賴祥蔚／綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

▲韓國瑜、郭台銘、柯文哲、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

蔡英文總統出訪牽扯出洋菸走私弊案，雖然鬧得沸沸揚揚、滿城風雨，不過如果從《東森新聞雲》的最新民調來看，恐怕是「雷聲大、雨點小」，殺傷力很有限。

▲ETtoday2020總統民調。（圖／ETtoday民調中心）

民調顯示，將近一半（47.2%）的民眾認為這個弊案會對蔡英文的支持度產生影響，不過從實際的支持度變化可以發現，真正的影響沒這麼大。

比起上一次調查，蔡英文只微幅下跌2.2%，而韓國瑜則小幅上升2.9%。一來一去，出現5.1%的變化。整體數據如此，從交叉分析來看也沒有太明顯的變化。

▲ETtoday2020總統民調。（圖／ETtoday民調中心）

對照前述將近一半認為會有影響的數據，實際影響卻只有5.1%，有兩種可能的解釋：

第一種解釋：雖然近半數民眾認為總統府侍衛涉嫌洋菸走私弊案對蔡英文會有影響，但是有影響不代表影響大，5.1%也是影響。如果這個解釋成立，就等於說蔡英文當局在這次弊案當中雖然有問題，但是問題不大。

第二種解釋：雖然近半數民眾認為總統府侍衛涉嫌洋菸走私弊案太誇張，但是還沒有完全想清楚這跟蔡英文執政有什麼關係。一方面可能是藍營與白色力量沒有點出真正的危害所在，另一方面也可能是綠營的危機處理小有成效。

從傳播學的角度來看，其實這次綠營在危機處理與公關發言上，瑕疵頗多，例如第一時間沒有完整說法，總統府拖了好幾天才開記者會等等，還有很多改進的空間。可是相對來看，藍營跟白色力量也完全沒有撿到槍的爆發力，尤其一堆國民黨立委開了記者會居然說要跟監察院舉發。既然推給監察院，國民黨還要三十幾位立委做什麼？

兩相對照，綠營真的很會選舉，隨時隨地都可以撿到槍，而且還擴大變成大炮，透過強化的論述，迅速拉抬2018年選舉大敗的低迷聲勢，效果良好。至於藍營，就算天上掉下來一個人人茶餘飯後一談再談的大弊案，黨內立委經常也只會開一些不痛不癢、甚至反而還會扣分的記者會。

光是從總統府侍衛涉嫌洋菸走私弊案的藍綠攻防來看，選民固然對綠營用人唯親的表現很失望，恐怕對藍營不會處理弊案也很不滿。

值得一提的是，如果柯文哲、郭台銘聯手出擊，這次民調顯示支持度有了小幅上升，不過蔡英文支持度沒有減少，反而是韓國瑜的支持度減少。從交叉分析來看，第三勢力目前吸收藍粉的威力，大於瓜分綠粉的效果。何以如此？可能是郭台銘已在初選時表態，但是柯文哲至今還沒有正式宣布參選。

綠營沒失分，藍營與白色力量也沒有因此勝利。誰主江山？各自努力。

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