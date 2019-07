張競／對華鷹派反擊無力與難堪制衡

▲美國總統川普無意回應日前由學界與外交官員所共同簽署之首份公開信。(圖/達志影像/美聯社)

●張競/中華戰略學會研究員。

針對7月3日美國學界亞太與中國事務重量級學者在華盛頓郵報所發表,抨擊川普政府對中國大陸政策之公開信,由美國海軍太平洋艦隊前情報主管海軍備役上校法內爾(James Fanell)所執筆,並於7月17日透過美國保守派政治色彩鮮明之華盛頓自由燈塔(Washington Free Beacon)政治新聞網站,以「堅持對中路線:致川普總統公開信」(Stay the Course on China: An Open Letter to President Trump)為題發表公開信,表達其對中國大陸政策之不同意見。

儘管在本份公開信中,並未以點名叫陣方式,提及7月3日在華盛頓郵報所刊出,由學界與外交官員所共同簽署之首份公開信,但從字裡行間確實可以看出,在根本上就是與其內容展開論戰。但是從過去數日各界反應來看,顯然這份狗尾續貂之作,不但是反擊無力,就輿論制衡來說,更是滿臉豆花難堪至極。

平心而論,在首份公開信刊登後,國內確實有許多刻意發表之負面評論,直指簽署者多屬美國學界與政界過氣人士,並且認為其所提出觀點,早就與事態發展現狀脫節,根本無法在美國政治圈內引起共鳴,因此認定其影響力不需加以重視。

但筆者當時指出,該份公開信究竟有何影響力,其實就其所訴求對象來說,根本就是項莊舞劍意在沛公,所以對著川普總統公開叫陣,完全就無意獲得川普任何回應,亦不會認為川普會因此公開信,就會調整其對北京政策軸向。

當時筆者亦曾點破,該封信真正訴求對象還是美國民眾與知識分子,這就是為何其未以私下直接送達白宮方式處理,反而在主流媒體敲鑼打鼓點名叫陣原因所在。中華文化古有明訓:“規過於私室,揚善於公堂”,其實就是千百年來處理政治事務,所累積而成之民族智慧結晶。如今公開指陳政策不當,根本上就沒有意思要指望川普調整其政策方針。

因此原先公開信執筆者是思考在未來美國總統大選中,對北京政策是否會成為政策辯論焦點所在,就目前中美貿易大戰打到這種程度,顯然必然會成為焦點議題;因此預先卡位提出政策鋪陳規劃,先到先贏佔住政策論述基調地位,才是該封公開信真正所作盤算。

結果卻跑出來這封明明是要打擂臺,但卻又不願直接擺開對抗架式之公開信,其實就是執筆者與簽署者根本就沒有深層思考之政治智慧,所以才會提出這種類似保皇黨作風,替現行政策保駕護航,完全沒弄清楚狀況而表錯情之公開信。

究竟這封本身認為是在制衡建置派思維之公開信,能夠獲得何種評價?其實天下真是不怕不識貨,就怕貨比貨,只要從其所刊載之媒體,參與簽署者身分地位,以及發表後所引起之關注與評論,其實根本不用去對論述內容說文解字,就可以完全掌握到這些公開信所能產生影響力高低。

在政治角力與較勁擂臺上,必須把握住獻醜不如藏拙原則,對於沒有把握能夠壓住對方挑戰之氣勢,寧可莫攖其鋒迴避交戰,免得自討沒趣更會自曝其短,將本身實力招認出來。況且政治論述與溝通,其實具有相當精準之學理分析模式,可以協助理解掌握這些政治訊息,究竟是要向誰投送,其所期待之效應為何?唯有認清整體態勢,才能出手反制,否則必然自取其辱。

臺灣未來如何處理兩岸關係,必須有本身利益之算計,糊里糊塗地跟著美國起舞,其實風險甚高。假若雙方具有平行利益,自然可以呼應搭配,但若是會影響到我方利益,臺北絕無必要為華盛頓犧牲,去當個別人毫不感激之馬前卒。天下仰人鼻息過活,絕對都不好過,但若無決心自立自強,哪有可能擺脫掉棋子任人擺布之悲慘命運?

