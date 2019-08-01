陳國祥／柯P堪稱政治精算師　「台民黨」做後盾選總統有厚望

●陳國祥／政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

鴻海創辦人郭台銘敗選出國散心返國當晚，傳出台北市長柯文哲將於8月6日創立「台灣民眾黨」（簡稱「台民黨」），眾人皆相信兩人可能藉此攜手合作進軍2020大選。無論如何，柯文哲已經拔得頭籌，勢已造成，郭台銘只有跟他合作，否則成不了大局。兩人無論能否合體，柯P組建的台民黨都已站穩第三勢力領導地位，眾小黨如不加盟，只會加速泡沫化。

柯P真是政治精算師。在最適當的時機成立政黨，他參選總統的話，將有一個政黨機器可以依恃。首先，可以進行組織化的運作，在全台各地建立組織，結合空軍與陸軍，如虎添翼，戰力大增。其次，將可提名區域立委及不分區立委，結合政治夥伴，大大提升選舉戰力，未來無論當不當選總統，都已形成一股可觀的政治勢力。還有，政黨是募款的最好平台，選後還可接受選舉補助款。柯P有了「台民黨」做後盾，實力倍增，從此在台灣政壇虎虎生風，還能呼風喚雨。

誠如柯陣營幕僚說，組黨的目的，是為了讓政治活動有個實體組織可供運作，為將來預作準備。準備什麼呢？當然是總統大選。他在宣布組黨的記者會上，雖然沒有表明參選總統，但也質疑郭台銘在美日與中國資產龐大，當總統如何維護台灣的利益不受影響？可見他不苟同郭當總統，「台眾黨」沒有捨柯而挺郭選總統的道理。他雖然講剛當選市長幾個月就跑去選總統是「騙子」，但又說台灣就是個不正常的社會，才會產生這種不正常的現象。他的說法一方面是在黑韓，另一方面也是在為自己參選總統鋪陳理由。所以，他建黨之舉，應已把參選總統的機率拉升到百分之五十以上。

▲如果柯郭合，其效益將是一加一大於二。（合成圖／ETtoday資料照）

至於郭台銘和組黨之事的關聯，柯文哲未透露一點口風，但既然他已捷足先登，站穩第三勢力的投手丘，郭台銘顯已先機盡失，只能尋求與柯合作的方式。若他積極參與，比較可能的方式是扮演金主與保姆角色，則「柯家政府、郭家黨」的機會是存在的。如果郭不搭便車，自己開車上路，將是前程多艱，成不了大局。

如果柯郭合，其效益將是一加一大於二。柯的政治魅力擁有眾多信眾，郭除了可觀財力除了可以解決柯的燃煤之急以外，在初選過程中積累的菁英藍、經濟選民以及中間選民也是豐厚的嫁妝，可以壯大台眾黨的實力。對於郭柯見面或合作，柯文哲始終沒有正面回答。但以柯的如意算盤，郭加入建黨行列，無疑是扮演抬轎角色，既抬黨，也抬他選總統。但郭願意抬轎而不坐轎嗎？郭的選擇其實不多，如果把黨壯大，又把柯送進總統府，則自己在未來的政壇中將有關鍵性影響力，舉足輕重，也算是不錯的參政方式。

以郭台銘精明的生意人來盤算，做獨門生意，賺到全歸自己，當然很好，但如果自己做，賺不多，甚至會虧本，而和別人合夥，可以賺很多，分紅可觀，則何樂而不為？基於這層考慮，郭投入台民黨，應是不錯的穩賺不賠生意，當個黨魁也挺風光的。再挟鉅資招攬立委候選人， 很有機會一起步就成為一個中型政黨。如果進而取得執政大權，將可快速壯大，很有機會削弱藍綠政黨，同時收編眾小黨，而能跟藍綠政黨鼎足而三，甚至超越。

第三大政黨的產生確實已有沃土可育。目前台灣不滿兩大政黨以及沒完沒了惡鬥的民眾越來越多，中間地帶越來越寬闊，只是缺乏理念中庸、政經實力雄厚的高人插旗號召。柯有一定的號召力，如果加上郭台銘，發展潛力將更可觀。他們兩人出身背景不同，系出不同政黨，都對中間和年輕選民很有吸引力，分別對淺藍淺綠有瓜分力，合在一起真是絕配，就看郭台銘願不願意屈而共襄盛舉了。

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