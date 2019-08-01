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宋兆文／中美雙方戰略態勢競爭持續升高

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▲台灣問題是中美關係中最重要和最敏感的問題。（圖／CFP）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

中國大陸7月24日發表「新時代的中國國防」白皮書有關。白皮書中警告，台灣如有任何台獨舉動，北京將不惜開戰，並指名美國透過擴大國防支出與軍售台灣，破壞全球戰略穩定。解放軍更是召開記者會，揚言：「搞台獨就是死路一條！」，顯示出明確的武力犯台企圖。

針對大陸的公然威脅，美軍直接從日本佐世保美國艦隊基地，派遣神盾系統飛彈巡防艦「安提坦號」（AntietamCG-54）25日由南向北航行通過台灣海峽，本次不同於以往的兩艘美艦編組，僅派出單艘神盾巡防艦，就通過被大陸官媒不斷威脅要擊沉美艦的台灣海峽，展現出絲毫無畏的堅決立場。

美國海軍第七艦隊發言人，更發表強硬聲明說：「航經台灣海峽展現美國維持對印太地區自由與開放的承諾。美國海軍將根據國際法，持續在任何地方進行自由航行作業」。

▲美軍軍艦安提坦號（USS Antietam）。（圖／翻攝自臉書／USS Antietam）

針對美艦再次通過台灣海峽，大陸外交部發言人華春瑩25日表示，中方密切關注並且全程掌握美艦通過台灣海峽的情況，已就此向美方表達關切。華春瑩說，台灣問題是中美關係中最重要和最敏感的問題，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。

從大陸國防部、外交部、官方媒體的態度來看，是完全不同意美國對台有任何軍售，視台灣海峽為中國內海，不允許美艦通過台灣海峽。可是美國為了國家安全與國家利益，必須要保持在第一島鏈戰略優勢，完全不怕大陸張牙舞爪的樣子。

從2018年7月到2019年7月，美軍神盾艦已九次通過台海，同時繼續賣給我們優良的武器系統，目前M1-A2戰車已拍板定案，接下來F-16V戰機，不但將水到渠成，還將發動機換成推力更強的F-110-GC-129發動機，以及機身配備適型油箱，這將使F-16V具備深入大陸1500公里的作戰半徑，使我們的反擊戰力更強大。

美國之所以積極提升在第一島鏈的戰略態勢，主要原因是大陸在軍事上的快速崛起，以及大陸官媒與解放軍針對台灣與美國的威脅態度，解放軍在東北亞派遣海空軍力威脅日本，在南海地區不斷擴大島礁建設，實施大規模軍事演習，意圖獨霸南海的企圖十分明顯！

▲ 解放軍近年來常實施大規模軍事演習。（示意圖／CFP）

美國深刻了解，解放軍攻台兵力年年加強，武力犯台計畫年年修訂，三軍部隊和火箭軍，針對台灣的實兵實彈的演習，從年頭到年尾都有，而且次數很多。

解放軍海空軍不斷的穿越第一島鏈，威脅東太平洋，最近更將遼寧號航母艦隊，航行到關島附近海域，威脅美軍關島基地，近兩年多以來，解放軍的軍機軍艦經常以實戰的等級繞台示威，大陸退役、現役將領，還有官方媒體跟網站，放話要24小時化台灣成為一片火海，一百小時拿下台灣。

大量的彈道飛彈，巡弋飛彈一直瞄準台灣，在台灣對岸部署衛士二型長程火箭，S-400長程防空飛彈。大陸已將解放軍陸戰隊擴充到有7個陸戰旅跟1個陸戰航空旅，兩棲戰力僅次於美國。

大陸認為美軍駐日部隊不到四萬，海空軍實力有限，解放軍已有足夠戰力，能跟美軍爭鋒於第一島鏈。殊不知，大陸在戰略地緣上屬於內線作戰，整個海岸線被第一島鏈包圍，平日軍機軍艦從公海無害通過，哪能算是突破？

戰時第一島鏈可以用海空戰機戰艦，長程防空飛彈、長程反艦飛彈、潛艦封鎖、海上佈雷等諸般手段，使解放軍海空兵力，不能進出第一島鏈。美國可迅速進駐新銳空軍戰力，到日本各空軍基地，有能力奪取第一島鏈的空中優勢，從空中就能毀滅解放軍三大艦隊。

美國潛艦可以在水下，發射大量巡弋飛彈攻擊大陸C-4-ISR目標，更能從黃海、東海，對北京、上海等都市發起攻擊，使解放軍防不勝防。所謂突破第一島鏈，除非把第一島鏈炸沉海底，不然光是在口頭上的自我吹噓，無法否定第一島鏈永遠是抵在大陸胸口的一把刀！

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