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宋兆文／共軍貼近演習威脅　國軍飛彈實力回應

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▲其中以F-16戰機，用空射魚叉飛彈，模擬多目標攻擊敵兩棲登陸艦隊，表現最為精彩。（圖／國防部提供）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

大陸浙江海事局公布，7月28日晚間1800時至8月1日晚上1800時，在舟山群島一帶進行軍事活動；廣東海事局7月28日發佈航行警告，從上午0600時至8月2日晚上1800時，於東山島海域進行軍事活動。

在同一時間，於緊鄰台灣南北兩端，進行軍事行動，以軍事觀點來看，就是模擬聯合武力犯台，自從美國對我軍購升級之後，共軍加強軍事行動威脅，同時對台美悻悻而吠，美國立即派遣神盾艦通過台灣海峽回應。

國軍則在九鵬基地，以及基地外海射擊：增程天弓三型、增程雄風三型、艦射雄風二型/三型、空射AIM-120飛彈、空射天劍二型飛彈、空射魚叉飛彈、空射響尾蛇飛彈，共7種41枚各型飛彈，另投擲500磅炸彈多枚演練對海攻擊，總命中率達95.1%，顯示國軍訓練精良與武器系統可靠。

其中以F-16戰機，用空射魚叉飛彈，同步攻擊2艘退役的約3500噸中字號登陸艦（LST-216前中光艦、LST-230前中邦艦，現均為靶艦）模擬多目標攻擊敵兩棲登陸艦隊，表現最為精彩。

兩架掛魚叉飛彈F-16V戰機，接受攻擊指令後，在空優裝掛F-16戰機掩護下，機群於拂曉以超低空掠海飛行，1.5馬赫超音速接敵，在距離敵艦80公里處發射兩枚魚叉飛彈，魚叉飛彈發射後降低飛行高度，以0.85馬赫速度貼海飛行，利用海面雜波掩護，使敵艦雷達不易偵獲。

魚叉飛彈彈頭221公斤，主動雷達導引，只見接近靶艦時，魚叉飛彈突然躍升，然後準確向靶艦俯衝，穿入靶艦艦橋（指揮艙）內爆炸，戰時通常以兩枚魚叉飛彈攻擊一艘敵艦，至少會造成敵艦重創而癱瘓。

在靶艦爆炸煙塵仍在繚繞之際，兩批F-16高速衝向靶艦，各自扔下4枚500磅炸彈，精準命中靶艦（靶艦無燃油、無彈藥，隔艙焊封如蜂巢，不易沉沒，可長期使用），若敵登陸艦遭受到如此攻擊，必然引發熊熊大火與強烈爆炸，慘重傷亡和沉沒的命運是必然的。

這是F-16戰機驗證對海攻擊戰術，模擬向遠海的敵登陸艦隊，做多目標攻擊。敵登陸艦船，速度慢、船身大，欠缺對反艦飛彈的軟殺/硬殺裝備，反艦飛彈來襲，只能挨打而難以逃避。

敵登陸艦隊在遠海，會遭受我戰機以大量空射魚叉飛彈攻擊，到達登陸部隊換乘而必須下錨海域，更會遭受我各型犀利反艦飛彈的協同飽和攻擊。我三軍部隊從年頭到年尾，各種武器系統的實彈射擊不斷，目的就是要使三軍部隊，熟悉武器性能與作戰技巧，確保國家安全。

▼海、空軍飛彈射擊訓練，展現自我防衛能力。（圖／國防部提供）

▲國軍每年7到9月在九鵬基地實施飛彈射擊訓練已行之有年。（圖／國防部提供）

國防部訓練參謀次長李兆明中將表示，九鵬基地7月到9月實施的海空軍飛彈射擊訓練，早在年初國軍重大訓練流路記者會上公佈，射擊通報於7月8日公布，時間早於共軍操演，只是國軍年度計劃性的演訓。

李兆明表示，國軍每年7到9月在九鵬基地實施飛彈射擊訓練已行之有年，這次射擊訓練是依整體防衛作戰構想的設計、想定與狀況，依作戰進程，區分地對空、空對空、空對艦、艦對空、艦對艦等5種模式，將基礎和不對稱戰力，運用主力戰機與艦艇納入訓練。

海軍退役少校呂詩禮表示，共軍本次軍演，戰區操演禁航區的劃設，將超越「海峽中線」，而且遼寧號航空母艦可能參演。但國防部情報次長陳國華7月29日上午說，中共演習區域並未超越「海峽中線」，而遼寧號仍在青島港泊目前無參演跡象。證明呂詩禮的判斷錯誤！

呂詩禮少校，我們進軍校時的愛國情懷，相信你永遠不會改變，但是你的錯誤判斷被媒體利用後，會造成社會人心的惶惑不安，你曾擔任海軍三級艦艦長，相信軍人風骨與道德，仍在你心中，請你表達要慎重，若繼續被媒體利用，退役將校、現役官兵、以及國內外有識之士，會如何看你？！

共軍刻意貼近台灣南北兩端演習威脅，國軍在年度訓練中，充分展示制海攻擊實力，陸媒恐嚇可直接登陸台灣，我方以行動回應：那要看我們空射/艦射/潛射/陸射，四度空間的犀利反艦飛彈是否答應！更要看你們的船艦能否承受得住，貫入艦體內的猛烈爆炸，再做定論吧！

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