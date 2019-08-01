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單厚之／柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台民黨」這輛車嗎？

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●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

昨天晚上，政壇突然傳出柯文哲要組「台灣民眾黨」的訊息，柯文哲在今天上午的記者會上，嚴詞批評政府紀律太爛，質疑內政部將消息走漏，藉此洗掉私菸風暴。

昨晚的狀況是，多家媒體都同步得到柯文哲要組黨的訊息，而且都有內政部「政黨資訊管理系統」的截圖跟民政司的收文為證。這些東西只有蔡壁如跟內政部可能會有，如果不是蔡壁如刻意對外放消息，就是內政部有人違反行政中立，不僅監控政敵的舉動，還膽大妄為放給媒體。

以目前各方的民調來看，如果韓國瑜、蔡英文一對一選舉，國民黨應該是穩輸不贏（就連日前聯合報的民調，兩人也只是32:32打平而已）。唯有在出現第三組候選人、瓜分跟中間選票時，蔡英文跟韓國瑜的差距才會縮小，國民黨才有比較高的勝率（不是穩贏）。

柯文哲跟郭台銘陣營私下有接觸，雙方也可能有一定的機會達成共識。但柯文哲組黨的訊息提前曝光，在飯還沒熟的時候就掀開鍋蓋，很可能會讓這件事情破局。如果第三組總統候選人胎死腹中，蔡英文將是最大的獲利者。

蔡英文跟韓國瑜兩人都是站在光譜極端的政治人物，「討厭韓國瑜」跟「討厭蔡英文」是社會上兩股很大的民氣。相形之下，柯文哲跟郭台銘不管是有意還是無意，已經被擠到政治光譜相對中間的位置，但兩人的支持結構，還是有相當的差異。

簡而言之，柯文哲經過兩次選舉的洗禮，雖然已經不再是過去那個聲量王，但柯文哲的語言仍舊很貼近網路年輕族群，在年輕選民的心目中，柯文哲仍舊是無人能及的第一品牌，如果柯文哲投入總統大選，對蔡英文的衝擊，遠大於年輕選票幾乎已經跑光光的韓國瑜。

▲若柯郭合作，不排除有衝擊韓國瑜選情的可能。（合成圖／記者洪靖宜、湯興漢、徐斌慎攝）

相反的，郭台銘的年輕選票不如柯文哲，但因為參與過國民黨的總統初選，郭台銘在淺藍選票的部分，要比柯文哲來得更多一些。

柯、郭兩人合作的同時，都會流失部分原本各自的支持者。兩人究竟誰為主、誰選總統，更會直接影響支持結構的樣貌。

郭台銘在國民黨初選期間不斷的提「果凍」，標榜自己有不少的粉絲。但實際上，「非郭不投」的人並沒有想像中的多，多數其實是藍軍的「韓黑」，因為不能接受韓國瑜，所以選擇支持郭台銘。

雖然從民調來看，這股「韓黑」的民氣並沒有散去，仍可能為郭董所用。但從初選落敗到「郭柯合」，其實是在政治光譜上的位移，需要很長一段跟民眾溝通、說服的過程（一如當初韓國瑜決定投入總統大選），過程中必定有一定程度的「掉粉」（當然也可能吸納到新的粉絲）。相形之下，如果是以柯文哲為主的「柯郭合」，問題會單純許多。

國民黨經過這一場初選，從上到下都有嚴重的裂痕，至今仍有不少比例的藍營支持者，仍舊不願歸隊。但如果郭台銘決定和柯文哲合作投入選舉，很可能加重藍軍的危機感，反而加速藍軍的整合，這恐怕不會是郭董想要看到的局面。而萬一郭台銘參選的結果，導致蔡英文的連任，藍軍支持者絕對不會輕饒，對岸恐怕也沒有他容身之地。

對韓國瑜和國民黨而言，最糟的狀況其實不是郭台銘參選，而是郭台銘跟柯文哲都不選，在沒有第三組候選人瓜分中間和年輕選票的情況下，國民黨的立委都會被韓國瑜連累。韓國瑜跟國民黨與其一天到晚想高喊團結，不如認真的思考如何改變自己的形象，才能拓展中間跟年輕選票。

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