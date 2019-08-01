畢殿龍／大陸為何此時限縮民眾台灣自由行？

●畢殿龍／兩岸時事評論員



大陸8月1日起，無預警取消了47個城市開放到台灣自由行的試點。成為台灣各界共同關注的新聞。台灣旅遊業者自然哀鴻遍野；蔡英文政府批判大陸是讓兩岸交流倒退的元兇。普通民眾和學界、評論界也擔心兩岸的對抗會進一步升級。大陸為何在此時中斷台灣自由行、時間點的選擇、今後彼此的出招對兩岸關係的影響為何？

蔡英文政府說大陸是讓兩岸交流倒退的元兇，連台灣民眾都知道是倒因為果：蔡英文選前宣示維持兩岸現狀，當選後拒不承認馬政府時期兩岸維持現狀行之有效的「九二共識」，讓兩岸官方交流管道幾乎完全中斷。

蔡英文當選後，不承認「九二共識」、也沒有誠意積極尋找和達成新的替代性共識。反而加速「去蔣化」、「去中國化」。在沒有修改憲法的前提下，以「溫水煮青蛙」的方式，將整個台灣帶上台獨的兩岸戰爭之路。剝奪了台灣民眾在資訊、各種選擇代價、損益上的判斷，未能維持客觀中立，讓民眾在選擇未來方向上擁有自主的氛圍和權利。

北京政府對上述蔡英文政府的倒行逆施已經忍很久了。「九合一」選舉民進黨慘敗並沒有讓蔡政府做真正的檢討和修正，反而讓其誤認以為操弄兩岸對抗，能夠起死回生、獲取連任。尤其是通過修訂「國安五法」讓台灣當局更加容易將兩岸認同和平的人士誣指為「共諜」。醞釀中的「中共代理人」更是希望用法律手段打擊和震懾認同兩岸和平的人。大陸必須對這些不斷上升的敵意和對抗做出適當反應。

上述背景下，大陸取消民眾赴台自由行是出於何種的動機和目的就很容易判斷了。

其一，因為大陸政治體制和實際現狀，很多有能力到台灣自由行的人，都多多少少和公部門甚至黨務系統有連結。大陸民眾長期以來根深蒂固認為兩岸同屬一國的觀念，也會體現在遊行台灣的言行中。在台灣政府用法律手段不斷升級兩岸對抗的情勢下，限縮大陸民眾自由行台灣，是對大陸民眾的一種保護。

其二，蔡英文政府必須為操弄意識形態、升級兩岸敵對狀態付出相應代價。

其三，大陸此舉，也是藉以讓民眾認識到，蔡英文政府一方面操弄對「香港示威遊行」運動的支持，另一方面又通過諸如將公務人員訪問港澳比照大陸辦理的虛偽。

▲大陸旅客在北京首都機場辦理登機。（圖／記者曾俊豪攝）

由於大陸不忍心台灣民眾因為取消和減少大陸遊客，讓台灣基層民眾的生活更加窘迫。蔡英文上任以來，即便沒有官方溝通管道，但也沒有以對台灣庶民經濟懲罰作為手段。

但是蔡英文一直走來，始終不把民眾的經濟發展放在首位，反而因為自知升高兩岸對抗會有戰爭危險，不斷主動擁抱美國，大量購買武器。大陸民眾自由行去年有大幅增加，由其售賣大陸農產品增幅最大。這些不只被蔡英文政府認定為「紅色訂單」，還被其當作政績炫耀。大陸如果再不採取措施，就是真的冤大頭了。

台灣很多學者和知名人士對大陸採取此類行動可以理解，但認為時機不對。認為時機應該選擇蔡英文明顯挑釁大陸之時再行發動。此時無預警發動會幫助蔡英文從私菸醜聞中快速脫身。

更有人認為，這會不會讓蔡英文在2020大選中撿到槍，讓她更有機會採取反制措施，升高兩岸對抗，以有利於她的連任？

上述想法都是站在台灣選舉的角度觀察。大陸決策此事並非是一時動念，一定是經過各種方式和狀況的沙盤推演，做過各種損益評估。大陸已經確定要以不變應萬變，時機上不必配合任何黨派的選舉。韓國瑜不是也要想盡一切辦法要去到美、日面試嗎？國民黨對蔡英文的通過的惡法都不能及時組織一場像樣的聚會。就不如任由其發展。蔡英文政府炒作大陸用網軍和假新聞干涉台灣大選，實在是太把自己當回事了，大陸對付脫離民意的蔡英文政府，只用這樣的陽謀就夠了。

很多人判斷，蔡英文政府也許會採取反制措施，設若如此，大陸的回擊就不僅僅是旅遊業一個方面，很可能會擴展到農產品採購及對大陸巨大的貿易順差等方面。蔡英文儘管可以繼續操弄兩岸對抗和「護主權」選舉牌，但也要面對是你自己不要「紅色訂單」，讓民眾生活得更苦。要想獲得民眾擁戴，就算不要大陸市場也必須有其他讓人民過更好生活的替代方案。如果沒有，壓力就會集中在蔡英文身上。

其他黨派所要做的是讓民眾認知到，不斷惡化的兩岸局面和蔡英文政府兩岸政策的因果關係。就如韓國瑜所說：民眾是要選擇擁護中華民國憲法、希望兩岸長期和平、經濟發展，還是選擇其反面？端看民眾2020自己選擇什麼樣的領導人了！

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