牛津詞典飄奶茶香　「珍奶」拿到英語身分證

▲珍珠奶茶(或波霸奶茶)的確可以稱得上是當今台灣在國際知名度最高的原創產品。(示意圖/記者許力方攝)

●曾泰元/東吳大學英文系副教授、前系主任

首屆台中「珍奶節」落幕。珍奶,這個原產台灣的人氣茶飲,珍珠奶茶的可愛暱稱,已然是個紅遍世界、當之無愧的「台灣之光」。

早些年,台灣多把珍珠奶茶的英文逐字翻譯成pearl milk tea,然而英語世界並不買這個帳。廣泛流通於英文的名稱,反而是個詞源不那麼清楚的bubble tea(字面「泡沫茶」),多部權威的英文詞典也將其正式收錄。可以說,珍珠奶茶的英文,標準答案就是bubble tea。

大家或許有所不知,執英語世界牛耳、收詞量逾60萬的《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary,簡稱OED),在2018年發佈了一批新詞新義,源自台灣的波霸奶茶赫然在列。OED以音譯的boba(波霸)加以收錄,把它定義為:

A cold drink of Taiwanese origin which typically blends tea or a fruit-based drink with sweetener, flavouring, and tapioca pearls, shaken to a froth and usually served with a wide straw(一種源自台灣的冷飲,一般的作法是把茶或果汁飲料與甜味劑、調味香料、和粉圓加以混合,搖晃至起泡,並常以粗吸管食用)。

OED補充道,說boba常以完整的形式boba tea(波霸奶茶)使用,且與早幾年進入英文的bubble tea(珍珠奶茶)同義。

OED的書證顯示,boba於2000年首度現身英文,見諸《洛杉磯時報》(Los Angeles Times),而bubble tea的第一次使用證據則再早7年,始見於台灣1993年的英文《光華雜誌》(Sinorama)。

OED卷帙浩繁,修訂費時,加上它把關嚴謹,所以它的「新詞」都不是熱呼呼地新,而是經過多年沉潛、地位穩固確立的「較新詞」。然而獲得OED收錄的詞彙,有如拿到了英語世界的燙金身份證,其他英文詞典或許比OED來得早收,含金量卻不可同日而語。

值得注意的是,OED把珍珠奶茶和波霸奶茶視為同義詞,這的確也反映了英語世界的認知。其實,這兩種飲品是否有所區別,我們在台灣似乎也是見仁見智,有人認為二者是同物異名,相同的東西只是叫法不同。也有人認為波霸奶茶的粉圓比較大,反映的是「波霸」對女性胸部的指涉,關於這點,OED也在詞源裡重點提及,並述明其廣東話俚語的源頭。

台灣美食的種類繁多,名聞遐邇,近悅遠來,每個人或許都有自己的最愛。不過從客觀的角度來看,珍珠奶茶(或波霸奶茶)的確可以稱得上是當今台灣在國際知名度最高的原創產品。珍珠奶茶原創於台灣,不僅風行全台,席捲大陸,甚至在世界的舞台上發光發熱,30多年來歷久不衰。重要的是,多部重量級、超重量級的英文詞典都收錄了珍珠奶茶,認可它在英文的地位。

詞典反映現狀,現狀造就詞典。OED近來對boba的收錄,讓台灣的飲食文化以另一種形式再次為世界所見,值得我們同喜。

熱門推薦》



►WTF!鬼月普渡消費愈旺,代表經濟越差?

►怎麼坐?原來「抬頭挺胸」根本是錯的!

►隨時加入觀點與討論,給雲論粉絲團按個讚!

●本文為讀者投書,以上言論不代表本網立場,《雲論》提供公民發聲平台,歡迎能人志士、各方好手投稿,請點此投稿。