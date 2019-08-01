在現實與理想之間，《最佳利益》正義如何實現？

▲在一次次的案件中，兩人共同衝破危難，見證人性的善與惡。（圖／華視提供）

●林玫玲／中華醫事科技大學助理教授

台灣首部律政職人劇《最佳利益》，最終回收視表現亮眼。全劇共十三集，以二十幾個案件推動劇情發展。案件多取材於台灣社會的真實事件。每個案件的背後，都有引人深思的問題。由於節奏明快、觀點鮮明、人物性格強烈及具現實意義，故為近年製作精良的台劇。

每一個人都要為自己的選擇負責到底

縱火詐領保險金的黃正勝、劉榮光，從小與金牡丹一起長大。明知違法，也要燒掉祖傳的鞋廠，只為了治癒她的女兒妞妞。在此案件，可以瞥見人性的光輝與友情的可貴，但也將無健保給付的孤兒藥、經濟蕭條、貧窮等社會問題，赤裸地展現出來。

對很多人來說，正勝是值得同情的，因為他是為了救人才出此下策。劇中的菜鳥律師陳博昀就是這樣認為。生活的困頓，讓他早年想過要搶超商，所以，他能理解正勝的心情。然而，資深律師方箏卻揭露貧窮不該是犯罪的理由之一。她說「貧窮是會把人逼到絕境，甚至心生歹念，即便如此，你還有選擇做與不做的權利。可憐不是能夠做壞事的理由，每一個人都要為自己的選擇負責到底。」（第4集）在此，凸顯選擇與負責的重要──選擇是經過思考而做出的判斷與行動，由於出自人的自由意志，故必須負責到底。將自己的行為推諉給命運或環境，都是不負責任的態度。

▲天心飾演王牌律師-方箏 。（圖／華視提供）

作為長河律師事務所王牌律師的方箏，光鮮亮麗的職業與冷漠傲慢的態度，很容易讓人先入為主地認為她出生於優渥的家庭，但事實上，她是個孤兒。至此，博昀才能完全理解她所謂「可憐不是能夠做壞事的理由」。

網路霸凌造成的不可逆轉之傷害

直播主虐殺案，主要改編自南港女模命案。羅思彤，正是南港女模命案中被男友誣告為主謀的梁思惠的化身。

思彤的男友莊正勛，誣告她是虐殺閨密亞霓的主嫌，而正勛也是亞霓的男友。事發後，網友紛紛譴責她是為了排名、粉絲和感情，教唆殺人。思彤傷心地說「你是我好朋友都不相信我，全世界沒有人相信我了。你們以前不是很喜歡我嗎？很愛看我的直播，還要送我禮物。為什麼要我去死？我又沒做錯什麼事！」（第2集）被公司、粉絲、好友遺棄的思彤，站在頂樓，吶喊著「你們自以為是的正義教會我，躲在網路世界，用鍵盤幫人定罪的人才最可怕。我只希望你們之後每一次留言，不需要再後悔，不需要按下刪除鍵。」（第2集）留言可以刪除，但死亡卻無法刪除。在絕望中，她選擇跳樓自殺。

現實中的梁思惠雖然沒有像思彤一樣選擇結束生命，但重獲清白的她仍遇到許多挫折。她表示整起事件影響了她的一生，因為沒有人願意相信她，甚至連好友都質疑她，造成她心理極大的創傷。

殺人，是不可饒恕的

在所有案件中，最令筆者惋惜的就是地下道隨機殺人事件。在地下道持刀殺人的裴俊英，有一個悲慘的童年。他殺了兩個人，其中一個是母親的同居人陳順發。俊英的母親離婚後，男女關係複雜，有的同居人會毆打俊英、甚至性侵他，但母親對他的求救視若無睹，最後選擇離開他。離家後的俊英，四處流浪，後被安置在育幼院。雖然在育幼院有飯吃，卻不斷遭受霸凌。

為了爭取減刑，他企圖以罹患解離性身心障礙矇騙眾人。後來方箏發現他在裝病，決定輸掉這場官司。那句「我會輸，是因為我不想贏」（第4集），說明了方箏心目中的公平正義。身為律師，理當爭取當事人的最佳利益，尤其是關乎殺人犯的人權案子更能讓知名度水漲船高。然而，方箏認為玩弄生命不可饒恕、以牙還牙更不可效法，即使她知道俊英的童年。俊英生氣地說「法律解決不了陳順發，我解決那個垃圾有什麼不對！以牙還牙，很公平！」方箏反問「被你重傷致死的人呢？以牙還牙，讓他六歲的兒子來捅你一刀？」（第4集）

▲鍾承翰飾演實習律師-陳博昀。（圖／華視提供）

當方箏轉告俊英母親的話時，俊英傳達了一個童年遭性侵卻被母親遺棄的孩子的心聲。母親說會等他，但他嗤之以鼻：「等我下輩子啊。我應該是死刑吧。麻煩妳轉告她，在我最需要她的時候，她不要我，我現在也不需要，下輩子也不要。」（第4集）俊英殺了順發，似乎得到他想要的正義，但實際上他的傷痛永遠無法抹滅。倘若當時母親能稍微改變，或許悲劇就可避免。

當一群惡少打死博昀的奶奶時，博昀那句「小孩就可以殺人不負責嗎？」（第11集）說明此劇對殺人者的厭惡。對他來說，「原諒兇手，用寬待取代憎恨」是天方夜譚，但也承認「這股恨意一旦失控，就會變成怪物脫閘而出，讓我們成為下一個加害者、下一個兇手。」（第12集）

正義會遲到，但從不缺席

呼聲最高的教育部長候選人管育仁，強暴印傭辛蒂，最後卻因辛蒂的爸爸需要錢而撤銷告訴。之後，管夫人麗珊撞見他跟別的女人偷情，因而訴請離婚並要求取得小孩的監護權。性好漁色的育仁，是個疼愛孩子並深受孩子景仰的父親，在教育方面也頗有建樹。故，律師宋世傑對博昀提出一個問題：「一個殺人犯，私底下能不能做一個好爸爸？」（第7集）筆者認為此事件還拋出一個問題，即「道德與專業，孰重孰輕？」尤其對身負教育重任的人來說。

後因孩子的願望，麗珊決定再給丈夫一次機會。辛蒂的案件，博昀始終耿耿於懷，此時方箏對博昀說「出來混的總有一天要還，法律管不了的，祂會管。」（第7集）此劇明確地給予育仁夫妻一個公正的審判，那就是在前往婦協會參加活動的路上，他們的座車遭到追撞，當場死亡。這時，博昀說出「正義會遲到，但從不缺席。人都要為自己的行為負責。就算逃過法律，也會以另一種形式降臨，懲罰犯錯的人。」

歷經一年，理想國工安案件被判敗訴，頂冠建設必須賠償職工新台幣一億五千萬。世傑接受採訪時，談到「其實不管早到晚到，正義它總是會到的，不過它滿愛遲到就是。」（第13集）

經由方箏、博昀及世傑等人，《最佳利益》傳遞給觀眾一個信念，那就是世間必有正義，而且因果報應絲毫不爽。

良心會告訴你答案

方箏追求效率與勝訴，博昀個性直率、富正義感。從指導律師方箏那裡，博昀學到專業和謹慎；方箏在博昀身上，看到對實現正義的堅持。在一次次的案件中，兩人共同衝破危難，見證人性的善與惡。

▲天心與鍾承翰在劇中所要傳達的正義理念，其實就是本於自己的良心，盡最大的努力。（圖／華視提供）

身為頂冠建設辯護律師的方箏，發現頂冠偷工減料造成工地坍塌，導致職工死亡後，不禁產生困惑。一直以來，她的信念都是為當事人謀求最佳利益。她問博昀「如果有件事你明知道是錯的，但現實的條件下你無法拒絕，你會去做嗎？」博昀回答「我不知道。方律，對錯這件事，會因為人的立場而改變，但我相信問心無愧，或許覺得是對的。」（第13集）「問心無愧」成為人的道德規範與行為準則。所以，當頂冠負責人許孟雄對方箏說「妳對抗的不只是我，是整個社會、整個體制、還有妳想像不到的人。」方箏只是淡然地說「我從來都沒有想過要對抗誰，我做的事情，只是想要讓自己睡得安穩一點而已。」（第13集）睡得安穩一點，就是讓良心得到平靜。

博昀認為「律師，一直走在是非黑白的界線上，一個不小心就會失控越界，我們能做的就是小心謹慎在自己的崗位上，依循法律規定，本於自己的良心，盡最大的努力。」（第13集）上述指出在名利誘惑下，一不小心，就會成為像趙立廷那種，不惜犧牲他人以成就自己欲望的人。所謂良心，在反躬自省處即能發現。

正義尚未實現……

最終回在理想國BOT案，達到最高的戲劇張力。原以為行賄名單將公諸於世、王怡安命案終將真相大白，沒想到不知情的徐檢，將方箏給他的隨身碟，交給卓主任，卓主任再將它轉給何部長，行賄名單的隨身碟再度落入孟雄手中。坐上主任檢察官的立廷，終於經由何部長的提攜進入政界。作惡之人似乎沒有得到懲罰，但徐檢早已將行賄名單備份……

倘若正義如此容易實現，那就無法彰顯它的難能可貴。相信第二季的《最佳利益》對正義理念，將有更精彩的演繹。

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