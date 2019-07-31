有話好好說，很難嗎？讓情緒先有理性表達的空間

▲如果「好好說」可以被聽進去，誰想要抓狂激動？（圖／取自免費圖庫pakutaso）



●陳儒樺／蛹之生心理諮商所專任諮商心理師及彰化縣地方法院家事調解委員，專長為親職教育、性別平等教育、離婚教育、多元文化諮商、家族治療、伴侶諮商、精神官能症處遇、家庭暴力處遇、性侵害處遇。



一時的情緒高漲、難以控制，於是就自殺或殺人的新聞並不少見，然而「怎麼性子這麼烈？」、「有事可以好好講，一定要這麼激動嗎？」一類的評價從未止歇，只是面對這些評價，我很想問，我們的社會真的有提供「好好講」的空間嗎？

過去曾有個因暴力行為被法院強制諮商的個案，一次的諮商中，他講到離他而去的伴侶，情緒無比激動，不只語氣，手腳也兼著不斷比劃，如果下一秒的畫面是他的拳頭就往我身上砸，我想我一點也不會意外。那個當下，我感受到自己對他的害怕。

心理師的訓練讓我仍能維持平穩的狀態告訴他，我正為了他的表現感到害怕。

然而他的回應是，他不相信我，因為我語氣平穩、四肢也沒有發抖，我平靜無波的外顯形象，讓他無法相信我會害怕他，何況他一點也沒有任何想攻擊我的念頭。我反問他，如果我像離開她的伴侶一樣，慌亂發抖、一眼就讓他看出我害怕到想逃，他是不是會更生氣，而且就可能會生氣到想要攻擊我了？

沒給他說話的機會，我繼續問：「我試著很平和地告訴你，你的樣子讓我害怕，希望你調整，但因為你看不出來我的害怕所以不相信，當然也不會調整你的狀態，可是如果我很明顯表現出你可以相信的害怕，本來沒生氣的你會開始生氣，甚至氣到想打我。我相信你是不想讓我害怕的，那麼可不可以告訴我，我要怎麼樣才能讓你知道我在害怕，但又不會讓你生氣到想打我，讓我更害怕？」

同樣的困境不是只出現在我的個案身上，很多人面對身邊的人在訴說各種負面情緒的時候，並不那麼放在心上。

▲就算是小孩子鬧脾氣，也該重視孩子為何「哭鬧」背後的情緒表達。（圖／取自免費圖庫Pexels）



「小孩子嘛！脾氣鬧一鬧就過去了。」「哭一哭就沒事啦！」多數人並不那麼認真看待身旁的人各種的委屈、擔憂、害怕與難過，如果哭鬧都不能被當成一回事，那麼要怎麼期待「好好說」會願意被聽見呢？

如果我要全身發抖語氣打顫才能讓我的個案相信我在害怕，那麼平時哭鬧也不被看在眼裡的孩子，得要跳樓才能讓父母相信他真的很痛苦，也沒有甚麼好意外的吧！

如果我們希望大家「有話可以好好講」，那麼是不是先請自己要做到「把別人好好講的話聽進去」呢？

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●本文獲作者授權，轉載自「蛹之生心理諮商所」部落格。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。

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