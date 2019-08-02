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林昶佐退黨　2020局勢成形？

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● 海東青／文字工作者

林昶佐退黨了。

中午的記者會氣勢之強大、訊息之強烈，遠蓋過一小時前蔡英文的記者會，更蓋過已經組黨，卻仍在拖拉的柯文哲。大家在看，洪慈庸會不會也跟著退黨。

一時之間，時代力量近乎土崩瓦解。

三點，答案揭曉，洪慈庸續留時力，一面繼續向黨內喊話，一面對柯文哲喊話，質問「若讓韓國瑜當選，如何對得起蔣渭水。」

這其實是在柯文哲組黨之後，時代力量就該提出的質疑。這，應該是今天決策會的決議之一。

因為在台民黨組成後，時代力量已經沒有辦法寄望柯、郭粉們一定會繼續支持他們的不分區候選人。

而且，積極爭取台民黨提名，已經在中正萬華區投入選戰，今天記者會站在柯文哲旁的鍾小平，已經勢必對上林昶佐。

「時代力量已經到了不能不把柯文哲當做對手的時點。」

但很可惜，決策會仍就把問題留待黨代表會議。對於組織不夠強健、核心領導層價值觀與群眾價值觀差異不小的時力來說，是可以理解的選擇。但結果就是，失去應對的第一時間。

▲時代力量的立法委員洪慈庸。（圖／記者呂佳賢攝）

如果不溝通，會有黨員脫隊；如果溝通，就跟不上時勢。這是時代力量建黨以來，過度仰賴頭人光環所造成的兩難。

林昶佐退黨，洪慈庸表態：眼下最困擾的，恐怕是非台北地區，或者更明確說，桃竹苗地區的時力頭人。因為，對台北市人而言，柯文哲不過只是從幾個爛蘋果中選一個看起來還不太爛的；送他上總統大位，免談。但對外地人來說，柯文哲還是個金蘋果，閃閃發亮。走到中南部，對於支持蔡英文，或許也沒有太大的意見；但在長期偏藍的桃竹苗，挺蔡未必會加分。

不過，無論時代力量什麼時候整合完畢，做出什麼樣的共識。走到這步，時代力量在2020已經沒有重要角色。

就連黃國昌的決定也不再重要。

「因為，林昶佐的決斷反映出黃國昌的優柔。本來最敢言的戰神，如今只有畏畏縮縮、扭扭捏捏。」

2020，無論他是以時代力量出征，或是如這兩天盛傳的，投入台民黨與柯文哲合作，都不再有現在的影響力。未來，黃國昌只有走向與柯文哲一樣的道路。

「蔡英文、民進黨主導的局勢成型，未來的只有DPP+N，對抗韓國瑜與其他煙幕彈、絆腳石的可能。」

對，是煙幕彈與絆腳石。

儘管鏡週刊報導，柯營三劇本中，柯組黨是與郭選總統相配。先不要說柯、郭屬性相斥，合作也不會如幕僚預期地達成加成效果 —  這如果早半年還有可能。事實上，兩人都有機會不參選。

首先，對郭台銘深深祝福的馬英九，已經將國政團隊過繼給韓國瑜，對上油腔滑調的韓國瑜，從來無法完整講完一句話的郭台銘，更是毫無魅力可言。少了馬英九的支持，郭台銘參選的機率不大。

其次，柯文哲方面，選擇組黨，代表他確實評估沒有勝算，準備2024再戰，雖然仍有可能參選以衝刺政黨票，但隨著柯一再延後宣佈參選的時間，柯入陣的機率也一再降低。

▲柯、郭同時參選沒有勝算，柯郭合作也沒有勝算，他們仍有可能參選，但這組人就是煙幕彈、絆腳石。（合成圖／ETtoday資料照）

至於，今天媒體盛傳的王、郭、柯三人合作，也是死路一條。非黨員仍參與國民黨初選的郭台銘；始終以忠貞國民黨員自我標榜的王金平，這兩人一旦合作另立候選人，永遠擺脫不了背骨罵名。這種合作，本身就在斷絕王、郭自己的政治生命。除非王郭願意背水一戰。但王如果願意背水一戰，王也不會走到今天。

柯、郭同時參選沒有勝算，柯郭合作也沒有勝算，他們仍有可能參選，但這組人就是煙幕彈、絆腳石。

「另外的絆腳石，則是柯文哲的台民黨。」

柯文哲組黨，從2018九合一大選、2019兩次補選的經驗來看，找來的合作對象，八成都會是一些傳統藍綠陣營出身，在黨內找不到出路，風評也不甚好的人物。不分區名單，除了黃瀞瑩、柯昱安之外，大概也不會有形象清新、高知名度的人選。而就算拱出這兩人，他們也會在未來四年露出過於稚嫩的問題。

可以說，組黨是柯給自己找麻煩。

但是，台民黨絕對有能力瓜分選票。

中聯辦系統的香港橙新聞，就看上了這點，對柯文哲組黨的報導下了廣告，目的，就在於以柯制台。和旺中集團旗下媒體長期挺柯的目的，一模一樣。

柯文哲，就是中國的棋子。這是從他講出「兩岸一家親」，選擇跟旺中合作以來，在中國眼裡真正的地位。

「他自豪美中對他都沒有意見，其實是與事實大相逕庭的陳述。事實是，中國把他當裂解本土陣營的棋子，所以不攻擊他；美國行完全被冷處理，代表美方也知道他就是中國的棋子，完全不信任他。」

八月不過一開始，局勢就走向DPP+N v. s. 韓國瑜與其他煙幕彈、絆腳石的二元戰場。這，有助於大家準備選戰，但在欠缺強力合作對象的情況下，蔡核心、蘇陣營與DPP黨中央的判斷、應變、統籌、執行能力，就更顯重要了。

無論如何，局勢已經越來越明朗。

香港的局勢告訴我們，臺灣存亡，在此一戰。

該是時候，放下小我的算計，放下過去的齟齬，甚至衡量某些議題的得失，找好自己的位置，為臺灣一戰了！

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