苦苓／柯文哲在打甚麼如意算盤？

▲2020的台灣總統大選，會形成蔡英文、韓國瑜、柯文哲「三強鼎立」的戰況嗎？。（合成圖／ETtoday資料照）



●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老王：老柯呀！你為什麼好好的總統不選，卻要出來組什麼黨呢？

老柯：你以為選總統那麼容易？又要人、又要錢，我兩樣都沒有，光靠一張嘴巴怎麼選得上？

老王：怎麼沒人？你的廣大柯粉就是你的志工；沒錢？就再拿你家房子去抵押就好了。

老柯：唉，柯粉和韓粉一樣，都只是搖旗吶喊用的，真的要像老韓那樣全台大型造勢，非要有一些「死忠兼換帖」的來出錢才行；像我這樣自大又白目的，哪有甚麼朋友？而且我如果再拿房子去貸款，佩琪非休了我不可！

老王：那你組一個政黨，就會有人有錢了？

老柯：會啊，有了這個台民黨，不管藍綠，那些在自己黨內初選失敗的，會自動靠過來變成我的立委候選人，我不就自然有一群「樁仔腳」、就有人馬了嗎？

老王：原來你組的是「資源回收黨」，但是垃圾真的能變黃金嗎？他們有幾個選得上？

老柯：不管選上幾個都是賺到！而且還有政黨票，加上不分區，如果我們台民黨能弄到四五個甚至七八個立委，哇！那就不得了了！

老王：那還是少數啊，應該影響不大吧？

老柯：你不懂！這次國民兩黨競爭激烈，在立法院可能都不過半，到時候不管是表決預算或法案，都要拉攏我們這些「關鍵少數」，我就算不當總統，但還是一個可以左右大局的人呀！多爽。

老王：難怪你要力推老郭選總統，但是他應該不會加入你的黨……。

老柯：他不用加入！我只要公開支持他，號召韓粉變果凍，到時候「郭柯合體，天下無敵」，很可能會贏的！而且他總要對我回饋一下，他隨便「拔一根腳毛」，就夠我吃好幾年了。

老王：但是如果他決定不選總統了呢？

老柯：那我就自己選啊！由於我對老郭的尊重和禮讓，不願投蔡、又不甘心投韓的果凍也可能變柯粉，「柯郭合體，天下無敵」，搞不好我會贏呢！那豈不是「一兼兩顧，摸蜊仔兼洗褲」？

老王：看來你都深思熟慮過了，那還有甚麼擔心的嗎？

老柯：是沒有……，只是這幾天常常作夢，都有一個人一直在罵我。

老王：你都這麼皮還怕人家罵？是誰老是在罵你呀？

老柯：就......那個蔣渭水啊。

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