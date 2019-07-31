黃竣民／日韓貿易戰互不相讓　東北亞無寧日

▲一位南韓大學生在日本企業總部門口抗議日本實施的貿易制裁。（圖／達志影像／美聯社）



●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

前陣子中美貿易戰打得火熱，沒想到才稍微降溫之後，7月開始，由東北亞雙雄-日本與韓國的貿易戰也進入史上最為激烈的階段，雙方對於科技產業原料出口管制均加大力度，誰也不願意在檯面上讓步，所以這個號稱「科技爭霸戰」的場面顯然陷入難以化解的僵局。不過如果日、韓這兩個在世界上排名第3大與第12大的經濟體持續在貿易戰上延燒，對全球消費者最直接的衝擊，首推全球大量使用的伺服器、手機、電腦以及各種3C的電子產品供應鏈，在售價的調漲上勢不可擋。

不只在貿易戰上日、韓針鋒相對，日本甚至放話要將韓國踢出「貿易白名單」，而讓整個南韓的科技產業危機四伏；連在軍事上也互別苗頭，先前有關於島嶼的領土爭議，也因為中-俄空軍的聯合演訓鬧上檯面，南韓空軍派戰鬥機前往攔截時，因為俄國軍機一直不理會警告，甚至因此還開火超過3百發砲彈驅離，事後南韓外交部與國防部還召見中、俄駐韓的大使及武官，表達強烈的不滿與嚴正抗議。儘管南韓空軍的強硬作為，與台灣對於繞台共機所採取的伴飛措施相較起來明顯有所不同，不過此舉所引起周邊國家與背後舞影者的反應不一，以為以往的美國多會為其撐腰，但這一次似乎讓南韓吃了一記悶棍，因為美國反而並沒有對此一事件有較大的反應，似乎還有暗中挺日本的味道，讓南韓最近不僅在貿易戰或領土主權上，都嚐到有點踩空的感覺。

▲俄羅斯空軍的A-50空中預警管制機近日飛臨南韓防空識別區，罕見引起周邊國家的大動作反應。（圖／Tsungfang Tsai攝，黃竣民提供）



為了抗衡美國聯合日本、澳洲…等國一系列的作為，中國近年與俄羅斯在聯合軍事演習的關係上空前緊密，解放軍先前派遣地面合成部隊赴俄羅斯參加軍演，相關的軍事競賽幾乎也都沒有缺席，所交出的成績也算亮眼，海上聯合實彈演習也日趨頻繁，而這一次中、俄兩國軍機共同在南韓的防空識別區（KADIZ）閒逛（中國有2架H-6K轟炸機、俄羅斯有1架A-50空中預警管制機、2架TU-95轟炸機編隊通過該空域），卻是兩國達成亞太區域遠程巡航任務的首次，不免也引起東北亞周邊國家的關注。而沒有實際掌控獨島（Dokdo）的日本政府，隨後也分別向俄國、韓國表達強烈抗議，指責雙方皆侵犯了日本的領空，南韓亦無權派軍機驅離……突然間，此一「空中飛航自由」的事件演變成各說各話，究竟這一場羅生門的真相如何，其實結果也是不會有答案。而在川金會後，美、韓兩軍選在8月初又將進行代號為「同盟19-2」的大規模軍演，北韓為此也先發射了數枚彈道飛彈進行示威，美國則將「洛杉磯級」核子攻擊潛艦直接駛入釜山港，讓整個朝鮮半島的局勢有著與以往不同型態的緊張氛圍。

▲南韓海軍首艘的兩棲突擊艦--「獨島號」，光是在命名上就有很大的歷史意義。（圖／Wiki）



從歷史的發展追溯，日本與韓國在二戰結束之後便難有所謂的愛與包容，太多的民族情懷讓兩國之間的關係難以正常化。時值二戰後共產主義的擴張與冷戰的全面對峙化，所以從50年代開始，為了構建以日、韓為反共前哨的東北亞格局，美國就一直在兩國之間斡旋，駐防的軍力也是旗鼓相當，無不就是希望兩國的關係能正常化。但是這一些努力的收效不高，原因還是兩國之間的舊仇太深，彼此之間的心裡都有道過不去的檻，雖然兩國的地位是東北亞安全的關鍵，但這一些年在美國的指導下，摒除北韓核武發展的議題外，倒也算是過得平靜。現在的南韓總統過度向中國靠攏，以利在北韓議題上有所進展；而美國則是希望日本在國際事務上多些分攤，讓兵力吃緊又不太受歡迎的美軍減輕壓力，光是最近川普在國際關係上就與幾個國家陷入僵局（中國、土耳其、伊朗、北韓…），才會讓這一局明顯成為是一場配角的大亂鬥。

▲美國為拉攏日本出兵支援波斯灣的護航行動，在這一件國際事件上的立場明顯尷尬。（圖／黃竣民攝）



對於二戰期間深受日本戕害的亞洲國家而言，日本的劣行或許是透過賠償可以解決，但是對於韓國人來說，整個民族的歷史正義遠大過於賠款的金額；但對於日本而言，這可是不想誠然面對的歷史問題，攸關著領導者的志向及爾後國民教科書上的定位，所以無法在這一點上讓步，否則便會沒完沒了。此外，日本首相安倍能否在這一任期內，能將日本自衛隊（JSDF）寫進憲法第9條的正名化任務，更是攸關其歷史地位外，對於自衛隊爾後才更具備爆炸性的轉變。

▲日本首相安倍能否在這一屆的任期內，將日本自衛隊寫進憲法的正名化任務達成，攸關其歷史的地位。（圖／黃竣民攝）



綜合而言，日本與韓國都是美國耗時十餘年、歷經千辛萬苦才搞出聯防機制中的重要角色，如果這兩個犄角因內鬥而自傷，美國在遠東也不會有啥好光景。因此，美國勢必要再度使力地從中斡旋，避免雙方因為貿易戰的擴大，而造成其他方面遭受到更嚴重的波及，而讓東北亞的地緣政治形勢崩壞。順利的話，會給兩國各自找個台階下，但這可不保證兩國將來不會再度失控而爆發類案！

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