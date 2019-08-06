陳一新／美中貿易談判觸礁　川習都偷笑

▲川普的如意算盤並非沒有機會實現，主要是因爲習近平也沒有太多選擇。（圖／路透）

●陳一新／現任中國文化大學政治學系講座教授、曾任淡江大學美國研究所教授與所長。為美國紐約哥倫比亞大學政治學博士。曾任立委。 在美中兩強之間，主張台灣應與兩邊維持良好關係，以充分發揮槓桿作用，收左右逢源之效，且台海兩岸應在「九二共識」的共同政治基礎上，推動和平發展關係。

美國貿易代表賴海澤與財政部長穆欽七月下旬抵達上海，與中方共進晚餐，隔天磋商約3小時就返回美國。在他們向川普總統報告中方無意在主要議題讓步後，川普不顧部屬反對，決定透過推文宣布9月1日前中方若不改善，美國將另對約3000億美元中國美中貿易貨品加徵10%關稅。對此，北京強烈反彈，揚言「奉陪到底」。

其實，這樣的發展正合乎美中兩國領導人的政治算計，尤其是川普，因為他本來就想將貿易戰延長到美國明年一月起跑的期中選，甚至拖到明年年底的大選。另一方面，中國國家主席習近平在美國的「極限施壓」之下已退無可退，只有正面迎戰，力抗老美壓力到明年年底，看看會不會選出一位比川普更好打交道的新總統。

賴海澤與穆欽到上海與中國大陸國務院副總理劉鶴率領的中方代表的談判，本來就只是談原則性的問題為主，因此參與者不多，包含翻譯在內，雙方不到10人參與磋商，沒有帶技術性協商所需的大規模團隊。在白宮橢圓形辦公室內，賴海澤與穆欽向川普報告中方根本無意在主要議題讓步，川普勃然大怒，決定9月1日起，美國將另對約3000億美元中國貨品加徵10%關稅。

賴海澤與穆欽力勸川普最好先透過管道照會北京加徵10%關稅，再宣布決定。但是，川普既然堅持己見，手下只好屈從總統的意志，開始起草推文的文字。

▲賴海澤與穆欽到上海與中國大陸國務院副總理劉鶴率領的中方代表的談判，本來就只是談原則性的問題為主。（圖／路透）

由此可見，川普早就想用加徵關稅作為武器，迫使北京屈服。賴海澤與穆欽回報的訊息與他們在上海的觀察，正好提供總統一個翻臉的藉口而已。川普多次表示，美中貿易談判不論怎麼談，美國一定要佔上風，並抱怨中國大陸老是以發展中國家的地位佔美國便宜。

對川普而言，不論大陸是否願意妥協，都在他算計之內。北京若是在9月1日前同意依照美方的條件做出妥協，達成協議，當然是川普的勝利。但若北京拒絕依照美方的條件做出讓步，甚至對美國產品做出關稅報復，也一樣正中川普下懷，因為他可透過加徵關稅，將貿易戰打到明年美國的期中選與大選。

當然，川普對中國大陸下重手，也有他的苦衷。民主黨將在明年初展開總統初選。雖然川普在共和黨早已定於一尊，但是民主黨各個戰將無不摩掌擦拳，而且在中國政策上話說得一個比一個狠。此顯示，在美國現階段的國際政治氛圍下，「反中」早已成為主流，而川普既有資源又有反中政策，自然成為他的強項，不會輕言放棄。

此外，川普早已看穿中國領導階層的政治算計。他直指北京在貿易政策上千萬不要採取拖延政策，因爲他一旦連任，條件絕對會比現在更為嚴苛。

川普的如意算盤並非沒有機會實現，主要是因爲習近平也沒有太多選擇。面對華府的「最後通牒」，北京不太可能忍氣吞聲或裝聾作啞，而只有硬著頭皮撐到底。因為不如此做，北京可能在臉皮上拉不下來。

儘管包括清華大學在內的研究單位提出的好幾份報告，都說中國大陸打得起這場中美貿易戰，中國中央高層雖不盡然相信，但已勢如騎虎。

由於大陸像是人民日報、環球時報等官媒早就多次揚言美國如要打貿易戰，大陸決定「奉陪到底」，環球時報與中央電視台還特別對建議向美國讓步者一律打成「投降主義者」; 因此，習近平只有咬牙硬撐，苦撐待變，以免自己成為最大的「投降主義者」。

值得注意的是，儘管北京否認他們正在等待美國大選結果揭曉，再做定奪，網路也盛傳大陸期待民主黨的選出的總統可能比川普更好相處。不過，川普警告說，如果他獲得連任，結束貿易戰爭的條件絕對會比現在更為嚴苛。

問題是，即使美中貿易談判達成協議，也不表示川普會長期遵守或老老實實地履行承諾，他仍然可以隨時挑釁，如同翻臉如翻書一樣，透過加徵關稅或是制裁中國科技公司來挑起貿易戰爭。

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