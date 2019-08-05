健康的人際關係　來自定時清理「青苔」

▲唯有懂得相互尊重的朋友，才值得繼續往來，才值得繼續保持聯繫。（圖／unsplash）

●作者／飛的練習

與一位朋友相處久了，這也是一種習慣，是人際關係上的習慣。習慣沒有好、也沒有壞，只是當你習慣有某一段關係的感覺、習慣你與他目前的相處方式後，自然較少會想到這段關係有哪些地方需要再調整，因為習慣使人安逸，習慣使我們動腦筋的頻率降低，習慣使人對問題的敏銳度降低、不易察覺問題，接近「看不見盲點」的概念，但是，我們對於發現問題的敏銳度降低，不代表沒有問題，包含這件事情的處理方式有沒有問題、與某人相處的感覺，有沒有「刻意營造」的問題。

我們將重點拉回至「人際關係」中討論，與一位朋友相處久了，自然會找到彼此互動方式，起初雙方會找到一個彼此都覺得「不反感」的互動方式，包含訊息來返頻率、使用貼圖的意義、訊息中沒有明講出來的弦外之音，若是在現實中的互動，反而簡單些，因為有了表情、聲調、行為做輔助觀察，讓我們不會在只有文字的交流空間中，對某些不了解的用詞，做太多不必要的解釋，或不必要的聯想、揣測，這就是我們常講的「想太多」。

結識新朋友時，因大家起初互不相識，多少都會配合當下氛圍寒暄，這不是做作，而是一種經社會化後的「自然反應」，有些人受社會化影響較大，會將真實的自己包裝在「西裝外套（他人看法）」底下，而有些人對於「西裝外套」不在乎，因此在起初認識時，總是表現較為直接，即是我們稱的「做自己」。

▲結識朋友總得互動，除了學習對話之外，也開始學習傾聽，傾聽他人在講些什麼。（圖／unsplash）

人際關係，也需要定時清理「青苔」

在與新朋友相處一段時間後，你們之間的相處模式達平衡時，慢慢地，這種互動模式會變成「習慣」、「習慣以這種方式與對方相處」，先前有提及，起初會以雙方不反感的方式互動，但「不反感」不代表「喜歡」、「不表示拒絕」也不代表「喜歡」，也可能只是為了當下某個原因，而以「看似配合」的方式與別人互動，但其實這只是「不表態」而已。「不表態」久了，這種互動方式就會變成習慣，這個習慣不單指你一個人習慣，而是你的朋友也會習慣與這樣「不表態」的你相處，他們甚至以為這個「不表態」的樣子，才是真正的你，但其實都只是美麗的誤會，為何美麗呢？或許因為你的「不表態」，而使你們無緣深交，不深交，也就不易發生明顯不愉快的狀況，所以使你們的相處狀態，一直維持在看似美好的氛圍中。

在一段友誼長久的關係中，尤其是那些讓你感到「沒這麼能做自己」的關係裡，都需要找個時間檢視，不是要你檢視對方、也不是檢討對方，我們該做的是檢討自己、重新認識自己，重新檢視什麼是你要的、什麼是你不要的，這無關誰對誰錯，而是在認識自己過程中的自然現象。

練習：自我介紹、聆聽、抓重點

讓自己處於不斷認識新朋友是一件重要的事情，因為他可以不斷讓你練習與人對話，不是只說你想說的話，而是思考你想說什麼話。練習對話的好處很多，尤其在認識自己的這部分，功效很大，例如，因為認識朋友需要向人自我介紹，而你也會在這時候，開始想著我要怎麼向人介紹自己，同時也會開始思索著「我希望別人怎麼認識我、怎麼記得我，我希望大家能記得我哪些事，我有哪些事是想優先讓大家知道的」，當你在思索這些問題時，其實你已經開始在思考「我是誰」了。

結識朋友總得互動，除了學習對話之外，也開始學習傾聽，傾聽他人在講些什麼，不是只是聽聽而已，而是思考他人這麼講的背後原因，也會開始從他人敘述中，學習抓重點，除了傾聽他人的話，也會從自己抓取他的哪些話，得知自己對哪些事、哪些關鍵字是有興趣的，得到關鍵字後，自己又多對自己喜歡的事物有更進一步認識。

▲多與他人互動，可以幫助你訓練你「想像力」的特質。（圖／unsplash）

練習：解讀空氣、文字、肢體語言

此外，我們透過結識朋友，練習與人互動，學習拿捏距離、步調，講白一點，你會在與人互動時，學習怎麼閱讀空氣，學習如何解讀他人的話，哪些話不宜過度解讀，哪些話若解讀了會造成誤會，讓彼此陷入尷尬和麻煩，也就是說，多與他人互動，可以幫助你訓練你「想像力」的特質，讓「想像力」變得可以被控制，一旦「想像力」不受控時，就會想太多。更進階一點，你將開始學習思考你喜歡、在乎、不在乎的事，幫助自己尋找理念相近的朋友。

等到你更清楚自己的喜好後，即可重新檢視與目前朋友的關係，與哪些人相處時，覺得心裡不太平衡、不太舒服、有一點勉強自己的感覺，或是觀察自己是否有習慣附和對方的行為，但這個附和，並不是這麼「完全的」出自於內心的聲音，像是「配合對方、配合氛圍」的互動著，這些細節不容易觀察，不過為了更認識自己，做這一門功課，確實有其必要，尤其對擁有「不擅長拒絕」、「不了解自己」的人，更是需要。

練習：拒絕配合、拒絕自己有與過去一樣的反應

觀察到與哪些朋友的互動方式需調整時，是很棒的第一步，不過是否能夠鼓起勇氣在這位朋友面前，做出「拒絕配合」的行為是一個考驗，「拒絕配合」指的不是拒絕配合對方，而是拒絕配合過去習慣這樣說、這樣回應的你，雖然拒絕的對象是自己，不過「拒絕配合」會破壞對方對我行為、表情的期待，所以對想改變這段關係的你，稍感壓力，不過為何會感到壓力，還得要重新拿出來討論，不在今天話題內。

總之，把握一個重點，當你在回應朋友的話時，只要想著「我說的這些話，是心甘情願說的嗎？有沒有為了說而說？或是為了他而說？或是為了某個目的、原因而說？」如果沒有，那很好，表示你首次嘗試跨越過去的你，成功了，試了幾次後，會發現不難，會漸漸變得上手，相信你的朋友也會有感覺，他會發現你的改變，不過，當你開始試著在這些讓你覺得心裡不平衡的友誼中重新做自己，發生不愉快，也無可避免，無論有或沒有，都無所謂，因為發生「不愉快的事」、「產生意見分歧」都不是人際關係的阻礙，真正的阻礙是事情結束之後，彼此怎麼想、彼此怎麼看待彼此，唯有懂得相互尊重的朋友，才值得繼續往來，才值得繼續保持聯繫，共勉之。

熱門文章》



►《獅子王》你是「刀疤式父母」嗎？

►孩子老愛頂嘴唱反調？六招教爸媽輕鬆應對



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自方格子「飛的練習」。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。