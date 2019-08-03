三招洩壓妙方　讓你不當情緒壓力鍋

▲人在高壓的狀態之下，因為過於緊繃而容易忘記呼吸，造成身心的失衡。（圖／免費圖庫pakutaso）



●李亮慧／蛹之生心理諮商所專任諮商心理師及中區社福機構特約心理師。喜歡演講和團體時的自由發揮與同在，也喜歡諮商時一次只要注意一件事，就是坐在我眼前的這個人、這對伴侶或親子，在諮商的過程中能夠從不斷找答案的過程發現自己、接觸自己及相信自己。



不知道為什麼最近一早起床就有股莫名的焦躁感？整天把咖啡當水喝還是提不起精神？到了下午就開始頭痛胸悶想吐？下班回家覺得腳步沈重心情也低落？晚上睡覺像煎魚一樣翻來覆去無法入睡？每天肩頸都像扛了石頭般僵硬？如果這些情形就是你的狀態，那麼你的身體正亮著紅色警示燈，提醒著你現在可能正處在高壓的危險當中，你可以做三件事來幫助自己遠離高壓危險。

只有你能讓自己停下來

這是一個不太容許停下來的社會，當進入工作年齡的那一刻起，便啟動了職業人生的齒輪開關。尤其工作與家庭需要同步並行的時候，關於個人的需求與感受通常會不自覺地被視為非重點處理項目。

而公司的產能績效、職位保全、家庭開支平衡、子女教育準備、親密關係滿意、長者身體照顧等這些所謂的重點處理項目，在每天睜眼的那一刻起，就需要被放進腦中盤算思考，以避免可能性的錯誤發生。快速緊繃的生活步調，夾縫中求生存的競爭環境，情緒不再容易被受重視，無形的壓力逐漸產生，這時候你可能會處在一種「不能停，不能讓家人公司失望，會跟不上別人，但是已經好累轉不動了」的惡性循環當中。

停下來、慢慢來，是你首先可以做的事，當齒輪轉動地燒燙甚至冒出火花了，代表需要把機器關掉待冷卻後再重新運作，你同樣也需要暫時停下來，允許自己有休息的權利，也允許自己有喊累的權利，即使只是一時半刻，都沒關係。

身心平衡才會健康

情緒的不適當照顧就是高壓的主要來源，習慣將情緒與壓力往內吞，長期累積下便可能形成高壓症候群，而生理反應是最明顯能感受的，例如：頭暈、頭痛、無力、便秘、失眠、胸悶、手腳冰冷、呼吸不順等症狀。因為生理上的不舒服影響了工作效能及生活穩定，壓力提升後就會再度迴轉引發情緒上的不適感。

而所謂的身體健康應是為自己打造一個內外平衡的身體循環，除了減輕生理上的病痛之外，也照顧到心理上的困擾。除了身體檢查之外，即時的心理諮詢是你接下來可以做的事，透過專業的諮詢，為健康做的事先預防與早期發現，重建身心平衡的健康。

只要記得呼吸就好

人在高壓的狀態之下，因為過於緊繃而容易忘記呼吸，造成身心的失衡，這時候需要幫助自己重新調整步調，你可以跟我這樣做。「放下你現在手邊的任何事，閉上雙眼或者看向某處，嘗試專注在你此刻的呼吸頻率上，三分鐘、五分鐘或者十分鐘，接下來慢慢地喝杯水」，再繼續回到你剛剛的事。

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