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沈榮欽／韓國瑜為何特別能喚起韓粉情緒？

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●沈榮欽／加拿大約克大學副教授

我曾經解釋過柯文哲如何以題庫的方式受訪，但是並未提到韓國瑜如何說話，究其實乃是受我的生活經驗所限，現在是時候補上這個缺口了。

前一陣子因為答應國民黨初選揭曉時受訪之故，所以抽空看了國民黨候選人專訪，雖然我在臉書僅提及郭台銘的專訪，但其實我先看了韓國瑜專訪，只是沒能看完。

沒能看完的原因在於，韓國瑜的說話缺乏邏輯、漏洞百出，令人難以卒睹。我於是找來郭台銘在《新聞追追追》的專訪，雖然《年代向錢看》的專訪比《新聞追追追》的聯訪更加有趣，但是我還是從中發現自己的錯誤。

在韓國瑜專訪中，記者提到是否韓國瑜如馬英九一樣英俊，所以能成為婦女選票吸票機，韓國瑜認為記者過譽，進而提及年長韓粉的特色，他說：「因為人往高處走，水往低處流，到了一個年紀都會擔心下一代。」

我認為「人往高處走，水往低處流」與「到了一個年紀都會擔心下一代」之間沒什麼邏輯關係，可是後來我聽到郭台銘談到他的母親生病時，同樣提及「人往高處走，水往低處流」，我立刻明白自己錯在何處。

顯然「人往高處走，水往低處流」在台灣很多人心中並不只是個人奮發向上之意，還包括父母對子女的期望，這種文化上約定俗成的弦外之音，是我原先所不知道的。

▲韓國瑜和「韓粉」溝通靠的不是邏輯，而是一個又一個「關鍵詞」的弦外之音。（圖／記者賴君欣攝）

於是我又找回韓國瑜的專訪，快速地瀏覽，明白了我的問題所在。由於我過度受到理性影響，自然而然地尋找句子之間的邏輯關係，所以覺得韓國瑜說話缺乏邏輯、漏洞百出，但韓國瑜恐怕並不是用這種方法與韓粉溝通。

他是在約定俗成的語言中，透過一個又一個的關鍵詞來傳遞訊息，就像看老爺電視時，儘管聲音時有時無，但是透過關鍵詞、語調與肢體語言，我們依舊可以大概猜出內容。韓粉並不需要一篇首尾連貫、邏輯一致的長篇大論，而是只需要特定的關鍵詞，韓粉會自動將之串連成一塊一塊的意思，進而理解其意、產生共鳴。因此韓國瑜的演講與他說話停頓的方式，都在不斷地丟出一個又一個的關鍵詞、俗語或是金句，粉絲依舊能夠理解其意，這恐怕也是為什麼很多韓粉聽完韓國瑜說話後受訪，儘管無法明確提綱挈領、一一條列，卻都能夠對韓國瑜個人產生共同印象的原因，也是為何韓國瑜特別能夠喚起韓粉情緒的原因之一。

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