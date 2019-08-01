白依／大陸突然停辦赴台自由行的詭異

● 白依／獨立評論人

距總統大選只有五個月，大陸突然因鑒於兩岸關係，決定自8月1日起，暫停47個城市大陸居民「赴台個人遊」試點，也就是全面暫停自由行。

停辦的是自由行，但大陸人民的團體旅遊很多是公私單位，他們政治警覺很敏感，會取消原訂旅程，所以也會大大影響團體旅遊，以致來台旅遊陸客將大幅減少，對靠陸客旅遊為生的行業，將大受打擊；但令人擔心的，這會不會只是大陸警告蔡政府的第一招，後面會不會有更嚴重的出招。甚至有人懷疑，是大陸要對台灣動武，先減少在台的大陸人民。

兩岸關係自蔡英文上台，因為不承認九二共識，兩會近乎零互動，但關門並未上鎖，大陸官方並未批評蔡英文；蔡英文也未碰觸法理台獨的紅線。可是蔡政府文化台獨的動作是愈發過分，日前發現，竟有新課本迎合台獨主張，説台灣地位未定，大陸能不注意？而蔡英文自去年九合一選舉慘敗，支持度大跌，卻乘著中美貿易對抗，美國打台灣牌時，拉美抗中，內部鼓動民粹以「辣台妹」轉移內政無能，民調回升後食髓知味，更是甘願當美國棋子，任其擺佈；置兩岸關係於不顧，時時嗆聲挑釁大陸，大陸人民「武統」呼聲愈來愈高，習近平能不感受壓力？

香港因逃亡條例修法，造成人民動輒上百萬遊行，使蔡初選有如神助而勝選。蔡更想藉香港問題為自己贏得連任，而解讀「九二共識就是一國兩制，把台灣變香港」台灣年輕人跟著香港學生起哄，蔡政府也不分是非，要給違法暴徒庇護，不但是擺明了與香港反中派，一起抗中，更是使香港政府及中國當局大為難堪。

一週內，台海戰雲密佈，7月24日，大陸發布新版國防白皮書，大篇幅嚴厲警告台獨，美軍派出提康德羅加級巡洋艦「安堤頓」號，穿越台灣海峽，還説要繞行台灣一週，獨派解讀為「美國要實際保護台灣」而歡呼亢奮。但是當晚，解放軍首次於夜間出動十多架戰機與無人機，並配合軍艦，對穿越台灣海峽的美艦，採取了力度空前罕見的「海空聯合全程監控」，25日清晨，原本要從北轉向東南繞台的美國軍艦，改從與那國島切到東太平洋，遠離台灣，再向南往菲律賓了 。蔡英文及台獨應看清楚，大陸反對外國干預台灣的決心，與美國隨時會看情況「轉彎」的現實，別再做依賴美國、實現台獨的美夢了。

大陸在7月28、29兩天先後發布了至8月1、2的舟山群島及東山島附近的軍事演習，這一北一南的軍事演習，是解放軍進行「反介入—區域拒止」及兩棲登陸演習，台灣難道不知道要有避免衝突的智慧嗎？竟然於7月29日在九鵬基地實施實彈射擊，擊發了地對空、艦對艦、空對空等七類41枚各式飛彈，號稱命中率95%，還傳説有F-16戰機掛載魚叉反艦飛彈，似乎擬攻擊遼寧號航母，這不是挑釁嗎？對解放軍而言，是可忍，孰不可忍？不要忘了，8月1號是解放軍建軍節。而台灣真有與大陸一戰的能耐嗎？人民會願意參戰嗎？蔡英文必須清楚玩火的是她，遭焚的是卻是台灣人民。

當香港問題愈來愈難以收拾時，很多人猜測中國會不會派解放軍鎮壓，我認為不會，因為中國很清楚，香港在港幣美元兌換的優惠便利，對中國財經有很大的影響，也會使粵港澳大灣區，及一帶一路兩大經濟戰略受阻。所以中國只會警告香港及英美勢力，很可能用「殺鷄儆猴」甚至「殺猿儆猴」的方式，鷄跟猿都有可能是台灣。

蔡英文可以裝睡不醒，台灣人不能不警覺清醒，對於蔡政府為了個人選舉不擇手段，破壞兩岸和平，甘作美國棋子，幻想台獨的荒誕言行，應該嚴重勸止。因為大陸武統聲量已越來越高，看看中國一週前出爐的國防白皮書，中國武力統一，已不只是嘴巴説説而已了。

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