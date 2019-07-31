【國安私菸案】凌博志／政府無力約制情治系統的隱憂

▲涉案國安局侍衛官吳宗憲（左）及偵辦該案的調查官徐安毅（右）。（圖／東森新聞）

●凌博志／曾任高雄地檢署檢察長

法務部調查局日前查獲國安人員勾結華航員工，利用總統出訪專機走私洋菸，不僅引起社會關注，更在政治上掀起巨大波浪。

過去機組人員利用隨同總統出訪機會，違規超買少量免稅菸酒，勉強可用貪圖小利的人性弱點去理解；但兩任總統任內，動輒數千條甚或萬條香菸的大幹，那就不是「超買」而是走私了，不僅道德上應受譴責，該負的法律責任也將無可逃避。

這次涉案的是國安人員和官股過半的中華航空公司，前者專責總統維安，後者肩負飛航安全，任務何等重要，竟有一票人蠅營狗苟，藉機謀利，其傷害的豈僅是國家利益和政府形象，抑且讓總統此行的外交收穫毀於一旦！

這個案子看似辦得風光漂亮，但在「門道」上卻透著讓人不能忍於言的玄機，其一，總統出訪，隨機人員藉機走私，是國安大事，在體制上做為調查局上級的國安局長彭勝竹，居然在接機時才被告知，先前對彭保密，是怕他洩密？或擔心他洩密給誰？其二，報載新北市調處在總統出訪後就接獲檢舉，證據顯示走私私菸藏放在華航空膳倉庫，為何不立即報請檢察官查扣，要待小英結束訪程回台，裝載私菸車隊跟隨總統座車駛出機場時才進行攔截？坊間有言，這等同羞辱式的「突襲」，是項莊舞劍，針對小英，意在使總統在美的外就成就被醜聞覆蓋，其然也？其不然耶？

老檢長看蔡處長



調查局和其他軍情單位一樣，長久存在嚴重的黨國意識形態，儘管歷任調查局長都會老調重彈：「調查局是國家的調查局」，但終歸是小和尚唸經，口不對心，整個調查體系不管老鳥或新進，不少人信奉的是黨國優先於體制，意識凌駕於專業。十幾年前，調查局把有關阿扁涉洗錢的艾格蒙報告原件交給洪姓立委拿去立院開記者會爆料；今年一月，韓國瑜甫當上高雄市長，以新北市調處蔡姓處長為首的七、八位正副處長立馬和他排排站拍照，豎大拇指比讚；七月初高雄市調處顏姓副處長連續在Line群組轉PO不實言論詆毀小英總統和行政院蘇院長，這次也是這個新北蔡姓處長，他選擇「政治正確」，在緊要關頭將總統一軍，自然也不會有人覺得意外。

我把問題點出了，就看政府看不看得見了！

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