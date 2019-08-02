川普再加10%關稅　上海談判破局？

▲川普昨晚無預警發了推特，9/1起對3000億美元的中國出口項目課10%關稅。（圖／路透）

●作者／水鏡政經學院

昨天才說FED的預防性降息在預防三件事惡化，

1.中美貿易戰

2.德銀債務

3.香港問題

沒多久就傳來8/5香港大罷工，中共加強管控人員進出的消息。

而更讓人震驚的是，川普昨晚無預警發了推特，9/1起對3000億美元的中國出口項目課10%關稅，大家可能覺得2500億都課25%了，這3000億課10%有什麼了不起，但問題是，2500億項目，很多都是供應鏈已經從中國外移的項目，但這3000億，大多電子供應鏈在中國，供應鏈還沒來得及跑，或是海外產能尚未能供貨，其中光是手機佔了快450億，接著電腦類約410億、服飾約350億、玩具250億。

首當其衝的絕對是低毛利的下游代工組裝，勢必會震撼以電子股為主要組成的台股。原本學院眾人預估，川普會等年底感恩節到耶誕節購買貨品出口後，再看談判結果決定是否對3000億項目下手，顯然，日前的上海中美貿易談判沒具體成果，已讓川普不耐。

▲筆者認為加徵關稅首當其衝的絕對是低毛利的下游代工組裝，勢必會震撼以電子股為主要組成的台股。（示意圖／CFP視覺中國）

但加稅日期定9/1，一來可以為接下來的華盛頓中美談判增加籌碼，再者，也可以讓在中供應鏈盡快出貨，而我們研判，可能到時川普會視情況，比如延後3000億出口的認定時間，讓更多貨品從中國出貨。

但事已至此，顯示即便中國想用拖字訣，川普卻沒有耐性讓談判空轉。

股市將出現第一波衝擊，若貿易談判沒改善，甚至明年新年紅盤也沒指望，最糟的是，2009以來的多頭循環可能就此會提前結束！

對台灣來說，對岸供應鏈持續離開已經是離弓之箭，而政府如何解決土地、電力、人力、水力等問題，吸引台資回流設廠，更是重中之重。

最壞的時代，藏著最佳的機會。

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