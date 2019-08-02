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【國安私菸案】李建榮／藍綠都放過華航吧！

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●李建榮／資深媒體人

這次蔡英文出國爆發的特勤走私菸事件，越演越烈，連民進黨籍的陳水扁前總統與呂秀蓮前副總統都加入批評指摘行列，炮火相當猛烈。扁、呂雖對蔡英文不滿有段時間，但若不因人廢言，在台灣政壇藍綠惡鬥多時的情況下，扁、呂的言論證明社會上要的還是是非公道。

陳水扁直言，這次問題出在華航的用人原則，用的都是某一派系，整碗端、整桌捧，肥水不落外人田，失去監督制衡，都是自己人，才會這麼大膽。

尤其扁點出一個重點，羅雅美從華膳採購經理跳升總公司資深副總，又想要升遷總經理，這對在華航拚一輩子的員工、幹部，情緒怎會好？

陳水扁點出的重點就像藍營執政時，若干國營事業董事長若政治任命，總經理就應交給專業或內升為原則。謝世謙既然升任董事長，以其與綠營高層關係，就屬政治任命，自然總經理就該讓專業的華航主管內升，而非讓羅雅美繼續坐直升機霸占高缺。

▲華航資深副總羅雅美被起底，在華航職位四級跳，這次擔任專機負責人遭改調董事長特助。（圖／資料照／記者張君豪攝）

無獨有偶，蔡英文任內離職的前交通部長賀陳旦也對國營事業改革投書，重點是不讓國營事業預算再送立法院審議，依公司治理原則即可；另外總經理人選，不必然列入政權異動的更換名單。賀陳旦卸任才有此言，明確顯示對立法院政治力介入國營事業治理，深不以為然。

呂秀蓮也跳出來批評，「驚呼這些人怎都跑到華航去」、「華航居然一片綠油油，以前都不知情」。其實華航高階主管綠化已有2、3年，呂秀蓮點出總統府祕書長不該跟隨總統出訪，這倒是中肯。她說，總統府祕書長是總統府的總管，跟著蔡英文出去除了助長威風外，其實國內是空的，蔡是犯了大忌，每次這樣，這次就出事。

過去歷任總統出訪，祕書長陪同例子不多。副總統和祕書長本是看家角色。但陳菊在民進黨新潮流的輩分，可以制約海外支持賴清德系造反，因此陳菊連續兩年在選舉年前夕陪同出訪，都只停留在美國，從事僑社的政治工作，這是為民進黨一己之私，使用的經費應該要從民主基金會給政黨補助項下支應才是，搭飛機與住宿經費不該搭蔡英文出訪的便車。

像陳水扁還對若干團體推動罷免韓國瑜不以為然：「對剛上任的人罷免，這就是民粹」、「對不喜歡或不同政黨的人提罷免，甚至是因敗選而報復，絕不能鼓勵，敗選要願賭服輸，否則輸的一方，罷來罷去，冤冤相罷何時了。」陳水扁這席話，對綠營人士來說可能不中聽。

但是對於敗選高升行政院長及副院長的蘇貞昌及陳其邁來說就該聽，他倆應該拿出高度，而非把心力都耗在損韓、虧韓、黑韓這件事。

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