ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

畢殿龍／大陸為何此時限縮民眾台灣自由行？

雲論

●畢殿龍／兩岸時事評論員

大陸8月1日起，無預警取消了47個城市開放到台灣自由行的試點。成為台灣各界共同關注的新聞。台灣旅遊業者自然哀鴻遍野；蔡英文政府批判大陸是讓兩岸交流倒退的元兇。普通民眾和學界、評論界也擔心兩岸的對抗會進一步升級。大陸為何在此時中斷台灣自由行、時間點的選擇、今後彼此的出招對兩岸關係的影響為何？

蔡英文政府說大陸是讓兩岸交流倒退的元兇，連台灣民眾都知道是倒因為果：蔡英文選前宣示維持兩岸現狀，當選後拒不承認馬政府時期兩岸維持現狀行之有效的「九二共識」，讓兩岸官方交流管道幾乎完全中斷。

蔡英文當選後，不承認「九二共識」、也沒有誠意積極尋找和達成新的替代性共識。反而加速「去蔣化」、「去中國化」。在沒有修改憲法的前提下，以「溫水煮青蛙」的方式，將整個台灣帶上台獨的兩岸戰爭之路。剝奪了台灣民眾在資訊、各種選擇代價、損益上的判斷，未能維持客觀中立，讓民眾在選擇未來方向上擁有自主的氛圍和權利。

北京政府對上述蔡英文政府的倒行逆施已經忍很久了。「九合一」選舉民進黨慘敗並沒有讓蔡政府做真正的檢討和修正，反而讓其誤認以為操弄兩岸對抗，能夠起死回生、獲取連任。尤其是通過修訂「國安五法」讓台灣當局更加容易將兩岸認同和平的人士誣指為「共諜」。醞釀中的「中共代理人」更是希望用法律手段打擊和震懾認同兩岸和平的人。大陸必須對這些不斷上升的敵意和對抗做出適當反應。

上述背景下，大陸取消民眾赴台自由行是出於何種的動機和目的就很容易判斷了。

其一，因為大陸政治體制和實際現狀，很多有能力到台灣自由行的人，都多多少少和公部門甚至黨務系統有連結。大陸民眾長期以來根深蒂固認為兩岸同屬一國的觀念，也會體現在遊行台灣的言行中。在台灣政府用法律手段不斷升級兩岸對抗的情勢下，限縮大陸民眾自由行台灣，是對大陸民眾的一種保護。

其二，蔡英文政府必須為操弄意識形態、升級兩岸敵對狀態付出相應代價。

其三，大陸此舉，也是藉以讓民眾認識到，蔡英文政府一方面操弄對「香港示威遊行」運動的支持，另一方面又通過諸如將公務人員訪問港澳比照大陸辦理的虛偽。

 ▲大陸旅客在北京首都機場辦理登機。（圖／記者曾俊豪攝）

由於大陸不忍心台灣民眾因為取消和減少大陸遊客，讓台灣基層民眾的生活更加窘迫。蔡英文上任以來，即便沒有官方溝通管道，但也沒有以對台灣庶民經濟懲罰作為手段。

但是蔡英文一直走來，始終不把民眾的經濟發展放在首位，反而因為自知升高兩岸對抗會有戰爭危險，不斷主動擁抱美國，大量購買武器。大陸民眾自由行去年有大幅增加，由其售賣大陸農產品增幅最大。這些不只被蔡英文政府認定為「紅色訂單」，還被其當作政績炫耀。大陸如果再不採取措施，就是真的冤大頭了。

台灣很多學者和知名人士對大陸採取此類行動可以理解，但認為時機不對。認為時機應該選擇蔡英文明顯挑釁大陸之時再行發動。此時無預警發動會幫助蔡英文從私菸醜聞中快速脫身。

更有人認為，這會不會讓蔡英文在2020大選中撿到槍，讓她更有機會採取反制措施，升高兩岸對抗，以有利於她的連任？

上述想法都是站在台灣選舉的角度觀察。大陸決策此事並非是一時動念，一定是經過各種方式和狀況的沙盤推演，做過各種損益評估。大陸已經確定要以不變應萬變，時機上不必配合任何黨派的選舉。韓國瑜不是也要想盡一切辦法要去到美、日面試嗎？國民黨對蔡英文的通過的惡法都不能及時組織一場像樣的聚會。就不如任由其發展。蔡英文政府炒作大陸用網軍和假新聞干涉台灣大選，實在是太把自己當回事了，大陸對付脫離民意的蔡英文政府，只用這樣的陽謀就夠了。

很多人判斷，蔡英文政府也許會採取反制措施，設若如此，大陸的回擊就不僅僅是旅遊業一個方面，很可能會擴展到農產品採購及對大陸巨大的貿易順差等方面。蔡英文儘管可以繼續操弄兩岸對抗和「護主權」選舉牌，但也要面對是你自己不要「紅色訂單」，讓民眾生活得更苦。要想獲得民眾擁戴，就算不要大陸市場也必須有其他讓人民過更好生活的替代方案。如果沒有，壓力就會集中在蔡英文身上。

其他黨派所要做的是讓民眾認知到，不斷惡化的兩岸局面和蔡英文政府兩岸政策的因果關係。就如韓國瑜所說：民眾是要選擇擁護中華民國憲法、希望兩岸長期和平、經濟發展，還是選擇其反面？端看民眾2020自己選擇什麼樣的領導人了！

熱門文章》

►不要九二共識　台灣要什麼

►大陸突然停辦赴台自由行的詭異

►看更多【畢殿龍】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

畢殿龍 畢殿龍

兩岸著名時事評論員。

畢殿龍最新文章

more

畢殿龍／大陸為何此時限縮民眾台灣自由行？

畢殿龍／韓國瑜該不該訪美、應達成何種目標？

畢殿龍／韓國瑜拋「總統高雄辦公」不是假議題

畢殿龍／「韓粉不理性」不應成為名人胡說八道的擋箭牌

畢殿龍／2020大選誰能贏得北京和華盛頓青睞？

關鍵字: 雲論 畢殿龍 雲論畢殿龍 台灣 大陸 陸客 自由行 觀光 中國 陸客團 上海 海旅會 個人遊 兩岸關係 國台辦
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
賴祥蔚／綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？
蘇建州／「槍」林「彈」雨下的2020總統大選選情分..
宋兆文／中美雙方戰略態勢競爭持續升高
畢殿龍／大陸為何此時限縮民眾台灣自由行？
白依／大陸突然停辦赴台自由行的詭異

推薦閱讀

賴祥蔚／綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

洪仲清／一個人最需要負責的對象是「自己」

白依／大陸突然停辦赴台自由行的詭異

張競／對華鷹派反擊無力與難堪制衡

「育兒津貼」吸引了誰？　人口品質才是關鍵

陳貴龍／有線電視分組付費牛步　MOD自由選能打破潛..

馬凱／國人切莫輕忽「庶民經濟」

黃竣民／日韓貿易戰互不相讓　東北亞無寧日

【國安私菸案】凌博志／政府無力約制情治系統的隱憂

羅承宗／速評亞泥礦權展延案

相關文章

快訊／陸解放軍年度軍演　蔡英文：已造成各國困擾

快訊／陸解放軍年度軍演　蔡英文：已造成各國困擾

大陸領導人習近平1日前往軍委聯指中心視導正在進行的解放軍年度軍演，總統蔡英文則在中午發表敞廳談話表示，這些台海動作，騷擾周邊國家空域、海域，..

1小時前

政院核定！秋冬旅遊補助不分平假日「每房補助1千元」

政院核定！秋冬旅遊補助不分平假日「每房補助1千元」

陸片面取消對台自由行　吳釗燮怒：在怕什麼？

陸片面取消對台自由行　吳釗燮怒：在怕什麼？

中國停止陸客自由行來台　黃偉哲：雙重遺憾！

中國停止陸客自由行來台　黃偉哲：雙重遺憾！

賴祥蔚／綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

賴祥蔚／綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

讀者迴響

行動法庭

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

一個人最需要負責的對象是「自己..

大陸突然停辦赴台自由行的詭異

對華鷹派反擊無力與難堪制衡

「育兒津貼」吸引了誰？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面