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柯文哲組黨　真正利空的是國民黨？

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▲台北市長柯文哲確定自組政黨「台灣民眾黨」，創黨大會訂在8月6日。（圖／記者張榮恩攝）

●陳家煜／加州大學聖克魯茲分校國際經濟博士。任教於美國Coe College工商管理學院。

柯P組黨對民進黨是好事，時代力量的瓦解，只是本土抗中政權團結的第一步。

美式總統制的國家，長期均衡是兩黨政治，因為總統行政資源贏者全拿的關係。一方面，資源運用可以團結理念相近的政治人物，使其無法因意見小不同而脫黨。另一方面，沒有資源的反對勢力，也要在國會裡團結對抗執政派系，而得把歧見擺一旁。長期下來的輪替，更讓兩黨政治強化團結的力量。以老羅斯福的人望，尚且無法憑自己之力，成立第三勢力，取代兩大黨，就可見兩黨政治結構之穩固。

川普受盡共和黨菁英的羞辱，甚至有Never Trumper，永不支持川普派的出現，但一旦當選了，政治人物自然歸隊。民主、共和兩黨雖是柔性政黨，但不需要黨紀處分，一樣十分團結。

柯文哲的台灣民眾黨，要能在兩黨政治下突圍，勉強可以參考的，是內閣制英國的工黨。工黨趁著工運，一舉把衰退無力的自由黨取而代之，成為兩大黨之一。工黨的教訓是，如果要新黨能成事，野心就不能只限於「第三勢力」。從新黨、台聯、親民黨，到時代力量，我們清楚地看到，第三勢力在新鮮感過後，不是成為兩黨附庸，就是消失無踨。柯P要有野心，要給民眾足夠的想像，新的政黨是要取代兩大黨之一，成為新的二分天下，才不會變成宋楚瑜第二。

▲時代力量立委林昶佐（左）宣布退黨，第三勢力小黨會式微嗎？（圖／記者李毓康‎攝）

但台灣民眾黨並沒辦法取代民進黨，光是對中政策的南轅北轍，柯P就拿不到本土票了，還想取代民進黨? 所以能取代的，只有中國國民黨。因此柯P組黨，真正利空的是國民黨，而國民黨存續與否的關鍵在於，保守的國民黨舊勢力，是不是會依附韓粉的新興勢力，團結在韓國瑜之下。如果韓國瑜證明是洪秀柱第二，國民黨則死期不遠。

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