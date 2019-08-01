鍾文榮／WTF！鬼月普渡消費愈旺，代表經濟越差？

▲農曆七月鬼門開，不少民眾會準備「三牲四果」普渡拜拜。（圖／資料照／記者季相儒攝）



●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

今年的「鬼月」就這麼剛好與陽曆8月同一個月，沒有跨月的影響，基本上是可以好好觀察一下鬼月經濟現象。這幾年，我是這麼觀察的，當年的鬼月供桌數與零售營業額要是增加的話，當年的經濟成長率恐怕不樂觀！

WTF！400億元商機竟不利經濟成長？

一定有人會這麼認為，WTF，這是什麼鬼啊！一個月近400億元的商機，怎會不利經濟？

我記得在《拜拜經濟學》中提到臺灣民間信仰的一個特殊現象，一般來說，收入愈差，宮廟的宗教捐獻收入愈少，然而，收入愈低的信徒，宗教捐獻的金額與頻率反而愈高。

這令人百思不得其解？照理，收入高低應該與宗教捐獻金額成正相關才對，已經沒錢了，為何還會有更多的宗教捐獻呢？這意味著，較低收入的信徒的宗教信仰，反映的是對生活的解脫，而財富與收入，正是生活解脫最快的方式。這有點像是把宗教捐獻當成是買樂透彩券，中彩，就脫離苦海了。所以，當年樂透彩券發行時，我就曾在《巷子口經濟學》上說這是政府借發行彩券抽「窮人稅」。

鬼月商機與經濟成長率呈負相關

經觀察歸納來說，只要指標性的大型宮廟當年的普度供桌數增加，或當月的量販、零售業營業額增加的話，我都會直覺認為當年經濟成長不妙，當然，這只是我的主觀觀察，毫無學理依據！

上表是歷年農曆七月單月超級市場業與零售式量販業營業額（不含便利商店業），從表上來看，營業額逐年成長至389億元，所以，每年的鬼月商機一來，業者無不就等這一個月，就像是百貨公司等週年慶一樣，這個月要是業績沒起來，當年大概就GG了。

然各位有注意到右欄的經濟成長率嗎？仔細觀察一下，當營業額增加時，怎麼經濟成長率反而不佳呢？WTF，這是什麼鬼啊！這兩欄數據的相關係數是-29%，雖然不是很強烈的負相關，但事實是如此。

人們心中也有一支景氣溫度計，冷暖自知

鬼月一般都在陽曆的八月，意思是，一年已經過了泰半，今年的景氣到底如何？除了有官方的說法之外，人們心中也有一支景氣溫度計，冷暖自知。於是乎，表現在供品數量上就是期望透過信仰的力量，扭轉一下經濟，有拜有保庇，求得愈多，拜得愈多。所以，經濟成長率是因，營業額反而是果了！

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