父母要的，有什麼不同？

一個人最需要負責的對象，就是自己。而自己的內在能量，常要靠自己發掘。我們都知道，一個人去做自己覺得有意義的事，態度會最積極，也最能克服困難，堅持不懈。

因此，一個很重要的態度，就是不斷回到自己的內心，重新確認自己跟目標之間的關係。很多時候，我們所追求的目標並非發自內心，而是為了滿足他人期望，這一點要常去釐清。

磨練態度的最佳時機，常是在逆境。

一個人在順境的時候，很容易因為環境的正向回饋，而迷失在成功的光芒裡。因為別人的讚美，很可能會蓋過我們內在微弱的聲音。然後，我們就會為了不斷得到他人眼中的成功，而忘卻了初衷本心，直到跌了一大跤之後，我們才會清醒。

（不過，有些人是很幸運的，終其一生以過去他人難跨越的成功為基礎，所以能不斷前進，沒什麼像樣的跌倒。雖然偶爾夜深人靜的時候，會感到隱隱然的空虛。）

大部分的人，在逆境的時候，會自動化地不斷自我懷疑。在這個時候，正好是反覆演練接納與肯定自己的絕佳機會。這時候大人的支持就很重要，孩子如果把這種態度學起來，那真是受用一生的禮物。

在逆境的時候，我們的注意力會很自然地放在負面的地方，大人這時候要記得，拿出孩子的成功經驗，增加孩子的信心。大腦的傾向，會設定高遠的目標，來挫折自己，這時父母可以先幫助孩子把目標設定為短期、中期、長期目標，以短期目標為著眼點。

孩子內在有動力，又有合適的方法，能越來越接近自己的內心，有充分的自知之明，這時設定的目標才有意義。所以，目標是可以不斷修正的，因為我們對自己的認識不斷地變化，不是訂了一個目標之後，幾十年的精力從此要被限定在一個狹窄的範圍。

有了適當的態度，確立了目標，那就能培養更細膩的部分，像是良好的習慣。很多偉人的自律、自我管理，其實是在逆境或低潮的時候，慢慢成形。

以我熟悉的寫作領域為例，村上春樹持續30多年的習慣，就是寫作、運動、讀書、聽音樂，然後早睡早起。不管心情好、心情不好，或者有靈感、沒靈感，就算早年未成名，還有多年來呼聲很高，卻一直沒得到諾貝爾文學獎，他依然如此。

自律、自我管理，持之以恆，本身就能使人平靜。規律、專注在當下，這時順逆已經不是重點，順境也好，逆境也好，過日子的方式，其實差不了多少。

過程本身，就成了我們要的結果。過程本身，就是我們每日在過的日子，我們立足於當下，享受此刻，投入現況。

所以說，這種態度，即便大人知道，也不一定做得到。親子之間，常是一起相伴著練習，不斷貼近自己，超越大腦的自我挫敗傾向，建立當下此刻自律的生活，看見自己的努力，不好高騖遠，知道順逆只是一時，我們把握操之在己的部分即可。

所謂負責任的態度，不過就是一種生活方式的選擇與培養而已！

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