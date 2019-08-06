畢殿龍／韓國瑜有什麼資源整合藍營？

▲韓國瑜有能力整合藍營免於分裂嗎？（圖／記者李毓康攝）



●畢殿龍／兩岸時事評論員

國民黨2020總統候選人，經過一番折騰儘管定於一尊，由韓國瑜出線。但郭台銘陰晴不定、王金平立場曖昧不明，朱立倫的人馬在旁觀望等其號令。整個藍營瀰漫著分裂的氣息。國民黨的部分政治人物、名嘴都將黨內整合的責任推給韓國瑜。隨著柯文哲組建台灣民眾黨，郭台銘、王金平頻頻自願或被動被其吃豆腐。韓國瑜除了通過各種途徑聯繫郭台銘、王金平之外，也不得不公開呼籲國民黨主席吳敦義負起更多整合的責任。其實韓國瑜面對郭台銘、王金平這樣的人，真能單靠自己或手中真握有資源能整合他們嗎？

韓國瑜真的弄清楚郭台銘、王金平要什麼了嗎？韓國瑜打算和能夠給他們什麼嗎？

韓國瑜不惜以各種位置和合作通過媒體頻頻向郭台銘示好。郭台銘拒不回應。王金平和韓國瑜見過幾次面似乎也沒有得到自己想要的，反而見面後很詭異表示要參選到底。郭台銘、王金平設若要的是將蔡英文拉下台，讓國民黨重新執政。韓國瑜的「大愛」、「小愛」整合理論就成立了。即便不能讓他們二人全力輔選自己，至少也不會脫黨參選，形成實質分裂。

顯然郭台銘、王金平讓國民黨贏回執政的使命感並不足夠。每個人都有自己或背後的小圈子想要的東西。他們具體想要什麼呢？

按照郭台銘的女發言人公開在媒體表示出來的意思是，親韓國瑜的媒體在初選階段批郭台銘太厲害了。韓國瑜必須要處理這一部分才能進行下一步。筆者不願意認為這是郭台銘的格局，倒是像女發言人女孩子的思維或小孩子賭氣的格局。比較起來，初選階段，郭台銘攻擊韓國瑜更直接和更多一些。

郭台銘要什麼呢？副總統、行政院長？郭台銘只要願意，相信韓國瑜即便不認為郭台銘是個很默契的人，但為了整合，也會同意的。特別是副手，韓國瑜不斷釋出會是史上授權最多的，就是被認為是在對郭台銘虛位以待。其他郭台銘如果要多安排幾個自己的人，比如不分區立委，即便韓國瑜不當家，在吳敦義面前，郭台銘比韓國瑜還更有份量。退一步想，即便郭台銘為了鴻海必須將自己參選的過程拉長，脫黨獨立參選的時機已過。

韓國瑜代表國民黨參選，因為沒有黨主席的身份，所以對區域立委特別是不分區立委沒有影響力。按照王金平想要的顯然不僅僅是2020獲勝之後的權力分配，更包括無論是否應得總統選舉，弄到幾席立法委員才是實實在在的利益。也許他權衡自己跳出來參選、包括與郭台銘、柯文哲合作，更有這些利益分配的主導權。如果訴求在此，國民黨贏不贏得回政權，並不是首先要考量的。

▲「郭王」結盟的可能性有多大？（合成圖／ETtoday資料照）



上述分析可見，郭台銘看似最難整合，卻比王金平容易。但他知道韓國瑜不可能將參選資格讓給自己，自己脫黨參選為自己手下多掙幾個立法委員席次，無論是實現理想還是出氣都得不償失。他要的東西，韓國瑜手中似乎都能滿足。倒是王金平既不像郭台銘那麼直率，想要很多東西卻又不明說，何況他要的很多東西，韓國瑜手中目前又沒有。

韓國瑜可能是國民黨在台灣選舉史上手中擁有整合資源最少的候選人。除了自己不兼任黨主席因素之外，自己非典型的政治人物性格，無法讓縱橫政壇數十年的國民黨精英內心臣服，心理關難過也是主因之一。

韓國瑜是非典型政治人物，但並非「草包」，其從諫如流個性和自身擁有的政治智慧永遠都會超出傳統政治人物的想像。韓國瑜除了有國民黨最缺少的對基層群眾的魅力之外，還有一旦開啟戰鬥模式後，其骨子帶出來的「痞」性、百折不回的韌性，會讓藍綠都感難纏。日前，韓國瑜呼籲吳敦義出面整合，就是要吳敦義不要做甩手黨主席。讓外界了解，整合的能量和資源都在黨主席手中。

也許有人也認為作為資金困難的黨主席吳敦義整合力有限，但吳敦義有名正言順號召的正當性，有各縣市黨部的組織架構、立法委員等資源。比韓國瑜具有整體能量。尤其是國民黨擁有15個執政縣市，如果以黨的名義成立人才庫，讓15個執政縣市在用人時優先從這裡挑選，也會大大拓展國民黨實質性整合資源，也能幫助到執政縣市首長。得罪人的事不能讓候選人身份的韓國瑜來扛，更不應分散韓國瑜更多精力。總不能像比喻不正常「欠債」和「討債」的關係那樣：欠債像大爺，討債的像孫子；贏得初選卻要低聲下氣、要有負罪感、講風度；其他人既然要參選總統，初選輸了難道就不需要被要求有相應的格局？

韓國瑜一方面喊話吳敦義負起整合的責任，另一方面繼續以「大愛」和誠意和郭台銘、王金平約見、溝通，但也並不想讓自己做得過於低三下四。他自信只要自己誠意和努力有足夠展現，即便整合不了，也將藍營可能分裂的衝擊能量降到最低。

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