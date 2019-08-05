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尤里安／裝甲戰力更新　陸軍M60A3戰車性能提升探討

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▲向美國採購的M1A2T戰車，未來會優先配備第6軍團的裝甲旅，但包括海軍陸戰隊及陸軍仍有為數不少的M60A3戰車服役，因此確實有性能提升的需求。（圖／DIIC）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

就在外界的揣測、傳言不斷下，美國國防安全合作署7月8日對外公佈美國對台灣的M1A2T型戰車及相關裝備軍售案，陸軍努力爭取多年的新型戰車採購終於塵埃落定。同一時間另有媒體報導，由於「銳捷計劃」將接收的M1A2T型戰車總數不多，而陸軍及海軍陸戰隊仍有為數不少現役的M60A3型戰車，陸軍也證實，M60A3型戰車性能提升案的確納入「國軍五年兵力整建計劃」，但未來戰車升級的實際數量、改良項目、預算等仍有待評估。

事實上，在美國尚未正式宣佈出售M1A2T型戰車之前，2017年即有媒體報導，陸軍有意委託中科院改良M60A3型戰車，項目包括換裝120公厘戰車砲及新型砲塔液壓系統、射控電腦等，據傳陸軍也將提供中科院2輛M60A3型戰車，以研改成原型車，每輛估計改良費用約新台幣1億元。

此外，美國雷神公司（Raytheon）也曾透過各種管道，向國軍介紹該公司的性能提升方案，稱為M60A3延壽計劃（SLEP），包括120公厘戰車砲、數位化射控裝置、新型射控電腦、砲塔電驅動系統、新型950匹馬力柴油引擎等。當然，還有其他外國國防廠商的改良計劃，如2017年義大利李奧納多集團（Leonardo）推出的性能提升提議；不過該集團的M-346型噴射教練機在空軍新型高教機計劃中被「擺了一道」，恐怕對陸軍戰車改良計劃的意願不高。

▲陸軍在爭取多年終於獲得美方同意出售第一批M1A2T戰車之後，未來必然會在國防預算許可下繼續增購，但是否將全面汰換M60A3戰車仍有待觀察。（圖／US Army）

M60A3需要性能提升

由於美國此次同意出售的M1A2T型戰車只有108輛，以現況而言，陸軍為數不少的M60A3型戰車若要繼續服役，不論是與M1A2T型戰車或對岸的裝甲武力威脅相比，在火力、機動力、防護力等方面確實有性能提升的需求，不過改良方案的規劃值得進一步評估、探討。

首先，關於採購M256A1型120公厘戰車砲，陸軍是否在檯面下已取得美國的同意？如果美方不同意出售，台灣將只有被迫自行研製一途，但中科院或軍備局生製中心是否具備研製技術仍有待商榷，如此一來如果採用繼續保留105公厘戰車砲的M60A3性能提升計劃，則成效將大打折扣。

其次，陸軍配備的戰甲車、105公厘戰車砲等，過去一直以來都是由兵整中心、軍備局（以前的聯勤）研發、整合、生產，例如CM11型戰車、雲豹輪型裝甲車等，中科院雖然是台灣的國防科技研發重鎮，但研發能量並非「包山包海」，在戰甲車輛領域的相關經驗確實付之闕如，究竟有無能力負責戰車的性能提升，著實令人懷疑。假設中科院最後順利完成原型車，但是過程曠日廢時，恐怕也不是陸軍所樂見的結果。另外據媒體的報導，還曾稱中科院要「打造亞太M60A3戰車性能提升中心」，但武器裝備的技術能量不能只是「自我感覺良好」。南韓現代集團的羅騰公司（Rotem）先後研製K1、K2型戰車，並提供技術協助土耳其自製戰車；韓華公司（Hanwha）是目前全世界唯一全新生產AAV7型兩棲突擊車的公司，但南韓可沒有自稱是亞洲的戰甲車研發大國吧。

▲雷神公司推出的M60A3 SLEP計劃，已有換裝120公厘戰車砲、引擎及加裝裝甲側裙等改良的展示車。（圖／Raytheon）

根據公開的資料，雷神公司已完成1輛M60A3 SLEP技術展示車，因此計劃的成熟度較高、研製期程顯然可以縮短。台灣若是選擇美商的改良方案，由於美國人同樣有錢賺，美國政府應該會樂觀其成。但在目前執政當局樣樣「國X國造」的國防自主高漲氛圍下，不知道陸軍高層是否有選擇的勇氣。當然，雷神公司的可能報價是否合理，又是另一個變數。

找出相對效益最高方案

最後，如果就在國防部編列預算、投入資金，全面推動M60A3型戰車性能提升計劃後，美國宣佈繼續出售M1A2T型戰車，陸軍當然會買，甚至最後全面換裝，但如此一來，M60A3性能提升型戰車還會服役多少年，就攸關整個改良計劃的成本效益了。

假使陸軍考慮未來的裝甲部隊採用「高低配」，以M1A2T型戰車為主、M60A3性能提升型為輔，那麼採用何種改良內容的方案，決定最後改良的數量，多少錢才是合乎成本效益的價位，都將考驗著國防部及陸軍的決策智慧。

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