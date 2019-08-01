ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

鍾文榮／WTF！鬼月普渡消費愈旺，代表經濟越差？

雲論

▲農曆七月鬼門開，不少民眾會準備「三牲四果」普渡拜拜。（圖／資料照／記者季相儒攝）

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

今年的「鬼月」就這麼剛好與陽曆8月同一個月，沒有跨月的影響，基本上是可以好好觀察一下鬼月經濟現象。這幾年，我是這麼觀察的，當年的鬼月供桌數與零售營業額要是增加的話，當年的經濟成長率恐怕不樂觀！

WTF！400億元商機竟不利經濟成長？

一定有人會這麼認為，WTF，這是什麼鬼啊！一個月近400億元的商機，怎會不利經濟？

我記得在《拜拜經濟學》中提到臺灣民間信仰的一個特殊現象，一般來說，收入愈差，宮廟的宗教捐獻收入愈少，然而，收入愈低的信徒，宗教捐獻的金額與頻率反而愈高。

這令人百思不得其解？照理，收入高低應該與宗教捐獻金額成正相關才對，已經沒錢了，為何還會有更多的宗教捐獻呢？這意味著，較低收入的信徒的宗教信仰，反映的是對生活的解脫，而財富與收入，正是生活解脫最快的方式。這有點像是把宗教捐獻當成是買樂透彩券，中彩，就脫離苦海了。所以，當年樂透彩券發行時，我就曾在《巷子口經濟學》上說這是政府借發行彩券抽「窮人稅」。

鬼月商機與經濟成長率呈負相關

經觀察歸納來說，只要指標性的大型宮廟當年的普度供桌數增加，或當月的量販、零售業營業額增加的話，我都會直覺認為當年經濟成長不妙，當然，這只是我的主觀觀察，毫無學理依據！

上表是歷年農曆七月單月超級市場業與零售式量販業營業額（不含便利商店業），從表上來看，營業額逐年成長至389億元，所以，每年的鬼月商機一來，業者無不就等這一個月，就像是百貨公司等週年慶一樣，這個月要是業績沒起來，當年大概就GG了。

然各位有注意到右欄的經濟成長率嗎？仔細觀察一下，當營業額增加時，怎麼經濟成長率反而不佳呢？WTF，這是什麼鬼啊！這兩欄數據的相關係數是-29%，雖然不是很強烈的負相關，但事實是如此。

人們心中也有一支景氣溫度計，冷暖自知

鬼月一般都在陽曆的八月，意思是，一年已經過了泰半，今年的景氣到底如何？除了有官方的說法之外，人們心中也有一支景氣溫度計，冷暖自知。於是乎，表現在供品數量上就是期望透過信仰的力量，扭轉一下經濟，有拜有保庇，求得愈多，拜得愈多。所以，經濟成長率是因，營業額反而是果了！

熱門推薦》

►中國的雙一流高教政策出了什麼問題？

►家長憂慮108課綱，只好花新台幣買「速成素養」？

►看更多【鍾文榮】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

鍾文榮專欄 鍾文榮

科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究..

鍾文榮最新文章

more

鍾文榮／WTF！鬼月普渡消費愈旺，代表經濟越差？

鍾文榮／智慧餐廳真的智慧了嗎？

鍾文榮／家長憂慮108課綱，只好花新台幣買「速成素..

鍾文榮／外帶環保杯折價　敵不過生理消費衝動

鍾文榮／「非牛頓流體」的韓粉現象

關鍵字: 雲論 鍾文榮 雲論鍾文榮 鬼門開 消費 農曆七月 普渡 中元節 景氣 經濟
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
在現實與理想之間，《最佳利益》正義如何實現？
鍾文榮／WTF！鬼月普渡消費愈旺，代表經濟越差？
陳長文／檢察官的罪過　是沒把握的起訴或上訴　
李沃牆／Fed逾十年首「鷹式降息」打預防針　透露什..
單厚之／柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台民黨」這輛車..

推薦閱讀

賴祥蔚／綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

畢殿龍／大陸為何此時限縮民眾台灣自由行？

單厚之／柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台民黨」這輛車..

白依／陸客自由行喊卡　中國「殺雞儆猴」的雞是台灣？

陳國祥／柯P堪稱政治精算師　「台民黨」做後盾選總統..

洪仲清／一個人最需要負責的對象是「自己」

宋兆文／中美雙方戰略態勢競爭持續升高

「育兒津貼」吸引了誰？　人口品質才是關鍵

張競／對華鷹派反擊無力與難堪制衡

陳貴龍／有線電視分組付費牛步　MOD自由選能打破潛..

相關文章

中職／農曆鬼門開！球星分享毛骨悚然「撞鬼經驗」

中職／農曆鬼門開！球星分享毛骨悚然「撞鬼經驗」

今（1）日是8月的第一天，同時也是農曆七月鬼門開，而《ETtoday運動雲》也應景的向球星們詢問「毛骨悚然的撞鬼經驗」！就讓我們聽聽中信兄弟..

1小時前

陳長文／檢察官的罪過　是沒把握的起訴或上訴　

陳長文／檢察官的罪過　是沒把握的起訴或上訴　

李沃牆／Fed逾十年首「鷹式降息」打預防針　透露什麼警訊？

李沃牆／Fed逾十年首「鷹式降息」打預防針　透露什麼警訊？

單厚之／柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台民黨」這輛車嗎？

單厚之／柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台民黨」這輛車嗎？

鬼月居家環境4大禁忌！　命理師教「提升個人運勢」小撇步

鬼月居家環境4大禁忌！　命理師教「提升個人運勢」小撇步

讀者迴響

行動法庭

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

大陸為何此時限縮民眾台灣自由行..

柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台..

陸客自由行喊卡　中國「殺雞儆猴..

柯P堪稱政治精算師　「台民黨」..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面