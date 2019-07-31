蘇建州／「槍」林「彈」雨下的2020總統大選選情分析

▲目前的總統候選人可能是四強鼎立的局面。由左至右為蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）



●蘇建州／世新大學終身教育學院院長，傳播管理學系教授

2020總統大選的選情可以說是詭譎多變，堪稱史上最難預測。藍綠各自歷盡滄桑才得以擺脫初選提名的紛紛擾擾，好不容易兩大陣營的候選人都出線就位了，但是選局卻依然撲朔迷離。最新的選情是舞台上的四個主角：一個撿到槍、一個撿到菸、還有兩個覬覦大位的正研發原子彈伺機要進入戰場，充滿著不可測的變數。未來會如何發展，讓我們繼續看下去。以下是透過《ETtoday新聞雲》剛出爐的民調來解析最新選情，這份民調於2019年7月27日至7月29日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成2,079份有效樣本。



旗鼓相當的藍綠對決



倘若柯文哲、郭台銘等第三勢力臨陣縮手，即「只聽樓梯響，不見人下來」，最終還是回到藍綠對決的局面，則根據《ETtoday新聞雲》民調，蔡英文的支持度是39.0%與韓國瑜的38.9%形同平手。進一步與《ETtoday新聞雲》前波民調相比較，蔡英文支持度下降了2.2%，而韓國瑜支持度則是回升了2.9%。這一來一回5.1%差距的帳應該是「國安人員私菸超購事件」持續延燒所致。藍營在撿到武器之後，當然是火力全開，形成輿情熱議話題，民調顯示有將近一半（47.2%）民眾表示此事件會影響對蔡英文的支持度。這結果對民進黨政府是個大警訊，如果未能審慎處理，儘早讓事件止血落幕，對原本緊繃的選情相當不利。



進一步根據支持度交叉分析發現，男性有40.4％支持蔡英文，略高於對韓國瑜39.6％的支持度，女性則是38.1％支持韓國瑜，略高於支持蔡英文的37.6％，雙方在性別上的支持度差異不大。另一方面，蔡英文在年輕世代兩年齡層的支持度（20-29歲是55.8％、30-39歲是50％）都是大贏韓國瑜三成以上；反觀在中老年世代的三年齡層支持度（40-49歲是32.4％、50-59歲是27.7％、60歲以上是33.5％）卻是大輸韓國瑜9.2％至27％，顯見在不同世代的支持傾向上出現極大的分歧。



蓄勢待發的第三勢力

進一步分析三種可能的「三腳督」劇本：如果是柯文哲參選將獲得18.4％的支持，結果會是韓國瑜以36.2%小贏蔡英文（33.9%）2.3％，亦即柯文哲出來會傷害蔡英文的選情；另如果是郭台銘參選將獲得22.4％的支持，結果反倒是蔡英文以36.2%小贏韓國瑜（33.9%）2.3％，亦即郭台銘出來傷害的是韓國瑜的選情；而如果是期待終結藍綠惡鬥的第三勢力結盟，柯文哲和郭台銘合體參選，這樣的組合將從兩黨挖走最多的24.4%支持度，只是仍不足以勝出當選。猶待威力更強大的原子彈出現！



還有一種選局是蔡、韓、郭、柯四強各自參選的四腳督，民調結果是韓國瑜和蔡英文分獲得31.7%、31.5%的支持，仍是藍緑難分軒輊的局，遙遙領先郭台銘的18.0%和柯文哲的11.9%，屆時將出現各種組合的合縱連橫與棄保策略，可以預期的是會有一場空前大混戰！



該如何看待滿天飛舞的民調？



也不過就在一個多月前，令人記憶猶新的民進黨初選民調結果是蔡英文35.7％、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；但在兩個星期前，國民黨的初選民調結果卻是蔡英文15.8％、韓國瑜47.7％、柯文哲18％，近期加上一波接一波媒體民調的疲勞轟炸，數字高低起伏實在差很大，令人看得霧煞煞！民調是嚴謹的科學方法使我們得以扮演先知預判、窺探選情，然而當它被濫用成為政治服務的工具，或是因缺乏民調素養的錯用、誤用，當媒體充斥失控、失真的民調，那真是場大災難！

因為讓我們陷入困境的不是無知，而是看似正確的謬誤論斷 。--馬克·吐溫

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