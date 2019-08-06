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關於蔣渭水二三事：柯文哲真有搞懂台灣民眾黨的歷史嗎？

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●林宜敬／台灣大學資訊工程系畢業，美國布朗大學電腦科學博士。2002 年創辦艾爾科技公司，推出專業的聽力及口說訓練軟體 MyET，現擔任執行長。

最近因為台灣民眾黨黨名的事情，許多人說柯文哲在消費蔣渭水。但蔣渭水是什麼人？台灣民眾黨的歷史是什麼？我想大家都跟我一樣，搞不太清楚吧？

所以我今天花了一個早上，做了一番考證：

1、台灣民眾黨的前身是1921年成立的「台灣文化協會」，林獻堂是該協會創立時的「總理」。而台灣文化協會本身又是延續「台灣議會設置運動」而來，以爭取台灣自治為主要的目標之一。

▲台灣民眾黨的前身是1921年成立的「台灣文化協會」，林獻堂是該協會創立時的「總理」。（圖／翻攝自蔣渭水文化基金會粉絲專頁）

2、台灣文化協會在1927年因為左右路線之爭而分裂。左派的連溫卿留在文化協會，以「階級鬥爭」為指導原理，推展農民運動。而右派的林獻堂、蔡培火、蔣渭水出走，另組「台灣民眾黨」。

3、台灣民眾黨並不是蔣渭水一個人創立的，而是由謝春木、蔣渭水、蔡培火、黃周、彭華英等，一群人一起創立的，蔣渭水只是創黨的重要幹部之一。

4、在 1920 年代，台灣反日民族運動的領導人一直都是林獻堂。但是1927年5月15日，林獻堂跑去環遊世界378天。所以 7 月 10 日台灣民眾黨在台中聚英樓酒家成立的時候，林獻堂不在台灣，沒有參加。

5、由於蔣渭水主張台灣民族主義，因此，在1927年7月台灣民眾黨成立的前夕，台灣總督府透過蔡培火傳話，表示如果台灣民眾黨讓蔣渭水加入，就必須在黨的綱領政策中刪除民族主義的主張；而如果台灣民眾黨要保留民族主義的主張，就不能讓蔣渭水加入。

但是創黨大會還是決議讓蔣渭水加入，同時在黨綱中保留民族主義的主張。而後來總督府也並沒有採取任何行動。

6、蔣渭水在台灣民眾黨中逐漸取得主導權，而且逐漸左傾。在1929年10月的第三次黨代表大會中，公開主張「以農工階級為中心勢力，以農工商學共同戰線，明白提示立黨之精神使黨員周知」。

7、1930年，台灣民眾黨再度因為左右之爭分裂。林獻堂、蔡培火等主張「民族主義」的右派人士另組「台灣自治聯盟」。而主張「階級鬥爭」的蔣渭水等左派人士決定攤牌，要求台灣民眾黨的黨員不得同時加入台灣自治聯盟。

8、1931年1月，右派的蔡培火被左派的蔣渭水開除黨籍，而林獻堂也選擇自行離開台灣民眾黨。

2月18日，蔣渭水所領導的台灣民眾黨召開第四次全體黨員大會，日本總督府的台北警察署長突然出現在會場，當場將台灣民眾黨解散，並逮捕蔣渭水等人，一天後釋放。

總結來說，台灣民眾黨因爲左右之爭而成立，也因為左右之爭而結束。蔣渭水原本是右派，後來變成左派。他是台灣民眾黨非常重要的領導者之一，但不是唯一的領導者，也不是創黨的黨魁。

北市、宜蘭聯合，助蔣渭水遺骨回鄉。(圖／北市府提供)

 ▲柯文哲曾參加蔣渭水移靈儀式。（圖／翻攝自蔣渭水文化基金會粉絲專頁、柯文哲臉書）

而現在許多台灣人有一種錯覺，以為蔣渭水是當時台灣民眾黨唯一的領袖，想來是因為蔣渭水同情中國革命，曾經加入孫中山的同盟會，所以對戰後的國民黨有很大的宣傳價值的關係。

再加上林獻堂在二戰結束之後跟國民黨政府鬧翻，遠走日本，謝春木投共，而石錫勳等人由反日變成了反國民黨，所以國民黨就「奉蔣渭水為正朔」，不斷放大蔣渭水在日據時期台灣民主及民族運動中的重要性。

又，其實蔣渭水對共產黨十分的的同情，而且勇於衝撞當權者，依他的個性，如果他活到1947年二二八事件的話，不知道會發生什麼事？當然，這種關於歷史的假設性問題，不可能會有標準答案，只能各自猜想。

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