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施正鋒／「白色力量」真是白色？

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▲柯文哲籌組的政黨稱為「台灣民眾黨」，號稱「以台灣為名、以民眾為本」，希望能讓選民在藍綠以外還有選擇。（圖／記者林敬旻攝）

●施正鋒／東華大學民族事務暨發展學系教授

這幾天，所謂「白色力量」相繼丟出兩顆震撼彈，先是台北市長柯文哲宣布組黨，時代力量立委林昶佐又宣布將以無黨籍身分參選中正萬華。早先，時力市議員等人發起連署，要求黨中央「一起撐台灣，總統唯一支持蔡英文」；更早，時力立委黃國昌猛打總統出訪「私菸」，被認定為故意養案打擊小英，禁衛軍綠黨隨即圍魏救趙、揭露時力立委高潞助理申請公家補助。陳勝、吳廣揭竿而起，宛如秦末天下大亂。

柯文哲籌組的政黨稱為「台灣民眾黨」，號稱「以台灣為名、以民眾為本」，希望能讓選民在藍綠以外還有選擇，不脫他從政以來走中間路線的大戰略。當初是蔡英文的禮讓才有今天的他，安祿山要進京勤王，總是要先固本才能蠶食鯨吞淺綠的票；先有林飛帆加入民進黨任副秘書長，表面上說要打造「非韓家園」、擺明就是要刨他的根，加上民進黨又決定禮遇小綠，總不能為了研製原子彈拉郭而後院失火。

柯文哲自詡沒做任何事也有20％的支持度，即使終究不參選，如能招兵買馬，區域加上不分區至少也有十席實力，相互奧援，來日方長。

光譜的另一端，如果他決心一戰，不管是被藍綠羞辱忍無可忍，或是看破兩大黨的手腳，特別是萬一郭董獨立參戰讓他突圍，國會仍需要有起碼的子弟兵，否則會比阿扁當年朝小野大更痛苦。即使最後決定跟郭董攜手，有政黨也比較好討價還價。

在傳統政黨認同褪色的政治市場，柯文哲除了訴求不投藍綠，究竟自己要賣什麼膏藥？「台灣」是要穩住淺綠的票，至於「民眾」，必須回歸蔣渭水的初衷。我們知道，藍營可以接受的台灣歷史人物，原住民是莫那魯道、客家是羅福星、福佬人是蔣渭水，共同點是反日，可見柯文哲不忘淺藍選民。然而，不要忘了蔣渭水除了是有良心的醫生，對社會弱勢有強烈的關懷，也難怪蔣渭水後人會抨擊柯是在消費。

▲林昶佐於1日召開退黨記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

至於林昶佐割席而去，早有蛛絲馬跡，先前獲音樂最高榮耀的金曲獎，蔡總統還特別指名恭喜，皇恩浩蕩，他回以「謝謝總統，一起加油，台灣加油」，不割袍斷義才怪。最惱怒的應該是柯文哲，明明去年才水漲船高幫時力選議員，現在竟翻臉像翻書。事實上，林昶佐是台獨聯盟的盟員，海內外三千寵愛在一身，打「兩岸一家親」不遺餘力；昨天跟柯握手言歡，今天跟民進黨交心，彷彿白布什麼顏色都可以染。

最為無辜狀的，則是時力立委洪慈庸，面對黨內是否繼續當人家的側翼，她左右為難，看來比較像是民進黨派系中人。先前黃國昌與館長凱道造勢成功，小小綠嘲諷為更上一層樓選台北市長，外人看來昏頭轉向，不清楚究竟是跟柯文哲眉來眼去、還是向民進黨漫天要價。太陽花運動結束後，某台派智庫邀請幾位領導分子分享，總統府資政陳繼盛的評價是，氣勢夠、意識模糊、知識不足，這應該是一些所謂「天然獨」的特色。

柯文哲原本的如意算盤，是小英比賴神好打、郭董比韓國瑜好打，初選結果差強人意，外部因素沒有辦法掌握。只要老共繼續在廣東操兵，恐怕小英只要躺著選就好。

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