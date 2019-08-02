電擊槍迅速到位！ 政府結合民力的新典範

▲內政部長徐國勇宣示全力改善警力、配備不足的問題。他的民間友人愛爾麗集團總裁常如山，馬上宣布捐贈250支符合警政署規格的電擊槍。(資料照／記者林淑慧攝)

●韋安／資深媒體人

徐國勇算是政務官裡面的異類。由不分區立委，轉任行政院發言人，或是內政部長，他都形單影隻地上任。無論是以前民意代表時的助理，或是舊識，沒一個因他當官而沾光。不過，他卻把幾十年來，在社會上累積的資源，都帶到政務工作中。

當鐵路警察不幸因公殉職，針對警力、配備不足的問題，徐國勇宣示一定會全力改善，確保員警執法安全。他的民間友人，愛爾麗集團總裁常如山，馬上宣布，捐贈250支符合警政署規格的電擊槍，給鐵路警察使用。

日前舉辦了捐贈儀式，這款最新型電擊槍有設計安全插梢、錄影功能及不會造成永久性傷害的電擊強度，讓員警執勤可更大膽地使用。現在正由廠商日夜趕製中，預計8月底可陸續完成並交由警政署配發。

雖然，內政部警政署也已編列相關經費，緊急採購電擊槍，但礙於政府的預算制度和採購程序，恐怕還要一段時間。這時企業界捐贈，因靈活的採購方式，反而達到雪中送炭的效果。

其實，企業界對內政部捐贈的義舉，不是從各界關注的鐵路警察殉職才開始。早在這之前，徐國勇就把他的公益資源，帶到內政部的日常中。

一次前往中部山區，視察救災工作，基層救災人員反應，勘災車輛不足。長期擔任獅子會會員的徐國勇，回到臺北，馬上向各分會「勸募」，目前獲贈的3輛勘災車，均已投入使用，9月份還會有第四輛交車。

徐國勇為什麼有這種「公益性格」，其實和他成長背景有很大的關係。現在政壇流行「庶民」説，徐的出身才算得上是「真庶民」。

小時候，徐國勇家住在萬華，父母為了謀生，在士林夜市擺滷肉飯攤位。為了去幫忙，他總是先從龍山寺，走到臺北車站，再搭公車去士林。這樣就可省下一段票的車費，5毛錢。

有次，徐國勇跟媒體朋友聊起，那是候，西門町老天祿還算是「貴族」食品，有錢人才吃得起，他只能垂涎，改去新公園門口，買一塊錢一隻的酸梅冰解饞。

不過，因他在學校樂隊吹法國號，讓他有賺外快的機會。當禮樂社接到喪家禮樂演奏需求，老師就帶他們去，這樣一天可以賺到100塊，當時的100塊是足以訂做一件襯衫，或一條西褲的。

每次拿到100塊，徐國勇仿佛成了「爆發戶」，常常拿出3、40塊，請小學的窮朋友們，去買些老天祿打牙祭。越是窮孩子，越能體會口腹的渴望，也願意跟人分享，團體中他往往擔任照顧弱者的角色，這種個性一直跟隨著他。

出社會後，他從老師苦學成為律師，馬上加入獅子會，立志賺大錢，也要做「善事」，對弱者儘量能幫就幚。民國80幾年，他換屋賣屋，對方表示經濟不是很好，他以比市價便宜20萬就賣了。

等到要交屋時，對方表明自己是員警，希望房子裡的冷氣能留下來。徐國勇一聽，原來是防治犯罪第一線的「同行」（徐當時是律師）馬上答應。

當時，冷氣機還是奢侈品，一般屋主賣屋後，都會拆到新家繼續使用。這位員警，就是後來大名鼎鼎的「無間道」緝毒英雄陳豐盛警官。能成為內政部長，警消的大家長，看來也算是一種緣分。

除了外界看到的「公益」，急公好義的個性外，徐國勇在職責內也全力「照顧」部屬。上任力求一定要為國道員警爭取「危險加給」，遇到被「卡」，更親自帶著審核薪資調整的官員，到國道上實地體驗國道員警工作的危險性。

此外，當他看到空中勤務總隊的隊員們，在高山森林大火的濃煙中灑水滅火，馬上想到要宣傳，希望讓國人瞭解他們勤務均具冒險犯難性，以便能為飛行員爭取更合理的待遇和保障。

徐國勇常説，警消等救災人員，從事的都是第一線犯罪和災害防治工作，那裡有危險和風險，那裡就有他們的身影。最近他也多次公開力挺警察，支持員警大膽合理使用槍械，以保護自身安全；並宣示嚴辦妨礙公務「推一下都應立即逮捕」，以樹立警察權威。

徐國勇表示，只有為警察建立無後顧之憂的工作場域，對全民的安居樂業，才更有保障。

從內部的資源調配，到引進外部公益資源解決燃眉之需，徐國勇當官，真的有點「良心」事業的味道。

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●作者韋安，資深媒體人。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net