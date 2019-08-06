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【罷韓店家風波】房東可隨時終止租約嗎？

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▲懸掛紅布條酸高雄市長韓國瑜的鐵板燒店日前已熄燈。（圖／記者洪正達攝）

▲主筆照片●林智群／執業律師

日前新聞報導，高雄市苓雅區一間鐵板燒店剛滿週年，就因為懸掛酸市長韓國瑜的紅布條，不但招來韓粉留言謾罵，連房東也不再續租。

業者表示，「本身並沒政治色彩，掛紅布條只是透過創意去行銷，如今被迫搬走，當初花費上百萬元裝修與選購生財器具也沒了，也無力短時間再去開店，所以會先休息一陣子，希望客戶不要忘記我們。」

當初因為認識房東，因此雙方沒有簽訂任何租約，羅小姐投入的裝潢與建置成本將在歇業後都成泡影。

她指出，「希望客人不要忘記我們，我一定會再站起來，帶著對料理堅持與熱忱，繼續做我喜歡做的事。」

關鍵字：上百萬裝潢、沒簽訂任何租約

想法：

1.

既然要投入百萬裝潢，當初就要簽訂3至5年租約阿！如果只簽一年，房東看你生意好，給你漲租金，你能怎麼辦呢？（百萬裝潢就是肉票阿！）

百萬裝潢還沒回收，就要搬走，不是很不划算嗎？

2.

話說回來，既然當初沒有簽訂租約，那就是不定期租賃契約，不定期租約原本是雙方都可以隨時終止，但要注意民法第440條跟土地法第100條規定，法律是把承租人當成弱勢，基於保護弱勢的立場，房東不能任意終止租約，除非房客積欠租金達兩期！

所以鐵板燒如果有按期交付租金的話，房東是不能任意終止租約趕人的！但如果鐵板燒老闆娘很厚道，已經跟對方合意終止租約，那也是沒辦法的事情。

相關法條：

民法第450條第2項：

未定期限者，各當事人得隨時終止契約。但有利於承租人之習慣者，從其習慣。

民法第440條第2項前段：

租賃物為房屋者，遲付租金之總額，非達二個月之租額，不得依前項之規定，終止契約。

土地法第100條：

出租人非因下列情形之一，不得收回房屋。

一、出租人收回自住或重新建築時。
二、承租人違反民法第四百四十三條第一項之規定轉租於他人時。
三、承租人積欠租金額，除擔保金抵償外，達二個月以上時。
四、承租人以房屋供違反法令之使用時。
五、承租人違反租賃契約時。
六、承租人損壞出租人之房屋或附著財物，而不為相當之賠償時。

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