吳景欽／由警察打假訊息　並非良策

▲在涉及政治人物的不利訊息散布時，為了避免提刑事告訴，落人於強欺弱之口實，改交由警察處理，似變成一種新常態。（免費圖庫pixabay）

●吳景欽／真理大學法律系所副教授

去年九合一選舉執政黨大敗後，一直將原因歸咎於假新聞、假訊息的散布，除進行所謂打假新聞的相關修法外，政府官員似乎越來越喜歡告人，如網友傳出走私菸的特勤少校吳宗憲與總統府祕書長陳菊的關係，或者總統府修繕費特別高等。只是這類案件並非當事人提起誹謗罪告訴，而是交由警察以違反《社會秩序維護法》處理，此種做法能否嚇阻假訊息的流布，不得而知，卻肯定是對言論自由的極度戕害。

根據《刑法》第310條第1項，只要意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，就屬誹謗罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或罰金。根據《刑法》第310條第3項，只要能證明散布之事為真，仍可因此免責。不過，要證明散布的訊息是否為真，有時不是那麼容易。尤其就記者來說，若一定要求證到百分之百的真實才報導，恐會錯失揭發任何弊案的時機，且就算能證明是真，為了保護新聞來源及因此所產生的信賴，也不能在法庭之上提供爆料者的個人資訊，若因此被判以誹謗罪，實也會使新聞業者因此噤聲。

因此大法官釋字第509號解釋裡，就認為《刑法》以能證明真實為免責要件，不僅使被告的不自證己權因此被剝奪，也可能侵犯言論自由權。故為了避免有違憲之虞，對於真實與否的判斷，就應採取所謂善意傾向原則，即被告雖無法證明為真，但只要是基於有所依憑且非屬惡意的傳述，就不應以誹謗罪來論處。

也因此，在大法官的解釋下，目前誹謗罪要成立的可能性已越來越低。再加以此罪乃屬告訴乃論，在涉及政治人物的不利訊息散布時，為了避免提刑事告訴，落人於強欺弱之口實，改交由警察處理，似變成一種新常態。

而根據《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，散布謠言，足以影響公共之安寧者，可處以3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，此規範成為目前處罰假訊息的最重要依據。只是所謂謠言與否、是否影響公共安寧等，到底該如何判斷？而這些有關政府或官員的訊息流傳，是否為謠言，往往得靠官方的資訊，但人民無法取得這些資料，更遑論能證明為真的情況下，就只能是官方說了算，致易掉入所謂謠言的處罰範疇。

在面對上級長官，尤其是來自於總統府層級的檢舉時，就算是基於善意監督政府的批評，或者是對施政有所疑惑的抒發，警察敢於不辦與不處罰嗎？相對來說，若有人檢舉政府官員散布假訊息，身為基層的警察是否敢於處罰自己的上司，恐更有疑問。凡此情況，就易使警察該保持的中立性完全被破壞，而若此種依據《社維法》處罰的次數越來越頻繁時，既會產生言論的寒蟬效應，也易讓人聯想到警察國家。

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